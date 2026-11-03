https://ukraina.ru/20261103/den-ch-kak-i-za-chto-tramp-budet-nakazyvat-zelenskogo-1084255497.html

"День Ч": как и за что Трамп будет наказывать Зеленского

"День Ч": как и за что Трамп будет наказывать Зеленского - 03.11.2026 Украина.ру

"День Ч": как и за что Трамп будет наказывать Зеленского

За Атлантикой наконец-то официально стартовали довыборы в две палаты Конгресса, которые могут стать "днем Ч" не только для США, но и Украины, где очень надеются с американским волеизъявлением зажить получше и повольготнее.

2026-11-03T15:30

2026-11-03T15:30

2026-11-03T15:30

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Правящий в Киеве неонацистский режим просроченного Владимира Зеленского уже и не скрывает, что рассчитывает после выборов получить из американского президента Дональда Трампа "хромую утку", которая будет подвешена на враждебные для себя решения одной-двух палат Конгресса и не сможет тормозить помощь Украине в её войне с Россией.Сермяжная правда в этих расчетах имеется. Потому что даже Трамп не скрывал, что готовится оставшиеся два года своего президентства править во враждебном окружении, преодолевая сопротивление конгрессменов исключительно через право вето на депутатские решения.Однако утверждать, что только возможная победа демократов в одной или в двух палатах Конгресса осложнит или улучшит (вернет на прежние рельсы) американскую помощь Украине, – не совсем верно. Многое по-прежнему действительно будет зависеть от Трампа и его вето на законы. Как, впрочем, и сейчас. А также от его готовности сотрудничать с Москвой и добиваться то ли перемирия, то ли прочного мира, построенного на учете национальных интересов и национальной безопасности России, которая ради этого и начала СВО.Только поведение Трампа после выборов покажет, что в вопросе войны и мира для него тактические шаги, а что – стратегические, что сиюминутно и конъюнктурно, а что рассчитано на более длительную перспективу.Уже прошедшие два года президентства Трамп показали, что перемирие для него – это, увы, тактика. Именно перемирие, а не длительный мир. А вот перспектива – это война, которая, с одной стороны, ослабляет Россию в борьбе за место под геополитическим солнцем. А с другой – позволяет США получать торгово-экономические материально-финансовые дивиденды от торговли американским оружием в этой войне. И чем дольше будет длиться эта война, тем лучше будет торговля и тем больше денег получат США. Просто, как дважды два.Трамп, решая внутриамериканские проблемы, хочет как бы сделать Америку снова великой. И для этого ему нужна тактическая передышка, чтобы не только не спровоцировать большую войну с Россией, но и получить от сотрудничества с нею политические и экономические дивиденды, нужные, как сейчас говорят, в моменте, сиюминутно.Но стратегическая установка – это война. Кроме ослабления России, еще и за обезжиривание Европы, окончательно превращённой в донора США, и за раздоры, которые Вашингтон планирует организовать между Москвой и Китаем, а также Глобальным Югом или мировым большинством, выступающим за многополярный мир и уже организованным в БРИКС, ШОС, региональные форумы типа "Россия – Африка" и прочие новые структуры сотрудничества на новых основах и принципах.Украина во всех этих раскладах играет деструктивную роль – инструмента, которым ведут войну. И потому она нужна именно для этих целей. Причем максимально продолжительное время, что США и хотят обеспечить, сохраняя украинскую государственность.Это все очевидно, и никакие выборы это изменить не могут. Могут подкорректировать по времени, но не отменить, ибо курс на американский гегемонизм на планете в Вашингтоне – неизменен.В связи с вышесказанным проясняется судьба не только Украины, но и её нынешнего неонацистского руководства во главе с Зеленским. Итоги выборов и поведение Трампа покажут, что сделает подвешенный Трамп с просроченным Зеленским, который ему буквально грубил и хамил, как никто из иностранцев не позволял себе ни одному из президентов США.Только за последние дни Зеленский публично и демонстративно встал на сторону европейских и американских демократов-оппонентов Трампа и желал поражения трампистам-республиканцам, оппонируя президенту США по всей линейке актуальных вопросов.Во-первых, Зеленский фактически снял с себя вину за организацию энергетического кризиса, которую на него навесил Трамп. Президент США, как известно, заявил, что в повышении цен на дизель в США для рядовых американцев виноваты Зеленский и его ВСУ, которые наносят удары по российским тылам и уничтожают тамошние нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). "Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен перестать бить по дизельному топливу в России. …Это ведёт к его нехватке. Она спровоцирована не событиями на Ближнем Востоке, а тем, что происходит с Россией и Украиной. …Не бейте по дизельному топливу, потому что это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он бил по дизельному топливу", – ещё в сентябре заявил Трамп в Ирландии.И потом только повторял, как мантру, по его задумке, снимающую с него ответственность за кризис в энергетике. Зеленский же в ответ прямо заявил, что виноваты в кризисе не Украина и не он, а неудачная война Трампа против Ирана и провалы США в Ормузском проливе, из-за чего американцы и не могут диктовать цены на топливо даже дома.И по сути, и по форме это было крайне дерзко для человека, о котором уже говорят, что он – "жертва трампистской ненависти к попрошайкам".Во-вторых, Зеленский также смело и нагло фактически продинамил и проигнорировал просьбу Трампа не мешать ему налаживать сотрудничество с Россией и не наносить удары по российским НПЗ.2 ноября 2026 года, за день до голосования в США, Зеленский, увязывая прекращение бомбардировок российских тылов и НПЗ с выделением ему средств ПВО, в интервью телеканала Fox News сказал: "Если вам нужно, чтобы мы не атаковали нефтеперерабатывающие заводы, дайте мне Patriot на один месяц".И добавил: "Ежедневно мы обсуждаем с Америкой, Европой и другими партнерами, которые могут помочь, нашу потребность в ракетах для систем Patriot. В этом месяце США и европейские страны также приняли новые решения о пакетах помощи Украине. Однако эти поставки не могут ждать годами".При этом Зеленский откровенно проигнорировал и вопрос журналиста, понимает ли он, что таким образом оскорбляет Трампа, за что Трамп может его показательно наказать. Это было даже похлеще, чем знаменитое "ай, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона".Вот потому и очень важно знать, накажет или нет Трамп Зеленского за хамство и строптивость. И если накажет, то как – просто добьётся снятия с должности, отдаст приказ на утилизацию, просто пожурит и оставит работать дальше?..А если спустит на тормозах, не заметив фронду, то остается только выяснять, что это было:1. Головокружение Зеленского от успехов;2. Безумство храброго или храбрость безумного;3. Уверенность в своем всесилии и в опоре, которую ему оказывают Европа и мировые леволиберальные глобалисты-демократы.Либо же всё очень просто – это обман общественности. Притворство на публику и политические игрища на двоих, призванные имитировать межгосударственный политический процесс, профанировать подготовку к переговорам о мире, заменить её разговорами об условиях перемирия, отвлечь от реальной политики, приостанавливая боевые действия, и дать передышку для спасения Украины, сохранения её в качестве инструмента войны, который просто нужно подмарафетить, починить, вооружить и подготовить к новой войне.Все может быть. Это все – совершенно разные треки в политике, а Трамп, как известно, любит играть сразу на нескольких направлениях, продвигая то, что кажется ему сейчас выгодным и перспективным.Итоги выборов в Конгресс и первые шаги Трампа и его оппонентов в обычном противостоянии между собой после них и покажут, что происходит в США на самом деле и как они планируют в дальнейшем проводить внешнюю политику. В том числе и на украинско-российском направлении.Чисто теоретически можно предполагать и то, что Трамп искренне хочет мира между Россией и Украиной, добивается сотрудничества, солидарности и учета интересов как основы общей, неделимой и равной, архитектуры безопасности для всех. Но тогда возникает еще один вопрос: что означает одобрение Госдепом США 30 октября этого года продажи Киеву 500 ракет для ЗРК Patriot PAC-3 на сумму 2,1 млрд долл.? Правда, как сообщают СМИ, эти поставки начнутся не раньше 2030 года.С другой стороны, это те самые ракеты для Patriot, ради которых Зеленский бьётся в пене и готов на любые условия. И выдавать их, может быть, начнут в 2030 году, на который и Объединённая Европа назначила свой крестовый поход против России. Удивительное единодушие и совпадение по времени и срокам в планах "ястребов войны", вы не находите?Не менее интересно и такое наблюдение: Зеленский 2 ноября обещал заплатить за немедленно поставленные ракеты, лишь бы их ему только предоставили и позволили бить по России. Отсюда вопрос: откуда деньги, Вов, если буквально пару-тройку недель назад Украина ныла о полном безденежье, вымаливая то 27, то 70 млрд долл. дополнительно, ибо "нечем воевать"?Не было, не было денег, и вдруг нашлись. Откуда? Кто тайно подкинул? А главное – зачем, если вроде бы речь идет о мирных переговорах?А Зеленский по-прежнему занят любимым делом: сам грешит, громя российские тылы и НПЗ, но вину хочет переложить на Россию, а США взять в свидетели. "Сейчас США активно предлагают о взаимном прекращении ударов по критически важной инфраструктуре. Если это станет первым шагом к деэскалации — шагом к прекращению российских ударов по нашей критически важной инфраструктуре и наших ответных ударов, — то Украина готова поддержать деэскалацию", – лукаво сказал он в прошедший понедельник.И слава Богу, что в Москве принимающие решения по СВО не верят ни единому слову Зеленского. И точно знают, кто стоит за его спиной, что ему науськивает и что с таким "переговорщиком" нужно делать. А именно – побеждать и диктовать условия, от которых нельзя будет отказаться.

https://ukraina.ru/20261102/1084156061.html

https://ukraina.ru/20261103/opasnost-i-blef-chto-na-samom-dele-poluchit-ukraina-ot-porazheniya-partii-trampa-1084163701.html

https://ukraina.ru/20261102/atomnaya-ugroza-taker-karlson-predupredil-o-yadernoy-voyne-na-ukraine-a-zelenskiy-pozval-ego-v-kiev-1084228310.html

https://ukraina.ru/20261102/voyna-voynoy-a-dengi-i-oruzhie-ukraine--po-raspisaniyu-pochemu-zelenskiy-lzhet--o-postavkakh-vooruzheniy-1084225674.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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