В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту - 03.11.2026 Украина.ру
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В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту
В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту - 03.11.2026 Украина.ру
В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту
Во вторник Киев остался без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". В городе катастрофа с электричеством. Экстренные отключения, веерные графики, дома без света и воды по двое суток. Метро просто не может работать.
2026-11-03T14:26
2026-11-03T14:26
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минздрав
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Утром во вторник агентство "Укринформ" сообщило: движение поездов остановлено на всех трёх линиях Киевского метро. Формулировка — "по техническим причинам". Других подробностей нет.Украинские СМИ уже несколько дней сообщают об ухудшающейся ситуации с энергоснабжением в Киеве. Введены экстренные отключения. Почасовые графики становятся жёстче. Некоторые дома обесточены более двух суток. В части из них нет и водоснабжения — насосы тоже работают от электричества.Подробнее о проблемах столицы- в материале Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина.ру, минздрав
Новости, Киев, Украина.ру, Минздрав

В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту

14:26 03.11.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Во вторник Киев остался без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". В городе катастрофа с электричеством. Экстренные отключения, веерные графики, дома без света и воды по двое суток. Метро просто не может работать.
Утром во вторник агентство "Укринформ" сообщило: движение поездов остановлено на всех трёх линиях Киевского метро. Формулировка — "по техническим причинам". Других подробностей нет.
Украинские СМИ уже несколько дней сообщают об ухудшающейся ситуации с энергоснабжением в Киеве.
Введены экстренные отключения. Почасовые графики становятся жёстче. Некоторые дома обесточены более двух суток. В части из них нет и водоснабжения — насосы тоже работают от электричества.
Подробнее о проблемах столицы- в материале Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав на сайте Украина.ру.
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