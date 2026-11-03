В Киеве встало метро: все три ветки остановлены, город погружается в темноту
© REUTERS / Alina Smutko
© REUTERS / Alina Smutko
Во вторник Киев остался без метро. Все три линии остановили движение поездов — "по техническим причинам". В городе катастрофа с электричеством. Экстренные отключения, веерные графики, дома без света и воды по двое суток. Метро просто не может работать.
Утром во вторник агентство "Укринформ" сообщило: движение поездов остановлено на всех трёх линиях Киевского метро. Формулировка — "по техническим причинам". Других подробностей нет.
Украинские СМИ уже несколько дней сообщают об ухудшающейся ситуации с энергоснабжением в Киеве.
Введены экстренные отключения. Почасовые графики становятся жёстче. Некоторые дома обесточены более двух суток. В части из них нет и водоснабжения — насосы тоже работают от электричества.
Подробнее о проблемах столицы- в материале Киев могут накрыть вспышки инфекций — Минздрав на сайте Украина.ру.
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