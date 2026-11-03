Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться - 03.11.2026 Украина.ру
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Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться
Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться - 03.11.2026 Украина.ру
Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться
Скандал начала ноября вокруг закрытого коттеджа в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где бойцы подразделения Нацгвардии обустроили пункт удержания мобилизованных и беглецов из частей, обернулся настоящим позором для киевского режима.
2026-11-03T13:24
2026-11-03T13:24
эксклюзив
киев
россия
украина
денис прокопенко
нацгвардия
"азов"
офис президента
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Появление подобных объектов закономерно: жизнеспособная государственная система не нуждается в закрытых подвалах в частном секторе для комплектования фронтовых бригад.Когда правовые институты распадаются, а государственная машина глушит внутренние противоречия насилием, неизбежно появляются такие импровизированные "ямы" и вспыхивают стихийные бунты.Бунт в пригородеСобытия вечера 2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района развивались по законам классического стихийного уличного восстания.По сообщениям местных жителей, около семи часов вечера к глухому кирпичному забору частного коттеджа начали стягиваться родственники мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших части (СЗЧ). Поводом послужили видеозаписи и крики о помощи, просачивавшиеся из глубины закрытого двора: люди утверждали, что их близких держат взаперти, избивают и требуют деньги за свидания.Помимо этого, вскоре через местные чаты и каналы начали просачиваться новости, что в одном из коттеджей держат СЗЧ и "ухилянтов", которым не повезло попасть под бусификацию. Быстро появилась и информация о связи этого коттеджа и заключённых в нём с печально известным батальоном "Азов" (признан террористической организацией и запрещён в России).За полтора часа мирный пикет превратился в блокаду. Толпа из сотен местных жителей перекрыла проезжую часть личными автомобилями, заблокировав выезды на центральные улицы поселка.Когда военные попытались вывезти часть содержащихся людей на ведомственном транспорте, ситуация вышла из-под контроля. По данным украинских журналистов, протестующие окружили автобус Нацгвардии и патрульные машины полиции, начали бить стекла и скандировать: "Бегите!".Охрана коттеджа ответила предупредительными очередями из автоматов в воздух и бросками светошумовых гранат. К десяти часам вечера забор пошел трещинами под напором разъяренной толпы, выломанные секции ворот полетели на асфальт, а улицы элитного дачного анклава наполнились густым слезоточивым газом и звоном разбитого стекла.Подвальная арифметикаВскоре появились жуткие видео, записанные на фронтальные камеры самими заключёнными: истощённые, окровавленные люди со следами побоев в красках рассказывали о насилии, которое им пришлось пережить в застенках.По официальной версии украинских властей, в доме незаконно удерживали 14 человек. По оценкам медиков и СМИ — от 25 до 40. Среди заключённых числились как свежемобилизованные граждане, проходившие так называемое "доукомплектование", так и четверо бойцов, самовольно оставивших расположение подразделений.У четверых задержанных медики скорой помощи зафиксировали травмы средней степени тяжести. Ситуация приобрела окончательно сюрреалистический оборот, когда военная служба правопорядка обнаружила на объекте четырнадцатилетнего подростка – военные пытались оправдаться тем, что он сам проник на объект и упал с забора.Дом в элитном поселке официально числился пунктом временной дислокации подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии ("Азов"*). Подобный юридический статус давал военным возможность сохранять полную автономию от местной полиции и превратить обычную дачу в перевалочную базу со своими законами, караульной службой и подвальными изоляторами.Перцовый нокаутПонимание того, что в пригороде столицы идет открытый силовой бой между армейскими частями и сотнями гражданских, вынудило верхушку власти действовать на опережение.Около одиннадцати часов вечера на Петропавловскую Борщаговку прибыл кортеж главы Офиса президента Кирилла Буданова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в сопровождении плотного кольца личной охраны.Но появление высокопоставленных чиновников только подхлестнуло давку. Очевидцы и журналисты зафиксировали, как Буданов пытался пробиться через кордоны митингующих, однако в его адрес посыпались прямые оскорбления и обвинения в покрывательстве армейского произвола.Вскоре люди из толпы в упор залили лицо главы ОП и офицеров спецслужб едким перцовым газом из баллончика. Под прикрытием выстрелов в воздух и телохранителей Буданов, утирая слезы и задыхаясь от кашля, был спешно эвакуирован в бронированный автомобиль. Лишь глубокой ночью глава ОП вернулся к журналистам с коротким комментарием, назвав события "классической уличной акцией" и добавив, что насилие против государственных деятелей и блокирование карет скорой помощи являются абсолютно недопустимыми вещами.Голоса из окоповОфис президента и армейское командование разошлись в трактовках произошедшего, выдав две взаимоисключающие линии публичной защиты.Буданов во время ночного общения с прессой дал довольно примечательный комментарий:"Таких мест много. То, почему такие места есть, почему так получается, почему у нас СОЧ и другие проблемы – вместе с орггрупой, с завтрашнего дня мы все и начнём разбираться", – сказал глава ОП.С одной стороны, заявление Буданова можно трактовать как признание существования на Украине незаконных тюрем для СОЧ. С другой – просто констатацию факта, что в стране полно таких пунктов дислокации.Совершенно иную позицию занял командир 1-го корпуса Нацгвардии "Азов"* Денис Прокопенко (внесён в перечен террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В распространенном обращении, которое цитирует "Українська правда", он обвинил митингующих и СМИ в подыгрывании России:"То, что происходит в информационном пространстве касательно темы событий в Петропавловской Борщаговке, играет на руку россиянам. Мы продолжим делать свою работу, несмотря на все попытки дискредитировать наше подразделение и не позволим никому порочить честь украинской армии".В официальном коммюнике Нацгвардии дом назвали штатным пунктом дислокации для "оформления и подготовки военнослужащих", попутно обвинив протестующих в нанесении побоев военнослужащим и повреждении казенной техники.Налицо открытое противостояние: пока Банковая вынуждена публично признавать существование нелегальных баз удержания и обещать проверки, армейская верхушка объявляет любой гражданский протест вражеской диверсией.Система захлёбываетсяПоявление серых тюрем в дачных поселках под Киевом – это не эксцесс исполнителя и не частная прихоть отдельных полевых командиров, а прямое следствие коллапса всей правоохранительной и мобилизационной системы Украины.По официальным статистическим данным Офиса Генерального прокурора Украины, лавинообразный рост дел по статьям 407 (СЗЧ) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса разрушил штатные процессуальные механизмы.Если в 2022 году было официально зарегистрировано 6 183 случая самовольного оставления части, то в 2024 году – уже 67 800 дел. А к 2026 году суммарное количество уголовных производств по беглецам колеблется в районе от 200 до 400 тысяч, и это несмотря на принятый закон и декриминализации первого СОЧ.Штатные гауптвахты Военной службы правопорядка и следственные изоляторы страны рассчитаны на единовременное содержание не более чем нескольких тысяч человек. При трехстах тысячах открытых уголовных производств Государственное бюро расследований (ГБР) и военные прокуроры оказались завалены бумагами, которые невозможно довести до суда.Если же оформлять каждого беглеца по букве УПК, армия потеряет его минимум на полгода следственных действий. В результате подразделения переходят на самообеспечение правосудием: создают нелегальные пересыльные пункты, закрытые подвалы и неформальные изоляторы, где задержанных силой или психологическим давлением принуждают забрать рапорты и вернуться на передовую.И пока эта математика не сходится в официальных кабинетах, подобные гауптвахты продолжат появляться, а народ продолжит бунтовать.* Организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20261103/v-situatsii-s-pytochnoy-tyurmoy-azova-pod-kievom-obvinyayut-russkikh-1084243073.html
https://ukraina.ru/20261103/filial-ada-iz-sekretnoy-tyurmy-azova-pod-kievom-vyveli-ranenogo-podrostka--1084240802.html
https://ukraina.ru/20260603/1079788101.html
https://ukraina.ru/20260822/dezertiruyut-vezde-ukrainskie-voennye-begut-iz-armii-1082696531.html
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Никита Волкович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, россия, украина, денис прокопенко, нацгвардия, "азов", офис президента
Эксклюзив, Киев, Россия, Украина, Денис Прокопенко, Нацгвардия, "Азов", Офис президента

Пыточная под Киевом: от этого позора уже не отмыться

13:24 03.11.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : соцсети
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Никита Волкович
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Скандал начала ноября вокруг закрытого коттеджа в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где бойцы подразделения Нацгвардии обустроили пункт удержания мобилизованных и беглецов из частей, обернулся настоящим позором для киевского режима.
Появление подобных объектов закономерно: жизнеспособная государственная система не нуждается в закрытых подвалах в частном секторе для комплектования фронтовых бригад.
Когда правовые институты распадаются, а государственная машина глушит внутренние противоречия насилием, неизбежно появляются такие импровизированные "ямы" и вспыхивают стихийные бунты.
Бунт в пригороде
События вечера 2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района развивались по законам классического стихийного уличного восстания.
По сообщениям местных жителей, около семи часов вечера к глухому кирпичному забору частного коттеджа начали стягиваться родственники мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших части (СЗЧ). Поводом послужили видеозаписи и крики о помощи, просачивавшиеся из глубины закрытого двора: люди утверждали, что их близких держат взаперти, избивают и требуют деньги за свидания.
Помимо этого, вскоре через местные чаты и каналы начали просачиваться новости, что в одном из коттеджей держат СЗЧ и "ухилянтов", которым не повезло попасть под бусификацию. Быстро появилась и информация о связи этого коттеджа и заключённых в нём с печально известным батальоном "Азов" (признан террористической организацией и запрещён в России).
На месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где в подвале дома удерживали людей - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
07:26
В ситуации с пыточной тюрьмой "Азова"* под Киевом обвиняют... русскихПока на улицах Борщаговки под Киевом люди в масках добивают журналистов и протестующих, по украинским каналам уже пошла волна заявлений — виноваты русские! Об этом в ночь на 3 ноября со ссылкой на местные источники пишет телеграм-канал Украина.ру
За полтора часа мирный пикет превратился в блокаду. Толпа из сотен местных жителей перекрыла проезжую часть личными автомобилями, заблокировав выезды на центральные улицы поселка.
Когда военные попытались вывезти часть содержащихся людей на ведомственном транспорте, ситуация вышла из-под контроля. По данным украинских журналистов, протестующие окружили автобус Нацгвардии и патрульные машины полиции, начали бить стекла и скандировать: "Бегите!".
Охрана коттеджа ответила предупредительными очередями из автоматов в воздух и бросками светошумовых гранат. К десяти часам вечера забор пошел трещинами под напором разъяренной толпы, выломанные секции ворот полетели на асфальт, а улицы элитного дачного анклава наполнились густым слезоточивым газом и звоном разбитого стекла.
Подвальная арифметика
Вскоре появились жуткие видео, записанные на фронтальные камеры самими заключёнными: истощённые, окровавленные люди со следами побоев в красках рассказывали о насилии, которое им пришлось пережить в застенках.
По официальной версии украинских властей, в доме незаконно удерживали 14 человек. По оценкам медиков и СМИ — от 25 до 40. Среди заключённых числились как свежемобилизованные граждане, проходившие так называемое "доукомплектование", так и четверо бойцов, самовольно оставивших расположение подразделений.
У четверых задержанных медики скорой помощи зафиксировали травмы средней степени тяжести. Ситуация приобрела окончательно сюрреалистический оборот, когда военная служба правопорядка обнаружила на объекте четырнадцатилетнего подростка – военные пытались оправдаться тем, что он сам проник на объект и упал с забора.
Полиция на месте происшествия в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области, где вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
00:59
Филиал ада: из секретной тюрьмы "Азова"* под Киевом вывели раненого подростка В Петропавловской Борщаговке под Киевом из подвала дома с заложниками вывели четырнадцатилетнего раненого подростка. О развитии событий украинский портал "Новости.LIVE" в ночь на 3 ноября пишет в своём телеграм-канале
Дом в элитном поселке официально числился пунктом временной дислокации подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии ("Азов"*). Подобный юридический статус давал военным возможность сохранять полную автономию от местной полиции и превратить обычную дачу в перевалочную базу со своими законами, караульной службой и подвальными изоляторами.
Перцовый нокаут
Понимание того, что в пригороде столицы идет открытый силовой бой между армейскими частями и сотнями гражданских, вынудило верхушку власти действовать на опережение.
Около одиннадцати часов вечера на Петропавловскую Борщаговку прибыл кортеж главы Офиса президента Кирилла Буданова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в сопровождении плотного кольца личной охраны.
Но появление высокопоставленных чиновников только подхлестнуло давку. Очевидцы и журналисты зафиксировали, как Буданов пытался пробиться через кордоны митингующих, однако в его адрес посыпались прямые оскорбления и обвинения в покрывательстве армейского произвола.
Вскоре люди из толпы в упор залили лицо главы ОП и офицеров спецслужб едким перцовым газом из баллончика. Под прикрытием выстрелов в воздух и телохранителей Буданов, утирая слезы и задыхаясь от кашля, был спешно эвакуирован в бронированный автомобиль. Лишь глубокой ночью глава ОП вернулся к журналистам с коротким комментарием, назвав события "классической уличной акцией" и добавив, что насилие против государственных деятелей и блокирование карет скорой помощи являются абсолютно недопустимыми вещами.
Голоса из окопов
Офис президента и армейское командование разошлись в трактовках произошедшего, выдав две взаимоисключающие линии публичной защиты.
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
3 июня, 22:49
Киев пытается сделать из ушедших в СЗЧ «отморозков», но украинцы не спешат верить пропагандеУкраинский оппозиционный канал "Женщина с косой" сообщает, что Офис президента Владимира Зеленского, министр обороны Михаил Фёдоров и пропагандистская машина запустили кампанию против военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. Об этом сообщил 3 июня телеграм-канал Украина.ру
Буданов во время ночного общения с прессой дал довольно примечательный комментарий:
"Таких мест много. То, почему такие места есть, почему так получается, почему у нас СОЧ и другие проблемы – вместе с орггрупой, с завтрашнего дня мы все и начнём разбираться", – сказал глава ОП.
С одной стороны, заявление Буданова можно трактовать как признание существования на Украине незаконных тюрем для СОЧ. С другой – просто констатацию факта, что в стране полно таких пунктов дислокации.
Совершенно иную позицию занял командир 1-го корпуса Нацгвардии "Азов"* Денис Прокопенко (внесён в перечен террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В распространенном обращении, которое цитирует "Українська правда", он обвинил митингующих и СМИ в подыгрывании России:
"То, что происходит в информационном пространстве касательно темы событий в Петропавловской Борщаговке, играет на руку россиянам. Мы продолжим делать свою работу, несмотря на все попытки дискредитировать наше подразделение и не позволим никому порочить честь украинской армии".
В официальном коммюнике Нацгвардии дом назвали штатным пунктом дислокации для "оформления и подготовки военнослужащих", попутно обвинив протестующих в нанесении побоев военнослужащим и повреждении казенной техники.
Налицо открытое противостояние: пока Банковая вынуждена публично признавать существование нелегальных баз удержания и обещать проверки, армейская верхушка объявляет любой гражданский протест вражеской диверсией.
Система захлёбывается
Появление серых тюрем в дачных поселках под Киевом – это не эксцесс исполнителя и не частная прихоть отдельных полевых командиров, а прямое следствие коллапса всей правоохранительной и мобилизационной системы Украины.
СЗЧ - РИА Новости, 1920, 22.08.2026
22 августа, 06:04
Дезертируют везде: украинские военные бегут из армииНемецкое издание Die Zeit сообщило о том, что количество украинских военных, дезертировавших в Германии во время учений, достигло нескольких сотен. Но дезертируют бойцы ВСУ и на родине.
По официальным статистическим данным Офиса Генерального прокурора Украины, лавинообразный рост дел по статьям 407 (СЗЧ) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса разрушил штатные процессуальные механизмы.
Если в 2022 году было официально зарегистрировано 6 183 случая самовольного оставления части, то в 2024 году – уже 67 800 дел. А к 2026 году суммарное количество уголовных производств по беглецам колеблется в районе от 200 до 400 тысяч, и это несмотря на принятый закон и декриминализации первого СОЧ.
Штатные гауптвахты Военной службы правопорядка и следственные изоляторы страны рассчитаны на единовременное содержание не более чем нескольких тысяч человек. При трехстах тысячах открытых уголовных производств Государственное бюро расследований (ГБР) и военные прокуроры оказались завалены бумагами, которые невозможно довести до суда.
Если же оформлять каждого беглеца по букве УПК, армия потеряет его минимум на полгода следственных действий. В результате подразделения переходят на самообеспечение правосудием: создают нелегальные пересыльные пункты, закрытые подвалы и неформальные изоляторы, где задержанных силой или психологическим давлением принуждают забрать рапорты и вернуться на передовую.
И пока эта математика не сходится в официальных кабинетах, подобные гауптвахты продолжат появляться, а народ продолжит бунтовать.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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ЭксклюзивКиевРоссияУкраинаДенис ПрокопенкоНацгвардия"Азов"Офис президента
 
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