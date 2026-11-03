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Мелания Трамп соберёт России и Украины в Белом доме: о чём собирается объявить первая леди

Мелания Трамп соберёт России и Украины в Белом доме: о чём собирается объявить первая леди - 03.11.2026 Украина.ру

Мелания Трамп соберёт России и Украины в Белом доме: о чём собирается объявить первая леди

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября лично соберёт представителей России и Украины в Белом доме, где выступит с заявлением о прекращении огня в Алёшках Херсонской области. Мероприятие начнётся в 11:00 по вашингтонскому времени (19:00 мск), следует из анонса офиса первой леди

2026-11-03T16:03

2026-11-03T16:03

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Как подчеркнули в администрации, именно Мелания Трамп самостоятельно инициировала контакты между двумя странами и содействовала достижению договорённости о временном прекращении боевых действий в Алёшках и прилегающей части Херсонской области. В офисе супруги американского президента назвали её посредническую деятельность беспрецедентной дипломатической инициативой для первой леди США, а предстоящую встречу — исключительным событием в американской истории.Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за содействие в организации гуманитарной операции. По её словам, российская и украинская стороны регулярно созванивались с командой первой леди при подготовке миссии. Соглашение о временном прекращении огня и оказании помощи жителям было подписано в Белоруссии, после чего детали операции окончательно согласовали на видеоконференции с американскими представителями. Лантратова особо отметила, что посредничество супруги Дональда Трампа помогло обеспечить соблюдение достигнутых договорённостей — за всё время режима тишины не было зафиксировано ни одного нарушения.О перемирии в Алёшках – в материале Виктории Титовой Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?

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новости, алешки, россия, украина, мелания трамп, дональд трамп, виктория титова