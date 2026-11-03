https://ukraina.ru/20261103/energeticheskie-voyny-zelenskiy-brosaet-vyzov-trampu-1084245087.html

Энергетические войны: Зеленский бросает вызов Трампу

Энергетические войны: Зеленский бросает вызов Трампу - 03.11.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Зеленский бросает вызов Трампу

США выступают за возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводам через Украину в рамках переговоров об энергетическом перемирии. Рассматривается и возможность перезапуска газопроводов "Северный поток"

2026-11-03T09:33

2026-11-03T09:33

2026-11-03T09:34

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Киев возобновил удары по российским НПЗУкраина прекратила удары по российским НПЗ после давления Дональда Трампа, сообщило в ночь на 30 октября американское издание The Wall Street Journal (WSJ). Однако уже через несколько часов после появления публикации на сайте WSJ украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Удары по российской нефтепереработке продолжились и в последующие дни, а вскоре украинские чиновники заявили, что Киев никогда не соглашался на предложение Вашингтона.Украинские военные временно прекратили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны Трампа. Ожидалось, что неофициальная пауза может продлиться до завершения выборов в Конгресс США или даже дольше – до конца ноября. Об этом первоначально написал WSJ со ссылкой на собеседников, осведомленных о военных операциях.По данным издания, решение о фактической приостановке кампании против российских НПЗ вступило в силу на предыдущей неделе на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. За несколько дней до этого Трамп призвал отстранить Владимира Зеленского, а компания SpaceX Илона Маска ограничила использование Украиной спутникового интернета Starlink.Двое украинских военных, знакомые с ситуацией, рассказали WSJ, что в середине октября подразделениям, отвечающим за дальнобойные удары, сообщили о фактической приостановке кампании против российских НПЗ. При этом они должны были "завершить операции, которые уже находились в стадии выполнения".Один из американских чиновников в комментарии WSJ отметил, что 30-дневная пауза в атаках на НПЗ стала бы для Украины способом выразить благодарность за посреднические усилия США в переговорах с Россией. По информации издания, европейские партнеры Украины также призвали Зеленского учитывать политическую деликатность вопроса цен на энергоносители в преддверии выборов в США.Однако после удара украинских дронов по Новокуйбышевскому НПЗ в Саратовской области 30 октября, и заявления в тот же день вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Киев атаковал три российских НПЗ и газохимический комплекс, американское издание вынуждено было срочно готовить новый материал.Он вышел под заголовком "Украина атаковала российский нефтеперерабатывающий завод, прервав паузу и бросив вызов Трампу". Редакция подчеркнула, что последний раз украинские войска наносили удары по российским НПЗ 15 октября, а с 20 октября не обстреливали российскую нефтяную инфраструктуру.Министр обороны Украины Евгений Хмара недавно заявил Зеленскому о необходимости проявлять осторожность в отношении ударов по нефтеперерабатывающим заводам из-за сложной дипломатической ситуации с США, сообщил источник издания. Зеленский признал это, но сказал, что военные могут изменить свою позицию, добавил источник.В последующие дни украинские атаки были продолжены: 31 октября под ударом оказался комплекс "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, а 1 ноября – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. В тот же день киевское издание The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Киев никогда не соглашался на предложение Вашингтона приостановить удары по российской нефтепереработке."Джаред Кушнер предложил нам не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в течение 30 дней. Однако никто не отдавал такого приказа", – процитировало издание высокопоставленного украинского чиновника. Он также отметил, что не знает, откуда The Wall Street Journal получил информацию о якобы достигнутой договоренности.Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил The Kyiv Independent, что Украина будет продолжать наносить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. В то же время Киев не планирует публично брать на себя ответственность за такие атаки, чтобы не создавать впечатление намеренного противостояния с администрацией Трампа.Таким образом, критически важные для президента США выборы в Конгресс США 3 ноября пройдут под аккомпанемент демонстративных украинских ударов по российской нефтепереработке, которые ведут к росту глобальных цен на топливо, в первую очередь дизельное. Девятого октября Трамп заключил с Владимиром Путиным соглашение, согласно которому были сняты санкции с поставок дизтоплива из России на мировой рынок.США предложили возобновить поставки газа из России в ЕС через УкраинуАдминистрация Трампа выступает за скорое возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводам через Украину в рамках переговоров об энергетическом перемирии. Об этом 2 ноября сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.По данным WSJ, предложение обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре. План предусматривает продажу российского газа через американского посредника, что, по замыслу участников переговоров, позволило бы обойти европейские ограничения и создать коммерческие возможности для американских инвесторов.Вашингтон рассчитывает, что возвращение России на европейский газовый рынок станет стимулом для Путина согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Киев, в свою очередь, мог бы получать доходы от транзита газа. Американская сторона также предложила перечислять выручку от продажи российского газа на специальный счёт в третьей стране, чтобы Россия не могла использовать эти средства для финансирования военных расходов.По информации издания, обсуждение инициативы временно отошло на второй план после того, как Украина под давлением Трампа приостанавливала удары по российской нефтепереработке. Но после возобновления украинских ударов по НПЗ в России переговоры об энергетическом перемирии вновь приобрели актуальность, тем более что на середину ноября в Абу-Даби запланирована трёхсторонняя встреча США, РФ и Украины.WSJ пишет, что американская сторона пыталась убедить европейских лидеров в целесообразности этого шага как способа снизить цены на энергоносители в преддверии зимы, когда запасы газа в Европе достигли самого низкого сезонного уровня за несколько лет.Высокопоставленный чиновник одной из стран Северной Европы заявил изданию, что идея возобновления закупок российского газа противоречит всему, за что борются европейцы. В свою очередь, высокопоставленное лицо из неназванной "крупной европейской страны" сравнило это с тем, как бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен пожертвовал Чехословакией ради Гитлера в обмен на коммерческие сделки.Законодательство ЕС предусматривает полный отказ от российского газа к концу 2027 года. Для его изменения потребуются новое предложение Еврокомиссии и поддержка квалифицированного большинства государств Евросоюза. Однако еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен 24 октября подчеркнул, что запрет должен остаться в силе даже после заключения мира с Россией. А еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 31 октября заявил, что разрыв энергетических связей ЕС с Россией "в целом завершён".При этом в Вашингтоне рассчитывают, что энергетические трудности могут изменить позицию европейских столиц. По данным WSJ, газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 75%, что ниже среднего уровня за последние девять лет. Дополнительное давление на энергетический рынок оказали перебои с поставками СПГ из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке.В США также надеются, что позиция ЕС может измениться, если Украина согласится на возобновление транзита в рамках соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Такое соглашение могло бы снизить риск масштабных отключений электроэнергии в украинских городах зимой, отмечает WSJ.По данным издания, американские переговорщики обсуждают не только восстановление транзита через Украину, но и возможность возобновления работы газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Вашингтон рассматривает этот проект как потенциальную часть более широкого соглашения, которое могло бы урегулировать не только войну на Украине, но и отношения России с европейскими союзниками США. При этом Еврокомиссия ранее заявила, что "Северный поток" не будет использоваться для поставок российского газа в Европу даже после окончания СВО.Но, в отличие от балтийских газопроводов, трубопроводная сеть через Украину, соединённая с газотранспортными системами Словакии, Австрии и Германии, технически может быть запущена значительно быстрее, утверждают собеседники WSJ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что говорить о восстановлении поставок российского газа через Украину пока преждевременно.

https://ukraina.ru/20261103/bez-grema-i-pod-davleniem-trampa-pochemu-pobeda-demokratov-na-vyborakh-ne-spaset-ukrainu-1084243650.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нпз