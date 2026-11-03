https://ukraina.ru/20261103/klyatva-gippokrata-kak-prestuplenie-spasavshuyu-lyudey-medika-vnesli-v-mirotvorets-1084255977.html
Клятва Гиппократа как преступление: спасавшую людей медика внесли в "Миротворец"*
Клятва Гиппократа как преступление: спасавшую людей медика внесли в "Миротворец"* - 03.11.2026 Украина.ру
Клятва Гиппократа как преступление: спасавшую людей медика внесли в "Миротворец"*
Девушку-медика Валентину Молодую, которая первой приехала к дому с тайной тюрьмой "Азова"** под Киевом и помогла вытащить оттуда избитых мобилизованных, внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*
2026-11-03T14:58
2026-11-03T14:58
2026-11-03T14:58
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Там заявляют, что Валентина Молодая — "профессиональный провокатор". Ее обвиняют в "участии в российских информационных спецоперациях против Украины" и "препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины".Валентина Молодая была тем самым медиком, который на коленях умолял полицию пропустить её к пострадавшим. В итоге военные согласились отдать врачам только четверых тяжелобольных, оставив остальных внутри.2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом местные жители штурмом пытались взять частный дом, где бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов"** удерживали в подвале более 40 человек. Среди пострадавших были мужчины со сломанными ребрами, позвоночником и даже 14-летний подросток.Официальный Киев долго думал, как отреагировать на ситуацию с участием сотрудников Нацгвардии, которые удерживали несколько десятков человек в подвале частного дома в селе под Киевом. В итоге обвинения были направлены не на расследование действий силовиков, а на оценку поведения гражданских. Подробнее – в материале Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом на сайте Украина.ру.*признан экстремистским и запрещен на территории России**признан террористическим и запрещен на территории России
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новости, киев, россия, "азов", нацгвардия, украина.ру
Новости, Киев, Россия, "Азов", Нацгвардия, Украина.ру
Клятва Гиппократа как преступление: спасавшую людей медика внесли в "Миротворец"*
Девушку-медика Валентину Молодую, которая первой приехала к дому с тайной тюрьмой "Азова"** под Киевом и помогла вытащить оттуда избитых мобилизованных, внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*
Там заявляют, что Валентина Молодая — "профессиональный провокатор". Ее обвиняют в "участии в российских информационных спецоперациях против Украины" и "препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины".
Валентина Молодая была тем самым медиком, который на коленях умолял полицию пропустить её к пострадавшим. В итоге военные согласились отдать врачам только четверых тяжелобольных, оставив остальных внутри.
2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом местные жители штурмом пытались взять частный дом, где бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов"** удерживали в подвале более 40 человек. Среди пострадавших были мужчины со сломанными ребрами, позвоночником и даже 14-летний подросток.
Официальный Киев долго думал, как отреагировать на ситуацию с участием сотрудников Нацгвардии, которые удерживали несколько десятков человек в подвале частного дома в селе под Киевом. В итоге обвинения были направлены не на расследование действий силовиков, а на оценку поведения гражданских. Подробнее – в материале Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом
на сайте Украина.ру.*признан экстремистским и запрещен на территории России**признан террористическим и запрещен на территории России