Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом - 03.11.2026 Украина.ру
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Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом
Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом - 03.11.2026 Украина.ру
Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом
Среди нацгвардейцев, находившихся в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка, были участники боев за "Азовсталь" и люди, вернувшиеся из российского плена, заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова
2026-11-03T13:30
2026-11-03T13:30
новости
киев
украина
мариуполь
азовсталь
нацгвардия
гбр
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Официальный Киев долго думал, как отреагировать на ситуацию с участием сотрудников Нацгвардии, которые удерживали несколько десятков человек в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В итоге обвинения были направлены не на расследование действий силовиков, а на оценку поведения гражданских."В пункте дислокации воинской части, на который вчера напала обезумевшая толпа, кроме мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, "Азовсталь", российский плен и вернувшиеся в строй. Защищать свое государство, гражданское население, украинских детей", — написала Решетилова в соцсети.Ранее сообщалось, что местные жители, собравшиеся у частного дома, требовали освободить удерживаемых там мужчин, многие из которых имели следы избиений и тяжелые травмы. Ситуация переросла в силовое противостояние, когда протестующие попытались прорваться на территорию. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту событий 2 ноября."Дело возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)", — говорится в сообщении ГБР.В официальных сводках ГБР квалификация дела относится к действиям должностных лиц, однако в текущих украинских реалиях такая формулировка часто применяется при расследовании массовых беспорядков с участием силовиков.2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области толпа местных жителей атаковала пункт дислокации Нацгвардии. Причиной стала информация о незаконном удержании и пытках мужчин в подвале здания. В ходе столкновений протестующие проломили часть ограждения, а одному из полицейских разбили лицо. В итоге медики смогли забрать в больницу четверых тяжелобольных, включая мужчину со сломанным позвоночником, но остальные остаются внутри.
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новости, киев, украина, мариуполь, азовсталь, нацгвардия, гбр
Новости, Киев, Украина, Мариуполь, Азовсталь, Нацгвардия, ГБР

Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом

13:30 03.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ольга Решетилова
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ольга Решетилова
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Среди нацгвардейцев, находившихся в частном доме в селе Петропавловская Борщаговка, были участники боев за "Азовсталь" и люди, вернувшиеся из российского плена, заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова
Официальный Киев долго думал, как отреагировать на ситуацию с участием сотрудников Нацгвардии, которые удерживали несколько десятков человек в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. В итоге обвинения были направлены не на расследование действий силовиков, а на оценку поведения гражданских.
"В пункте дислокации воинской части, на который вчера напала обезумевшая толпа, кроме мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, "Азовсталь", российский плен и вернувшиеся в строй. Защищать свое государство, гражданское население, украинских детей", — написала Решетилова в соцсети.
Ранее сообщалось, что местные жители, собравшиеся у частного дома, требовали освободить удерживаемых там мужчин, многие из которых имели следы избиений и тяжелые травмы. Ситуация переросла в силовое противостояние, когда протестующие попытались прорваться на территорию.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту событий 2 ноября.
"Дело возбуждено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)", — говорится в сообщении ГБР.
В официальных сводках ГБР квалификация дела относится к действиям должностных лиц, однако в текущих украинских реалиях такая формулировка часто применяется при расследовании массовых беспорядков с участием силовиков.
2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области толпа местных жителей атаковала пункт дислокации Нацгвардии. Причиной стала информация о незаконном удержании и пытках мужчин в подвале здания. В ходе столкновений протестующие проломили часть ограждения, а одному из полицейских разбили лицо. В итоге медики смогли забрать в больницу четверых тяжелобольных, включая мужчину со сломанным позвоночником, но остальные остаются внутри.
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