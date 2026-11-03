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Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском

Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском - 03.11.2026 Украина.ру

Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском

Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS пожаловался, что американский миллиардер Илон Маск перестал выходить с ним на связь

2026-11-03T15:00

2026-11-03T15:00

2026-11-03T15:00

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киев

украина

илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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По его словам, в начале конфликта Маск поддерживал контакты как с украинской, так и с российской стороной, однако после недавних действий компании SpaceX представители бизнесмена проигнорировали все запросы Киева. Зеленский выразил недовольство "непроукраинской позицией" Маска и его публичными заявлениями. В октябре миллиардер обвинил верхушку киевского режима в масштабном обогащении на боевых действиях, отмывании денег американских налогоплательщиков ради подкупа западных политиков и призвал к замене самого Зеленского.Все это совпало с масштабными техническими проблемами у ВСУ. Спутниковая связь Starlink начала массово отключаться на технике боевиков при движении со скоростью выше 60 километров в час, что привело к срыву ряда военных операций украинских формирований.Подробнее - в материале "Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру