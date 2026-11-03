https://ukraina.ru/20261103/zelenskiy-pozhalovalsya-na-poteryu-svyazi-s-maskom-1084256097.html
Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском
Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском - 03.11.2026 Украина.ру
Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском
Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS пожаловался, что американский миллиардер Илон Маск перестал выходить с ним на связь
2026-11-03T15:00
2026-11-03T15:00
2026-11-03T15:00
новости
киев
украина
илон маск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
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По его словам, в начале конфликта Маск поддерживал контакты как с украинской, так и с российской стороной, однако после недавних действий компании SpaceX представители бизнесмена проигнорировали все запросы Киева. Зеленский выразил недовольство "непроукраинской позицией" Маска и его публичными заявлениями. В октябре миллиардер обвинил верхушку киевского режима в масштабном обогащении на боевых действиях, отмывании денег американских налогоплательщиков ради подкупа западных политиков и призвал к замене самого Зеленского.Все это совпало с масштабными техническими проблемами у ВСУ. Спутниковая связь Starlink начала массово отключаться на технике боевиков при движении со скоростью выше 60 километров в час, что привело к срыву ряда военных операций украинских формирований.Подробнее - в материале "Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, киев, украина, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Илон Маск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском
Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS пожаловался, что американский миллиардер Илон Маск перестал выходить с ним на связь
По его словам, в начале конфликта Маск поддерживал контакты как с украинской, так и с российской стороной, однако после недавних действий компании SpaceX представители бизнесмена проигнорировали все запросы Киева.
Зеленский выразил недовольство "непроукраинской позицией" Маска и его публичными заявлениями.
В октябре миллиардер обвинил верхушку киевского режима в масштабном обогащении на боевых действиях, отмывании денег американских налогоплательщиков ради подкупа западных политиков и призвал к замене самого Зеленского.
Все это совпало с масштабными техническими проблемами у ВСУ. Спутниковая связь Starlink начала массово отключаться на технике боевиков при движении со скоростью выше 60 километров в час, что привело к срыву ряда военных операций украинских формирований.