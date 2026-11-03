"Камера пыток Зеленского": Вайдель требует объяснений в Берлине - 03.11.2026 Украина.ру
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"Камера пыток Зеленского": Вайдель требует объяснений в Берлине
"Камера пыток Зеленского": Вайдель требует объяснений в Берлине - 03.11.2026 Украина.ру
"Камера пыток Зеленского": Вайдель требует объяснений в Берлине
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала поднять вопрос об удержании мужчин в доме с военными во время сегодняшнего визита Зеленского в Берлин
2026-11-03T14:07
2026-11-03T14:48
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Лидер "АдГ" сделала репост публикации о том, что под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили "пыточную Зеленского", где бойцы Нацгвардии удерживали более 40 мобилизованных мужчин. В публикации также говорится, что самой младшей жертве было всего 14 лет."Я ожидаю от Федерального правительства, что это будет затронуто в Берлине сегодня во время визита Зеленского", — написала Вайдель.Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Vesti.az со ссылкой на Reuters.Сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на деловой конференции в столице, сообщил, что визит Зеленского состоится 3 ноября.Официальный Киев долго думал, как отреагировать на ситуацию с участием сотрудников Нацгвардии, которые удерживали несколько десятков человек в подвале частного дома в селе под Киевом. В итоге обвинения были направлены не на расследование действий силовиков, а на оценку поведения гражданских. Подробнее – в материале Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, берлин, владимир зеленский, нацгвардия, украина.ру
Новости, Киев, Берлин, Владимир Зеленский, Нацгвардия, Украина.ру

"Камера пыток Зеленского": Вайдель требует объяснений в Берлине

14:07 03.11.2026 (обновлено: 14:48 03.11.2026)
 
© REUTERS / Annegret Hilse
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала поднять вопрос об удержании мужчин в доме с военными во время сегодняшнего визита Зеленского в Берлин
Лидер "АдГ" сделала репост публикации о том, что под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили "пыточную Зеленского", где бойцы Нацгвардии удерживали более 40 мобилизованных мужчин. В публикации также говорится, что самой младшей жертве было всего 14 лет.

"Я ожидаю от Федерального правительства, что это будет затронуто в Берлине сегодня во время визита Зеленского", — написала Вайдель.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Vesti.az со ссылкой на Reuters.
Сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на деловой конференции в столице, сообщил, что визит Зеленского состоится 3 ноября.

Официальный Киев долго думал, как отреагировать на ситуацию с участием сотрудников Нацгвардии, которые удерживали несколько десятков человек в подвале частного дома в селе под Киевом. В итоге обвинения были направлены не на расследование действий силовиков, а на оценку поведения гражданских. Подробнее – в материале Запредельный цинизм власти: "обезумевшая толпа напала" на "защитников" под Киевом на сайте Украина.ру.
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