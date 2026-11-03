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Лавров обнулил надежды Запада на заморозку украинского конфликта
Лавров обнулил надежды Запада на заморозку украинского конфликта - 03.11.2026 Украина.ру
Лавров обнулил надежды Запада на заморозку украинского конфликта
Россия требует полного и надежного устранения первопричин украинского конфликта, а не временной заморозки боевых действий, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности
2026-11-03T13:23
2026-11-03T13:23
2026-11-03T13:33
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Он подчеркнул, что Москва настаивает на ликвидации стратегических угроз своей безопасности с западного направления. Также в числе ключевых условий министр назвал искоренение нацистской идеологии и практики, а, кроме того, защиту прав русского и русскоязычного населения на всей территории Украины, включая регионы, подконтрольные киевскому режиму.По оценке Лаврова, любые призывы Запада к прекращению огня нацелены лишь на то, чтобы дать Киеву передышку для восстановления боевого потенциала. Дипломат отметил, что продвигаемая Лондоном и Парижем идея остановить бои по линии соприкосновения и ввести "стабилизационные силы" нужна европейским странам исключительно ради сохранения откровенно нацистского режима.Подробнее о хитростях Киева - в материале Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, москва, сергей лавров, юлия мендель, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Москва, Сергей Лавров, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Украина.ру
Лавров обнулил надежды Запада на заморозку украинского конфликта
13:23 03.11.2026 (обновлено: 13:33 03.11.2026)
Россия требует полного и надежного устранения первопричин украинского конфликта, а не временной заморозки боевых действий, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности
Он подчеркнул, что Москва настаивает на ликвидации стратегических угроз своей безопасности с западного направления.
Также в числе ключевых условий министр назвал искоренение нацистской идеологии и практики, а, кроме того, защиту прав русского и русскоязычного населения на всей территории Украины, включая регионы, подконтрольные киевскому режиму.
По оценке Лаврова, любые призывы Запада к прекращению огня нацелены лишь на то, чтобы дать Киеву передышку для восстановления боевого потенциала.
Дипломат отметил, что продвигаемая Лондоном и Парижем идея остановить бои по линии соприкосновения и ввести "стабилизационные силы" нужна европейским странам исключительно ради сохранения откровенно нацистского режима.