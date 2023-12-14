Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабря - 14.12.2023 Украина.ру
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Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабря
Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабря - 14.12.2023 Украина.ру
Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабря
Девять украинских беспилотников были сбиты в Калужской и Московской областях. МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
2023-12-14T09:50
2023-12-14T10:11
эксклюзив
хроники
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О перехвате украинских дронов сообщило Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - отмечалось в сообщении.Ранее об атаке беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в 03:35 в своём телеграм-канале.Спустя почти два часа он сообщил о новой атаке."Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - отметил Собянин в 05:25.Также об атаке на свой регион утром сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - отмечал он.Ранее Украина уже не раз атаковала территорию России. В конце лета издание РБК подсчитало, что с начала спецоперации и до 31 августа 2023 года власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака в этот период произошла 30 августа 2023 года: в ночь на тот день об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях. Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над ее территорией сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО. А в результате падения БПЛА в здании местного управления СК выбило стекла.При этом в период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно. Новое обострение началось 6 августа и продлилось до начала осени.Тем временем на Украине продолжают активно развивать направление беспилотников. В ноябре министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что Украина наладила серийное производство аналога иранского дрона беспилотника "Шахед”.Он отметил, что промышленность Украины способна производить десятки таких БПЛА в месяц."Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас [производим] десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - указывал министр.По его словам, кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство – в Кабмине хотят десятикратного и большего роста. Причем на многих направлениях это есть.Также Камышин заявил, что сейчас речь не идёт об интеграции "Укроборонпрома" с бизнесом. Однако государственный завод при этом помогает небольшим частным компаниям, производящим дроны."В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", – подчеркнул министр.Таким образом, Украина продолжает наращивать мощности, обеспечивающие возможность дистанционного удара по России.Розыск БудановаНачальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова объявили в розыск. Карточка на Буданова появилась в базе МВД России."Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в публикации.Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.Ранее Федеральная Служба Безопаcности назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.Кроме того, сам Буданов ранее неоднократно заявлял о причастности Украины, в том числе и своего ведомства, к нападениям на известных россиян.Следственный комитет РФ 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ - "террористический акт". По данным ведомства, он причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.Ни Буданов, ни представители ГУР МОУ информацию об объявлении Буданова в розыск в России пока не прокомментировали.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что кандидатура Буданова рассматривается на пост главы Украины."Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины К. Буданов, а также глава офиса президента Украины А. Ермак, бывший советник офиса президента Украины А. Арестович* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — Ред.), мэр Киева В. Кличко", - отмечалось в сообщении СВР от 11 декабря.Как рассказал директор СВР Сергей Нарышкин, по оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в замене Зеленского может возникнуть уже в скором времени.
https://ukraina.ru/20231213/1052080743.html
https://ukraina.ru/20231213/1052055949.html
https://ukraina.ru/20231213/1052017472.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Атака беспилотников, Буданов в розыске. Главное на Украине на утро 14 декабря

09:50 14.12.2023 (обновлено: 10:11 14.12.2023)
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© YouTube
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Девять украинских беспилотников были сбиты в Калужской и Московской областях. МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
О перехвате украинских дронов сообщило Минобороны России.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", - отмечалось в сообщении.
Ранее об атаке беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в 03:35 в своём телеграм-канале.
Спустя почти два часа он сообщил о новой атаке.
"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - отметил Собянин в 05:25.
Вчера, 18:01
Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабряНорвегия пообещала Украине финансовую помощь, но ВСУ уходит в оборону; КГБ Белоруссии сообщило о подготовке нападения; военкоры пишут, что Марьинка фактически под контролем ВС РФ
Также об атаке на свой регион утром сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - отмечал он.
Ранее Украина уже не раз атаковала территорию России. В конце лета издание РБК подсчитало, что с начала спецоперации и до 31 августа 2023 года власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака в этот период произошла 30 августа 2023 года: в ночь на тот день об ударах дронов заявили в семи регионах страны: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской областях.
Позднее в этот же день об уничтожении беспилотника сообщили в Воронежской области. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром, там произошел пожар. Брянская область подверглась атакам беспилотников несколько раз — всего за день над ее территорией сбили семь дронов. Так, в Брянске два беспилотника попытались атаковать телебашню, их уничтожили системы ПВО. А в результате падения БПЛА в здании местного управления СК выбило стекла.
При этом в период с 21 мая по 25 июня 2023 года об атаках беспилотников в России сообщалось ежедневно. Новое обострение началось 6 августа и продлилось до начала осени.
Тем временем на Украине продолжают активно развивать направление беспилотников. В ноябре министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что Украина наладила серийное производство аналога иранского дрона беспилотника "Шахед”.
Он отметил, что промышленность Украины способна производить десятки таких БПЛА в месяц.
"Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас [производим] десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - указывал министр.
По его словам, кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство – в Кабмине хотят десятикратного и большего роста. Причем на многих направлениях это есть.
Также Камышин заявил, что сейчас речь не идёт об интеграции "Укроборонпрома" с бизнесом. Однако государственный завод при этом помогает небольшим частным компаниям, производящим дроны.
"В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", – подчеркнул министр.
Таким образом, Украина продолжает наращивать мощности, обеспечивающие возможность дистанционного удара по России.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Вчера, 13:00
Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
Розыск Буданова
Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова объявили в розыск. Карточка на Буданова появилась в базе МВД России.
"Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в публикации.
Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.
Ранее Федеральная Служба Безопаcности назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.
Кроме того, сам Буданов ранее неоднократно заявлял о причастности Украины, в том числе и своего ведомства, к нападениям на известных россиян.
Следственный комитет РФ 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ - "террористический акт". По данным ведомства, он причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.
Ни Буданов, ни представители ГУР МОУ информацию об объявлении Буданова в розыск в России пока не прокомментировали.
Вчера, 09:00
Обезоруженные Штаты, неудачи ВСУ, попытки уволить Залужного. Главное на Украине на утро 13 декабряСША настойчиво пытаются затянуть конфликт на Украине несмотря на проблемы с ресурсами. В Киеве звучат мощные взрывы, россияне уничтожают технику ВСУ. Часть депутатов Рады настаивают на увольнении Залужного
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что кандидатура Буданова рассматривается на пост главы Украины.
"Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины К. Буданов, а также глава офиса президента Украины А. Ермак, бывший советник офиса президента Украины А. Арестович* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — Ред.), мэр Киева В. Кличко", - отмечалось в сообщении СВР от 11 декабря.
Как рассказал директор СВР Сергей Нарышкин, по оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском театре военных действий потребность в замене Зеленского может возникнуть уже в скором времени.
 
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