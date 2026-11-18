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Британия поставит Киеву более тысячи ракет, радары и истребители Gripen

Британия поставит Киеву более тысячи ракет, радары и истребители Gripen - 18.11.2026 Украина.ру

Британия поставит Киеву более тысячи ракет, радары и истребители Gripen

Великобритания в течение зимы поставит киевскому режиму более одной тысячи ракет и более десяти радаров для ПВО на сумму $316 млн. Об этом вечером 17 ноября объявило министерство обороны королевства

2026-11-18T05:05

2026-11-18T05:05

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По информации оборонного ведомства, ракеты будут произведены на заводе французской компании Thales в Белфасте."Поддержка противовоздушной обороны на сумму 240 миллионов фунтов [$316 млн]... включает в себя более 1000 дополнительных ракет малой дальности для противовоздушной обороны и более десятка радаров для ПВО", — говорится в заявлении.Кроме того, 17 ноября в Брюсселе, на полях встречи контактной группы по поставкам оружия на Украину, было подписано соглашение, согласно которому Британия намерена вместе со Швецией поставить Киеву шведские истребители Gripen.Ранее сообщалось, что в Берлине 19 ноября состоится встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих".Подробнее об этом - Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/ukraine-grozit-yadernaya-katastrofa-zapad-zagovoril-o-strashnom-stsenarii-khronika-sobytiy-na-utro-17-1084543692.html

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