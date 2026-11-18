Британия поставит Киеву более тысячи ракет, радары и истребители Gripen
05:05 18.11.2026 (обновлено: 05:07 18.11.2026)
Великобритания в течение зимы поставит киевскому режиму более одной тысячи ракет и более десяти радаров для ПВО на сумму $316 млн. Об этом вечером 17 ноября объявило министерство обороны королевства
По информации оборонного ведомства, ракеты будут произведены на заводе французской компании Thales в Белфасте.
"Поддержка противовоздушной обороны на сумму 240 миллионов фунтов [$316 млн]... включает в себя более 1000 дополнительных ракет малой дальности для противовоздушной обороны и более десятка радаров для ПВО", — говорится в заявлении.
Кроме того, 17 ноября в Брюсселе, на полях встречи контактной группы по поставкам оружия на Украину, было подписано соглашение, согласно которому Британия намерена вместе со Швецией поставить Киеву шведские истребители Gripen.
Ранее сообщалось, что в Берлине 19 ноября состоится встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих".
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