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Сергей Собянин, биография

Сергей Собянин, биография - 11.12.2023 Украина.ру

Сергей Собянин, биография

Мэр Москвы

2023-12-11T14:48

2023-12-11T14:48

2023-12-11T14:48

биография

политика

сергей собянин

москва

мэр

владимир путин

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Детство и образованиеРодился Сергей Собянин 21 июня 1958 года в Тюменской области. Отец – Семен Собянин был председателем сельсовета, а в дальнейшем директором маслозавода. Мать – Антонина Уланова занимала должность бухгалтера в сельсовете, а затем на маслозаводе. Также у Сергея есть 2 старшие сестры: Наталья и Людмила.В 1937 году дед и мать Собянина были сосланы из Челябинской области в посёлок Березово, где вырос будущий мэр Москвы. Кстати, туда же в свое время были сосланы Меншиков, Долгорукий, Остерман, декабристы и Троцкий. Дед по отцовской линии - Федор Собянин прожил более 100 лет и был старообрядцем.В детстве Собянин был примерным учеником и с отличием окончил среднюю школу. В 1975 году Сергей переехал в Кострому: там он поступил в технологический институт, а затем по профессии работал на Кастромском заводе деревообрабатывающих станков. На этом обучение Собянина не заканчивается, и он решает поступить на заочное отделение Ульяновского филиала Всесоюзного юридического заочного института.КарьераВ 1982 году Собянин занимает должность заведующего отдела комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска, а затем горком направляет его в посёлок Когалым Ханты-Мансийского округа Тюменской области.С 1984 года Сергей работает замом председателя сельского совета народных депутатов Когалыма, а через год его назначают начальником управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.С 1986 по 1988 год Собянин занимает должность секретаря Когалымского горисполкома, а затем работает заведующим организационным отделом Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС.Через два года Собянин становится начальником налоговой инспекции Когалыма, а в 1991 году глава администрации Ханты-Мансийского округа Александр Филипенко назначает Сергея главой администрации Когалыма. На этой должности он проработал до 1993 года.В 1993 году Филипенко назначает Собянина своим первым замом. На должности Сергей занимается экономическими вопросами, в частности, бюджетом, субсидиями и сотрудничает с нефтяными компаниями.Спустя год Собянин баллотируется в окружную Думу первого созыва Ханты-Мансийского округа и избирается в первом туре. Параллельно Сергей становится спикером Думы. В 1996 году политик переизбран депутатом в думу ХМАО.В 2001 году Сергей избран губернатором Тюменской области, а позже он получает членство в высшем совете всероссийской партии “Единая Россия”. Через четыре года, в 2005 году, Собянин едет в столицу и попадает в администрацию президента России.Затем Сергей был руководителем аппарата правительства в ранге вице-премьера РФ. Во время предвыборной гонки в 2008 году Собянин возглавил предвыборный штаб Медведева. В 2009—2011 годах Сергей Собянин был председателем совета директоров “Первого канала”.В 2010 году кресло мэра Москвы оставляет Юрий Лужков, и его место занимает Собянин. На новом месте работы он принялся решать проблемы города, например, такие как: борьба с организованной преступностью, незаконной торговлей, а также занимался предотвращением разрушения исторической Москвы.Спустя два года Медведев принимает закон о возвращении прямых выборов глав регионов и Собинин подает в отставку, объясняя это тем, что столице нужен избранный мэр. После этих слов Сергей баллотируется на пост мэра Москвы.В 2013 году Собинян, набрав 51,37% голосов и опередив Алексея Навального, одерживает победу на выборах. При Собянине в Москве активно занялись ремонтом дорог, в частности, был проведен первый трехлетний цикл ремонта с использованием новых асфальтно-битумных смесей. Кроме того, Собянин стал инициатором введения платы за паркову в центре Москвы.В 2016 году в Москве приступили к сносу торговых ларьков около метро. Собянин объяснил это тем, что подобные павильоны поставлены незаконно и представляют опасность для горожан. Действия властей взбудоражили общественность, и жители столицы требовали отставки Собянина. Не понравилось москвичам и озеленение Тверской улицы, на которую в свое время потратили порядка 300 миллионов рублей.В 2018 году Собянин заявляет, что снова будет баллотироваться на пост мэра Москвы и на этот раз он набирает больше 70% голосов избирателей.Награды- Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени- Звание “Персона года – 2001” с формулировкой "за добросовестную службу на государственном поприще во благо процветания Тюменского края"- Орден Почета за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу- Офицер ордена Сельскохозяйственных заслуг (Франция)- Звание “Почетный гражданин Тюменской области”- Медаль Столыпина П. А. I степени- Звание “Человек года-2013”- Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени- Медаль Росгвардии “За боевое содружество”- Орден “За заслуги перед Отечеством” I степениОтношения и детиС 1986 года Собянин состоял в браке с Ириной Рубинчик, но в 2014 году пара развелась. По профессии девушка была инженером-строителем. У пары родились две дочери – в 1986 году Анна и в 1997 году Ольга.Старшая дочь окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. А младшая дочь увлекается музыкой и рисованием. Также у Собянина есть внук.Интересные факты1. Собянин любит классическую музыку и занимается охотой. Первый раз на зверя он пошел в 15 лет.2. Из спорта Сергей предпочитает баскетбол и волейбол.3. В свободное время Собянин старается читать, любит книги об истории Москвы. Когда-то ему нравились исторические детективы, а его первой книгой стали “Три мушкетёра”.

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