https://ukraina.ru/20261118/ssha-podderzhivayut-kiev-v-nanesenii-udarov-sredney-dalnosti-po-rossii--pentagon-1084568231.html

США поддерживают Киев в нанесении ударов "средней дальности" по России — Пентагон

США поддерживают Киев в нанесении ударов "средней дальности" по России — Пентагон - 18.11.2026 Украина.ру

США поддерживают Киев в нанесении ударов "средней дальности" по России — Пентагон

США реальными шагами поддерживают способность киевского режима наносить удары "средней дальности" вглубь территории России. Об этом заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил 17 ноября на пресс-конференции в Брюсселе

2026-11-18T06:02

2026-11-18T06:02

2026-11-18T06:02

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война на украине

военная помощь украине

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"Мы сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы предпринимаем шаги в русле этой политики", — сказал он.Колби также отметил, что ему нечего добавить к тем деталям по вопросу о перспективах обеспечения Киева защищённой спутниковой связью Starshield, которые ранее уже были представлены главой американского военного ведомства Питом Хегсетом.16 ноября временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ограничения работы Starshield в зоне СВО якобы действуют седьмой день подряд. Однако ни от Пентагона, ни от компании SpaceX до сих пор нет никаких ответов или разъяснений.В этот же день президент Дональд Трамп заявил, что "Украина проигрывает", а о том, чтобы США ограничивали Starlink или Starshield на Украине, он "не слышал".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261116/esli-zapustitsya-rassvet-ukraine-pridt-zakat-1084514031.html

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