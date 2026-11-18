https://ukraina.ru/20261118/nad-rossiey-za-sutki-byli-sbity-poltory-tysyachi-bpla-podrobnosti-1084566736.html
Над Россией за сутки были сбиты полторы тысячи БПЛА: подробности
Над Россией за сутки были сбиты полторы тысячи БПЛА: подробности - 18.11.2026 Украина.ру
Над Россией за сутки были сбиты полторы тысячи БПЛА: подробности
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 51 украинский беспилотник, за сутки — 1492. Об этом Минобороны РФ вечером 17 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-18T01:59
2026-11-18T01:59
2026-11-18T01:59
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россия
пво
спецоперация
сво
минобороны рф
крым
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белгородская область
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 16 ноября до 8:00 мск 17 ноября, над территориями Крыма, Башкирии, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и акваториями Азовского и Чёрного морей был сбит 1441 украинский беспилотник.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 1492 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 148 украинских беспилотников, за сутки — 1484.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261117/moldaviya-ostanovila-polty-v-svom-vozdushnom-prostranstve--dron-nad-kishinvom-1084565420.html
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украина.ру, россия, пво, спецоперация, сво, минобороны рф, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, калужская область, курская область, липецк, орловская область, ростовская область, рязанская область, самара, саратовская область, смоленск, тверь, ульяновская область, московская область, азовское море, черное море, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 16 ноября до 8:00 мск 17 ноября, над территориями Крыма, Башкирии, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона и акваториями Азовского и Чёрного морей был сбит 1441 украинский беспилотник.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 1492 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
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