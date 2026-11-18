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Стокгольм дополнительно выделит на военную помощь Киеву $71 млн

Стокгольм дополнительно выделит на военную помощь Киеву $71 млн - 18.11.2026 Украина.ру

Стокгольм дополнительно выделит на военную помощь Киеву $71 млн

Швеция выделит на военную помощь киевскому режиму дополнительно $71 млн. Об этом министерство обороны королевства вечером 17 ноября объявило на сайте правительства

2026-11-18T05:37

2026-11-18T05:37

2026-11-18T05:37

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По информации оборонного ведомства, дополнительное финансирование будет направлено на поставку средств противовоздушной обороны и дальнего действия."Швеция выделяет дополнительное финансирование примерно на 720 миллионов шведских крон [$71 млн] на многосторонние фонды и инициативы для поддержки обороны Украины", — говорится в сообщении.Уточняется, что порядка $20 млн выделяются на закупку американского оружия в рамках инициативы PURL, около $18 млн — на чешскую инициативу по поставке боеприпасов.Ранее сообщалось, что Великобритания в течение зимы поставит киевскому режиму более одной тысячи ракет и более десяти радаров для ПВО на сумму $316 млн. А также, вместе со Швецией, истребители Gripen. Подробнее об этом - в публикации Британия поставит Киеву более тысячи ракет, радары и истребители Gripen.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, швеция, украина, минобороны, военная помощь украине, русофобия, война на украине, недружественные страны, великобритания, киев, нато