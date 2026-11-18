Стокгольм дополнительно выделит на военную помощь Киеву $71 млн
© Фото : CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
© Фото : CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Швеция выделит на военную помощь киевскому режиму дополнительно $71 млн. Об этом министерство обороны королевства вечером 17 ноября объявило на сайте правительства
По информации оборонного ведомства, дополнительное финансирование будет направлено на поставку средств противовоздушной обороны и дальнего действия.
"Швеция выделяет дополнительное финансирование примерно на 720 миллионов шведских крон [$71 млн] на многосторонние фонды и инициативы для поддержки обороны Украины", — говорится в сообщении.
Уточняется, что порядка $20 млн выделяются на закупку американского оружия в рамках инициативы PURL, около $18 млн — на чешскую инициативу по поставке боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Великобритания в течение зимы поставит киевскому режиму более одной тысячи ракет и более десяти радаров для ПВО на сумму $316 млн. А также, вместе со Швецией, истребители Gripen. Подробнее об этом - в публикации Британия поставит Киеву более тысячи ракет, радары и истребители Gripen.
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