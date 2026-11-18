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Европе нужна война, России — капитуляция Киева: Ищенко про цели на переговорах

Европе нужна война, России — капитуляция Киева: Ищенко про цели на переговорах - 18.11.2026 Украина.ру

Европе нужна война, России — капитуляция Киева: Ищенко про цели на переговорах

Европе нужна война Украины с Россией, США — компромисс, а России – капитуляция киевского режима. При этом Дональд Трамп заинтересован в таком перемирии, которое можно в любой момент отменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-18T06:21

2026-11-18T06:21

2026-11-18T06:21

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Разговор о целях сторон на переговорах эксперт начал с позиции США – и сразу обозначил, чего добивается американский лидер.По мнению Ищенко, Трамп заинтересован в том, чтобы война на Украине закончилась перемирием, которое можно в любой момент отменить. "Он перебрасывает основные силы США на Китайское направление и не хочет дальше увязать в украинском кризисе. Детали и уступки этого перемирия его вообще не интересуют", – указал политолог.России, отметил он, невыгодно просто так отпустить США. "Потому что они могут задушить Китай, а потом снова взяться за Россию", – пояснил Ищенко. Но России и невыгодно занимать деструктивную позицию, потому что США снова будут давить её вместе с Европой."Что получается? США нужен компромисс – они давят на Украину. России нужна капитуляция – они давят на Украину. А Европе нужна война Украины с Россией", – подчеркнул эксперт.Позиция России, по его словам, элементарна. "Не надо ссориться с Трампом. США от этого конфликта отстраняются. С одной Европой будет справиться полегче. У нее нет столько оружия массового поражения и финансового запаса. Поэтому с Трампом мы готовы разговаривать. Пусть он попробует уговорить Украину принять наши предложения", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в интервью "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе".

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