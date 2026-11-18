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Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне?

Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне? - 18.11.2026 Украина.ру

Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне?

В Берлине состоится встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих". Об этом с ссылкой на источники в ночь на 18 ноября пишет Bloomberg

2026-11-18T04:05

2026-11-18T04:05

2026-11-18T04:29

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В ходе переговоров представителей США, Киева и Европы, которые намечены на 19 ноября, будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Украины.Этому же будет посвящена и намеченная на тот же день отдельная встреча стран "коалиции желающих".На прошедшем 13 ноября в Дублине саммите лидеры ЕС и Великобритании сформировали для участия в переговорах группу советников по национальной безопасности. В неё вошли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.Bloomberg отмечает, что консультации в Берлине проводятся в рамках скоординированных дипломатических усилий Вашингтона перед встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.Ранее сообщалось, что 19 ноября состоится первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, основные темы переговоров уже определены.Подробнее - в публикации Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где встретится с Си Цзиньпином и Трампом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261117/dressiruyut-pered-kazhdoy-vstrechey-ischenko-o-tom-kak-evropa-mushtruet-zelenskogo-1084563050.html

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