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Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне?
Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне? - 18.11.2026 Украина.ру
Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне?
В Берлине состоится встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих". Об этом с ссылкой на источники в ночь на 18 ноября пишет Bloomberg
2026-11-18T04:05
2026-11-18T04:05
2026-11-18T04:29
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В ходе переговоров представителей США, Киева и Европы, которые намечены на 19 ноября, будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Украины.Этому же будет посвящена и намеченная на тот же день отдельная встреча стран "коалиции желающих".На прошедшем 13 ноября в Дублине саммите лидеры ЕС и Великобритании сформировали для участия в переговорах группу советников по национальной безопасности. В неё вошли представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.Bloomberg отмечает, что консультации в Берлине проводятся в рамках скоординированных дипломатических усилий Вашингтона перед встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.Ранее сообщалось, что 19 ноября состоится первая в истории трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, основные темы переговоров уже определены.Подробнее - в публикации Путин прибыл в Китай на саммит АТЭС, где встретится с Си Цзиньпином и Трампом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261117/dressiruyut-pered-kazhdoy-vstrechey-ischenko-o-tom-kak-evropa-mushtruet-zelenskogo-1084563050.html
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украина.ру, новости, bloomberg, берлин, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, ес, европа, евросоюз, коалиция, великобритания, британия, германия, франция, польша, италия, украина, киев, киевский режим, владимир зеленский, атэс, китай, кнр (китай), си цзиньпин, россия, владимир путин, переговоры по украине 2026, война на украине, чем закончится война на украине
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Запад в Берлине "сверит часы" перед трёхсторонней встречей в Шэньчжэне?
04:05 18.11.2026 (обновлено: 04:29 18.11.2026)
В Берлине состоится встреча спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих". Об этом с ссылкой на источники в ночь на 18 ноября пишет Bloomberg