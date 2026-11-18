https://ukraina.ru/20261118/globalnaya-katastrofa-ischenko-obyasnil-pochemu-ukrainu-nelzya-puskat-v-kosmos-1084564593.html

Глобальная катастрофа: Ищенко объяснил, почему Украину нельзя пускать в космос

Глобальная катастрофа: Ищенко объяснил, почему Украину нельзя пускать в космос - 18.11.2026 Украина.ру

Глобальная катастрофа: Ищенко объяснил, почему Украину нельзя пускать в космос

У Украины нет своих космодромов, спутников и ракетостроения. Зато все это есть у Запада. И при определенном проворстве киевского режима он может это получить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-18T04:32

2026-11-18T04:32

2026-11-18T04:32

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всу

космос

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Ранее, комментируя законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ, Ищенко написал статью "Избежать глобальной катастрофы: Украине нельзя позволить добраться до космоса".Оценивая военные возможности Киева, эксперт отметил, что освоение космоса для Украины ограничено. Но при этом, указал политолог, у нее достаточно технологически продвинутых союзников, которые помогают в создании и модернизации вооружений."Обратите внимание, что как только Маск что-то там начал отключать, киевский режим сразу решил, что через два года создаст свой "Старлинк". Они уже понимают, как это сделать", — добавил он.И это несмотря на то, что у Украины, в отличие от России, нет своих космодромов, спутников и ракетостроения. "За то это все есть у Запада. И при определенном проворстве киевского режима это все можно получить", — подчеркнул Ищенко.Он отметил, что у Украины не так много времени, но она не отказалась от своей сверхзадачи – попытаться остановить наступление ВС РФ и заставить Россию покинуть территории, которые к ней уже присоединены. "Она решает эту задачу всеми доступными средствами. Наиболее доступное средство – затягивание боевых действий", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в интервью "Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе".

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