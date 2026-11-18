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Главный "хлеб" немецкого ВПК: эксперт раскрыл, почему Германия держится за Украину

Главный "хлеб" немецкого ВПК: эксперт раскрыл, почему Германия держится за Украину - 18.11.2026 Украина.ру

Главный "хлеб" немецкого ВПК: эксперт раскрыл, почему Германия держится за Украину

Поддержка Украины для Берлина – это уже не просто двусторонняя кооперация, а жёсткие производственные цепочки, и здесь срабатывает принцип снежного кома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, заведующий сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов

2026-11-18T05:11

2026-11-18T05:11

2026-11-18T05:11

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Разговор о том, стоит ли опасаться, что канцлер Германии Фридрих Мерц играет в "миротворца", эксперт свёл к экономике: по его словам, за мирными заявлениями Берлина стоят жёсткие производственные цепочки.По словам Котова, выполнение военных заказов для Украины сейчас – главный "хлеб" немецкого ВПК по сравнению с другими европейскими партнёрами. Переговорное решение, вероятнее всего, будет достигаться прежде всего на уровне России и США. "Вашингтон, конечно, на каком-то этапе подключит европейцев как союзников по НАТО для выработки общей позиции", – отметил Котов.Однако, по его мнению, если смотреть на реальные выплаты Украине, финансирование беженцев и интеграцию украинского ОПК с предприятиями внутри Германии, то это уже не просто двусторонняя кооперация, а жёсткие производственные цепочки. Поэтому об искренней "игре в мир" со стороны Берлина говорить пока трудно, указал эксперт."Когда обязательства достигают таких масштабов, срабатывает принцип снежного кома: остановиться уже невозможно", – подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Котов: Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.руДля Зеленского война — это способ выжить, поэтому он делает всё, чтобы удержаться. А на украинскую государственность ему плевать. Он защищает свои личные интересы и интересы чужих игроков. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.

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