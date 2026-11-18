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"Угроза реальна": эксперт оценил вероятность конфликта с НАТО к 2030 году

"Угроза реальна": эксперт оценил вероятность конфликта с НАТО к 2030 году - 18.11.2026 Украина.ру

"Угроза реальна": эксперт оценил вероятность конфликта с НАТО к 2030 году

Угроза прямой конфронтации между Россией и НАТО реальна и прежде всего она касается непосредственного приграничья с Евросоюзом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра германских исследований, заведующий сектором экономики ФРГ Института Европы РАН Александр Котов

2026-11-18T05:41

2026-11-18T05:41

2026-11-18T05:41

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Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза конфликта России и НАТО к 2030 году, эксперт дал тревожный прогноз."Угроза, на мой взгляд, реальна", – заявил Котов. Прежде всего она касается непосредственного приграничья с Евросоюзом. Это огромная линия от Мурманской области до Белоруссии и Калининградской области, пояснил собеседник Украина.ру.Что касается звонков руководителей Финляндии и Норвегии российскому президенту Владимиру Путину, то они не меняют главного. "Подобные беседы важны как импульсы, но по факту Европа продолжает активно наращивать собственный ВПК", – подчеркнул эксперт."Российская угроза" по-прежнему нужна европейским политикам, чтобы оправдывать перед избирателями собственные провалы", – отметил Котов.Нагнетание обстановки вызвано прежде всего ошибками самих европейцев. "У них растет долговая нагрузка и одновременно идет накачка ВПК, которая приносит огромные прибыли военным концернам", – пояснил он."Этот квазироссийский фактор угрозы им объективно выгоден: под него они берут новые долги на развитие экономик, модернизацию армий и инфраструктуры", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Котов: Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может" на сайте Украина.ру.Для Зеленского война — это способ выжить. Он делает всё, чтобы удержаться. А на Украину как государство ему плевать. Он защищает свои личные интересы и интересы чужих игроков. Подробнее об этом — в материале "Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции" на сайте Украина.ру.

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