Леонид Кучма дал большое интервью британскому "The Guardian". Второй президент и автор книги, ставшей фактически национальной идеи независимой страны - "Украина – не Россия" редко выходит в публичное пространство.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102078/70/1020787080_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_47e21dcc44e2c72a80f9f18b434e6259.jpg

Теперешние его заявления могут говорить о меняющемся политическом климате. Зятя Кучмы, известного олигарха Виктора Пинчука, связывают то ли с Арестовичем*, то ли с Кличко, которые имеют президентские амбиции. Возможно, именно второй президент Украины готовит почву для новых переговорных позиций. Кучма, в частности, заявил: "Нереально думать, что Путин согласится на мирные переговоры. Он уже заявил, что четыре украинские области на юге и востоке "принадлежат" России, хотя они лишь частично находятся под контролем Москвы. Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, чего хотел в Украине. Ему придется объяснить это российскому народу. Он — лидер России". Эксперты поделились своим мнением в соцсетях на этот счет.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаКучма разглядел истоки СВО в "монголоидности русских". Второй президент Украины Леонид Кучма, всю жизнь говоривший по-русски, работавший на Байконуре, лауреат Ленинской премии как инженер-ракетостроитель и секретарь парткома на заводе "Южмаш", на склоне лет пришёл к выводу: истоки СВО лежат в монголоидности России. Об этом он сообщил британскому "The Guardian" в рамках вирусной рекламы второго издания своей нашумевшей книги "Украина — не Россия".️Из интервью можно узнать немало интересного. К примеру, что "русский образ мышления произошёл от монголов, которые правили ранней Москвой". Или что Украина "возникла от Киевской Руси, православного княжества IX века, на наследие которого спорно претендует Путин". Британцы могут, конечно, не знать, что такого государства, как "Киевская Русь", не существовало в природе. Но вот от профессора Днепропетровского госуниверситета такие заявления звучат странно. Как быть с тем, что Киев, который монголы сжигали не менее четырёх раз, в силу ряда причин находился под более серьёзным влиянием Орды, чем Москва? Что касается наследия Древней Руси, то, в отличие от пресекшейся линии Киева, потерявшего не только княжение (в 1471 году упразднено польским Казимиром IV), но и митрополию (в 1596 году из-за Брестской унии), именно Москва несёт непрерываемую тысячелетнюю традицию русской государственности. Жалуется Кучма и на то, что "не смог просветить простых россиян", которые "подавляющим большинством поддержали агрессию Путина". Потому-то, мол, Путин не согласится на мирные переговоры, что "ему пришлось бы объяснить это российскому народу". Получается, Кучма признал очевидное: СВО — это не прихоть конкретного человека "с манией насчёт Украины", как полагает экс-президент Украины. А экзистенциальный для России вопрос, решение которого откладывали, как могли.Народный депутат Евгений ШевченкоПочему Кучма не привлечен за госизмену за сдачу ядерного оружия, ракет и стратегических бомбардировщиков? Сейчас бы не пришлось выпрашивать деньги и оружие у запада. Более того, его зять завел во власть всех этих соросят. Сдали интересы страны, и дальше продолжают править серые кардиналы. Кучму и Пинчука на нары! P.S. А еще полстраны призватизировали. Вот кто виноват в наших бедах. Жаль, что Украина осталось с Кучмой и его зятем до сих пор. И за Гонгадзе еще не ответили!Политтехнолог Олег ПастернакВсе-таки есть у меня какой-то пиетет к Кучме и его метким, немногословным и точкам оценок. Данилович дал интервью "The Guardian" и объяснил, что Путин может быть одержим Украиной из-за психического расстройства. Кучма описал Путина как карьерного оперативника КГБ. "Это его профессия, со всеми вытекающими из нее последствиями". Целью Путина было не только захватить землю, но и уничтожить саму концепцию Украины как конкурентную альтернативу России. "Доказательством тому являются ужасные человеческие потери и репутационные жертвы, на которые Путин готов пойти ради этого".Блогер Наталья ЯшинСмотрите, кто заговорил!Кучма, которому 85 лет, внезапно заговорил (с 2015 года он молчал). Большое интервью опубликовала The Guardian. Когда я вижу его фотоморду, меня аж трусит от злости. Родоначальник всей мерзости в Украине. Человек, который запустил в Украине коррупцию. Человек, который вырастил, буквально грудью выкормил миллиардеров. Человек, который "подарил" Украине конституцию, написанную для коррупционеров и воров. Человек, который... ну, вы понимаете, что я думаю про Кучму.Но это ведь он подписал Будапештский меморандум. Это он согласился от имени Украины отдать единственное НАСТОЯЩЕЕ оружие. То есть, фактически Кучма лично виноват в том, что Украину (Россия) разорвала на части. Кучма лично виноват в смерти каждого украинского бойца. Кучма лично оставил Украину без авиации - это он командовал уничтожением самолетов...Если бы мне предложили выбрать, кого именно отправить к Кобзону, я бы выбирала между Путиным и Порошенко, но Кучма был бы запасным.* Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

