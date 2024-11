https://ukraina.ru/20241122/1059134300.html

Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу"

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало сообщение об ударе по Днепропетровскому "Южмашу", в котором выдвигается еще одна - третья - версия о том, какая именно ракета прилетела по этому объекту

"21 ноября 2024 года Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов", - утверждается в публикации ГУР.Публикации о разработке ракетного комплекса "Кедр" неоднократно появлялись в российских СМИ. В частности, в октябре канал "Патриот" сообщил, что "проект находится в стадии разработки, но его внедрение в войска, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия, что обеспечит России стратегическое преимущество в области ядерного вооружения".В материале также отмечалось, что несмотря на то, что точные технические характеристики комплекса пока не раскрыты, уже известно, что "Кедр" будет способен поражать цели на расстояниях более 10 тысяч километров, что покрывает практически весь земной шар. Также уточнялось, что комплекс должен включать в себя самые современные системы для обхода и нейтрализации средств противоракетной обороны.Параллельно британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимного украинского военного чиновника утверждается, что по днепропетровскому "Южмашу" накануне ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", как заявил президент РФ Владимир Путин.Другое западное издание - Defense One - приводит похожее высказывание профессора Миддлбери-колледжа и эксперта по ракетам Джеффа Льюиса. Он полагает, что в Днепропетровск прилетел вариант давно разрабатываемой РС-26 "Рубеж".Однако, оговаривается Defense One, это мнение оспаривает директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако, который сообщил, что новые подробности указывают на то, что это вероятно не RS-26, "поэтому неясно, что это такое".Так или иначе, резюмируют журналисты, эксперты сходятся в том, что от удара новой российской ракеты сложно защититься из-за разделяющейся головной части, что хорошо видно на видео.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.Еще по теме: "Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исход.

