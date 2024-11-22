Песков объяснил главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам
Основной посыл заявления президента России Владимира Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа. Об этом 22 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Главный месседж - это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны", - сказал Песков.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.