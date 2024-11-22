https://ukraina.ru/20241122/1059136871.html

"Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"

"Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник" - 22.11.2024 Украина.ру

"Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"

Россия в боевых условиях провела на Украине успешное испытание новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Реакция на Западе не заставила себя долго ждать

2024-11-22T15:09

2024-11-22T15:09

2024-11-22T15:09

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир путин

"орешник"

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Премьера "Орешника"Утром 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу "Южмаш" в городе Днепре (Днепропетровске). Власти Украины заявили, что российская армия применила межконтинентальную баллистическую ракету.Вечером следующего дня с обращением к вооруженным силам и гражданам выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что удар по промышленному предприятию в Днепре был испытанием новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник". На сегодняшний день в мире нет средств противодействия этому оружию, добавил глава государства.По его словам, это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по территории Курской и Брянской областей, который был осуществлен ВСУ несколькими днями ранее.Российский президент подчеркнул, что вина за эскалацию конфликта лежит на США, которые разрушили договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности, а вместе с ним и систему международной безопасности.Путин отметил, что Россия оставляет за собой право использовать "Орешник" и далее, гражданское население Украины будет заранее предупреждено, чтобы мирные жители имели возможность покинуть опасные зоны. Также он заявил, что целями для ударов могут стать военные объекты тех стран, которые позволяют применять свое вооружение против РФ.США и ООНБелый дом в лице пресс-секретаря американского президента Карин Жан-Пьер заявил, что испытание "Орешника" не окажет влияния на поддержку Украины Соединенными Штатами."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - сказала Жан-Пьер.США заранее предупредили Украину и своих союзников о предстоящем ударе, добавила она, возложив вину за эскалацию на Москву. По ее словам, Вашингтон не видит признаков, чтобы РФ готовилась применить ядерное оружие на Украине.Прокомментировали последние события и в Минобороны США."Мы не видели никаких перемен в их (России - ред.) ядерном позиционировании, мы не меняли свое ядерное позиционирование в ответ", - заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.Она рассказала, что испытание новейшей российской ракеты "конечно, вызывает беспокойство"."Мы не стремимся к широкому региональному конфликту, не ищем войны с Россией", - добавила Сингх.Не осталась в стороне и посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, удар по "Южмашу" показал, что нужно поддерживать Украину "пока она не победит". Дипломат также обратила внимание, что удар произошел в годовщину начала Майдана.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге призвал РФ и Украину срочно приступить к деэскалации и обеспечить безопасность гражданских объектов. По его словам, события развиваются в "неправильном направлении", он назвал ситуацию "тревожной".Американская газета The NewYork Timesназвала обращение Путина "зловещей угрозой" в адрес западных союзников Украины.Издание приводит мнение старшего научного сотрудника программы международной безопасности Missile Defense Project в Центре стратегических международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, который признал, что перехват "Орешника" "практически невозможен".По словам Карако, это "ядерная сабля как для Украины, так и для самой Европы". Эксперт отметил, что "это довольно резкий сигнал".Телеканал CNN привел слова неназванного американского чиновника, который утверждает, что у России "несколько таких экспериментальных ракет".Американский журналист Джексон Хинкл написал в соцсети Х, что Киев делает все, чтобы спровоцировать Москву на жесткие меры. Комментируя испытания "Орешника", он заявил, что Владимир Зеленский должен написать благодарственное письмо Путину за то, что тот сохранил его жизнь.ЕвропаОфициальные лица в Великобритании, Франции от комментариев по "Орешнику" пока воздерживаются. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "пугающей эскалацией"."Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", - сказал он. Также он снова заверил, что ФРГ не будет передавать Украине ракеты Taurus.Тем временем, европейская пресса пишет, что Европа вполне попадает в зону действия новой российской ракеты.Издание процитировало научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, который заявил, что значимость ракетного удара по Днепру заключается в том, что "Орешник" имел тип нагрузки, "связанный исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие".Французская газета Parisien отметила, что глава российского государства делал свое заявление с "непроницаемым лицом". Издание пишет, что Путин не оставил места для сомнений: РФ готова к любому сценарию развития конфликта с Украиной и ее союзниками.Испанская газета Pais написала, что президент России продемонстрировал большую уверенность в своем новом оружии, а его обращение было предназначено "нации и всему миру".Bild отмечает, что технических данных об "Орешнике" "до сих пор нет", опрошенные немецкими журналистами эксперты полагают, что она может быть оснащена ядерным зарядом.Президент Сербии Александр Вучич, комментируя применение РФ новейшей ракеты, заявил, что если кто-то на Западе думал, что сможет безнаказанно атаковать Россию, то это либо те, кто совсем не знает Владимира Путина, либо же "ненормальные"."Никто никого не хочет слышать, никто не хочет слышать слово "мир"… <…> Поэтому, как вы видите, сегодня межконтинентальная ракета, завтра произойдет что-то еще, где-то еще, кто знает, насколько близко или далеко от нас, но мы должны быть готовы", - сказал он.Вучич отметил, что в настоящее время власти Сербии занимаются подготовкой убежищ, масок и всего остального, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. По его словам, в стране достаточно запасов нефти, газа, масла, соли, сахара и кукурузы.Страны Запада должны очень серьезно отнестись к тому, что говорит Владимир Путин, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что РФ обладает "одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие"."Если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка", - подчеркнул он.Другие страныВсе стороны конфликта на Украине должны сохранять сдержанность, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь."В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять хладнокровие и сдержанность, способствовать деэскалации ситуации посредством диалога и консультаций, накапливать условия для скорейшей реализации политического урегулирования кризиса", - сказал он на брифинге.После обращения Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов. Причиной было названо ухудшение ситуации вокруг Украины. На следующий день премьер-министр страны Олжас Бектенов провел оперативное совещание с руководством ряда министерств по этому вопросу.Применение на Украине новой ракеты – "достойный ответ" Путина, заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед."Я думаю, что это очень достойный и своевременный ответ поджигателям войны на Западе, которые хотят использовать конфликт на Украине, чтобы попытаться оказать давление на Россию и изменить динамику мировой политики. Президент Путин - умный лидер, и он дал такой ответ прежде всего потому, что Байден и демократический истеблишмент, с треском проигравший американские президентские выборы, сейчас прибегают к крайним мерам и отправляют оружие в Украину, чтобы разжечь пламя войны", - сказал он.Реакция соцсетейПомимо заявлений официальных лиц и публикаций прессы, удар в Днепре активно обсуждают пользователи интернета. Сервис Google Trends зафиксировал высокий интерес к этой теме по всему миру. Так, в англоязычном сегменте запрос "ракеты" стал за короткое время одним из самых популярных, а главными ключевыми словами стали "Орешник", "гиперзвуковое оружие" и "Россия".Многие пользователи сети из США и Европы обратились к РФ с пожеланиями мира и отмежевались от властей своих стран, которые, по их мнению, провоцируют мировую войну. Множество подобных комментариев появились под сообщением об испытании "Орешника", который оставил на английском языке зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х."От имени Великобритании мы не хотим войны с вами. Мы приносим извинения от имени наших правительств, они не представляют подавляющее большинство британской общественности", - заявил один из пользователей."Западом управляют некомпетентные идиоты, желающие нажиться. Если они не могут осознать, что только что произошло в этом видео, то они — безнадежные кретины. Все мы в США не хотим погибнуть в результате ядерной катастрофы, но наши нынешние идиоты-лидеры на самом деле — сектанты-самоубийцы, которые, я уверен, на самом деле хотят заставить Россию сбросить ядерную бомбу на США, чтобы уничтожить Америку и свалить вину на кого-то другого", - написал другой комментатор.Несогласные с действиями Запада французы высказались в комментариях к заметке электронной версии газеты Le Figaro."Чтобы избежать третьей мировой войны, рекомендую как можно скорее положить Джо Байдена в больничку, не дожидаясь окончания срока его полномочий. За последнюю неделю он нанес достаточно вреда, на кону будущее человечества!" - говорится в одном из комментариев."Учитывая всю тяжесть ситуации, где [президент Франции Эммануэль] Макрон?" - вопрошает один из пользователей.В похожем ключе высказались и читатели британского издания Financial Times."Доброе утро, безумный Джо Байден. Из чего ты теперь будешь стрелять? Была ли необходимость будить спящего Путина?" - написал один из них."Теперь также ясно, что Великобритания стала прямой стороной этого конфликта, запустив наши ракеты Storm Shadow по России, и чувствует себя немного как Давид, стреляющий в Голиафа", - пишет один из пользователей."Только что просмотрел видеозапись удара. Это как кадры из научно-фантастического фильма. Остался еще один шаг к эскалации, прежде чем мы все разлетимся в пух и прах", - констатирует еще один читатель.Условия, при которых "Орешник" полетит на США и Европу, в интервью изданию Украина.ру назвал военный историк и писатель Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву.

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эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, "орешник"