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Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград
Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград - 22.11.2024 Украина.ру
Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград
Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России
2024-11-22T13:59
2024-11-22T13:59
2024-11-22T13:59
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"Сегодня я подписал указ и ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно лишения государственных наград предателей Украины. В первом списке таких человек 34. Навсегда лишены наград бывшие члены правительства, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели", - написал Зеленский в телеграм-канале.Он добавил, что кроме того, против десяти из них применены максимальные санкцииЗеленский подчеркнул, что госнаградами страна благодарит "тех, кто служит ей", а не людей с неугодными политическими взглядами.Законопроект был инициирован Зеленским в июле этого года. В среду украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект о лишении государственных наград граждан за поддержку России.Подробнее - в материале Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, владимир зеленский, россия, ярослав железняк, сбу, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Ярослав Железняк, СБУ, Верховная Рада
Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград
Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России
"Сегодня я подписал указ и ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно лишения государственных наград предателей Украины. В первом списке таких человек 34. Навсегда лишены наград бывшие члены правительства, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели", - написал Зеленский в телеграм-канале.
Он добавил, что кроме того, против десяти из них применены максимальные санкции
"Будут заблокированы их активы, аннулированы лицензии и разрешения, полностью прекратим их торговые операции", - уточнил он.
Зеленский подчеркнул, что госнаградами страна благодарит "тех, кто служит ей", а не людей с неугодными политическими взглядами.
Законопроект был инициирован Зеленским в июле этого года.
В среду украинский парламентарий Ярослав Железняк
сообщал, что депутаты Верховной Рады
приняли в целом законопроект о лишении государственных наград граждан за поддержку России.