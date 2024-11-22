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Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград

Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград - 22.11.2024 Украина.ру

Зеленский подписал закон о лишении "предателей Украины" госнаград

Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград граждан Украины за поддержку России

2024-11-22T13:59

2024-11-22T13:59

2024-11-22T13:59

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"Сегодня я подписал указ и ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно лишения государственных наград предателей Украины. В первом списке таких человек 34. Навсегда лишены наград бывшие члены правительства, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели", - написал Зеленский в телеграм-канале.Он добавил, что кроме того, против десяти из них применены максимальные санкцииЗеленский подчеркнул, что госнаградами страна благодарит "тех, кто служит ей", а не людей с неугодными политическими взглядами.Законопроект был инициирован Зеленским в июле этого года. В среду украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект о лишении государственных наград граждан за поддержку России.Подробнее - в материале Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, ярослав железняк, сбу, верховная рада