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Глазами очевидца: на онлайн-платформах выходит фильм Фадеева про "войну, которая казалась немыслимой"

Глазами очевидца: на онлайн-платформах выходит фильм Фадеева про "войну, которая казалась немыслимой" - 22.11.2024 Украина.ру

Глазами очевидца: на онлайн-платформах выходит фильм Фадеева про "войну, которая казалась немыслимой"

Первый документальный фильм о специальной военной операции выходит на отечественных онлайн-платформах. Тетралогия называется "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"

2024-11-22T15:17

2024-11-22T15:17

2024-11-22T15:37

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Подробностями картины с изданием Украина.ру поделился режиссер-документалист фильма, фронтовой кинооператор Максим Фадеев."Март 2022 года. Батальон "Сомали" отправили на штурм Мариуполя. Когда он только подходил к городу, никто не догадывался, какая катастрофа поджидает их, никто не знал, чем обернуться их шаги в ближайшие недели, ни у кого не возникало даже мысли, какие испытания придется пройти солдатам и мирным жителям", - отмечает режиссёр, описывая картину.В аннотации к фильму также отметили, что в нём будет показано, как в течение двух месяцев тяжелых боев батальон вгрызается в улицы Мариуполя, вытесняя закрепившиеся в городе подразделения ВСУ."Мало кто из бойцов штурмовой группы "Воробья" верит, что Мариуполь выпустит их живыми."Фадеев и его команда уточнили, что у фильма будет 4 части: "Прорыв к центру", "Спасение "Малого"", "Выход к морю" и "На подступах к "Азовстали"". Каждая картина идет около 100 – 120 минут.Рассказывая о подробностях фильма, группа, работавшая над картинами, обращает внимание, что съемка идет от первого лица: камера ведет зрителя по улицам города вместе со штурмовой группой, позволяя следить за героями на расстоянии вытянутой руки."Режиссерский замысел — показать реалии войны честно и открыто. "У края бездны" — фильм-погружение и фильм-памятник одновременно", — сказано в материалах о проекте.В эксклюзивных материалах, которыми Фадеев поделился с нашим изданием, также присутствует его режиссерское видение картины:"Война в Донбассе началась в моем родном Славянске в далеком мае 2014-го года и тогда казалась абсолютно немыслимой.Постепенно мы полностью свыклись с ней. Эта страшная и странная война вросла в нашу жизнь со всей своей жестокостью, хаосом и безумием… Война и Донбасс стали синонимами.Фронтовые дороги сводили меня с удивительными людьми, которых я вряд ли повстречал бы в обычной, мирной жизни. Здесь, на войне, они становились моими друзьями и добрыми товарищами. Со временем я понял, что мои фильмы — не о войне, мои фильмы — о людях. Именно о людях, на чью долю выпало столько горя и боли".Фильм уже получил отзывы от зрителей, которые имели возможность с ним познакомиться. Например, музыкант, певец, композитор, писатель, общественный деятель, актер Вячеслав Бутусов поделился своими мыслями после просмотра картины:"Название фильма очень точно отражает суть происходящего на войне. Человек ходит по краю бездны, ощущая смертельную опасность, и невольно вынужден заглядывать в эту бездну, чтобы осознать ценность настоящей жизни и неотвратимую близость смерти.Это документ эпохи, его сила — в правде. Картина соответствует действительности. Без прикрас, вычурности и чрезмерностей".Другой отзыв от военного историка, публициста Евгения Норина гласит следующее:""У края бездны" — это просто самая мощная в мире документалка о войне 2022 года. Война глазами штурмовой группы, снятая человеком, который шёл прямо в боевых порядках. Никакого навязывания позиции, никакой политики, никакого дешевого морализаторства. Прямой репортаж из ада. Два часа вы смотрите на взятие Мариуполя глазами тех, кто его брал. Тут не будет озабоченной физиономии военкора, не будет попыток красиво встать ради хорошего кадра. Два часа бесценной в своей бескомпромиссности чудовищной реальности".В заключении Фадеев отметил, что фильм снят исключительно на народные средства.Автор издания Украина.ру Павел Волков писал о первых двух частях фильма. Подробнее - в материале Второй раз по краю бездны. О пластах смыслов в продолжении фильма Макса Фадеева о штурме Мариуполя на сайте Украина.ру.

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новости, мариуполь, донбасс, славянск, максим фадеев, вооруженные силы украины, азовсталь