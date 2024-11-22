https://ukraina.ru/20241122/1059133950.html

"Нити". Сорок лет назад на Великобританию легла тень "Орешника"

"Нити". Сорок лет назад на Великобританию легла тень "Орешника" - 22.11.2024 Украина.ру

"Нити". Сорок лет назад на Великобританию легла тень "Орешника"

История часто повторяется – и, как правило, самым печальным образом

2024-11-22T15:17

2024-11-22T15:17

2024-11-22T16:05

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Сегодня, благодаря провокационной политике НАТО, мир вновь балансирует на грани ядерного конфликта.Об этой растущей угрозе заговорили даже в тех регионах, где война по факту не прекращалась в течение многих десятилетий – и разговорами про нее, казалось, некого запугать."Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну", – отметил корейский лидер Ким Чен Ын, комментируя растущее глобальное напряжение.Популярный американский журналист Такер Карлсон, беседуя с писателем Гленном Гринвальдом, заявил о том, что уходящая администрация "хромой утки" Байдена, провоцирует глобальное ядерное столкновение.В Германии опубликовали 1000-страничный план по подготовке к возможному сценарию Третьей мировой войны, где подробно описывается, какие здания и объекты инфраструктуры необходимо будет использовать в военных целях.Но больше всего тревожных сообщений можно видеть в социальных сетях Британии, где по-прежнему сильны традиции антивоенного движения – а правящие элиты наиболее активно пытаются поджечь войну в Восточной Европе.Новое поколение британцев вспомнило про культовый телевизионный фильм "Нити", который снял ровно сорок лет назад, в 1984 году, известный режиссер Мик Джексон – специально для того, чтобы наглядно показать своим соотечественникам последствия ядерного конфликта.Буквально накануне, в 1983 году, натовское командование провело провокационные учения "Опытный лучник", где был отработан режим максимальной боеготовности для использования ядерного оружия против Советского Союза и других стран Варшавского договора.К тому же, американцы, в нарушение прежних договоренностей, начали устанавливать на европейской территории ядерные ракеты средней дальности "Першинг-2", угрожавшие основным советским городам, включая Москву.Жители Запада видели, что Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер жестко провоцируют СССР на военные действия. И фильм Джексона, которого консультировали авторитетные эксперты, демонстрировал, что будет с Британией после ответного ракетного удара с востока.Согласно сценарию фильма "Нити", США предъявляют советскому руководству очередной ультиматум, и международная военно-политическая ситуация постепенно скатывается к ядерному конфликту.Его последствия оказываются для Британии катастрофическими. Советские боеголовки уничтожают военно-воздушные базы НАТО, разрушают сталелитейные и химические заводы, нарушают работу электрических сетей, уничтожают большее число частных и общественных зданий – потому что многочисленные пожары больше никто не тушит.В стране погибают от 12 до 30 миллионов человек. Пока британское руководство отсиживается где-то в бункерах, жители промышленного города Шеффилда пытаются спастись в подвалах городской ратуши, заваленных убитыми и покалеченными людьми.Многочисленные социальные нити, которые приводят в действие современную жизнь, быстро обрываются. Централизованная власть постепенно разваливается, наступает хаос, насилие становится основной общественной нормой.Нормальной медицинской помощи пострадавшим нет – с этим в Британии плохо даже в мирное время. Не хватает даже самых необходимых медикаментов, а распространившиеся инфекционные заболевания становятся для ослабленных людей приговором.На улицах господствуют банды преступников и мародеров, которые убивают и насилуют выживших англичан. Однако сохранившиеся подразделения армии и полиции представляют не меньшую опасность, безнаказанно стреляя в мирное население.Топливо заканчивается, электричества почти не осталось, и люди живут первобытным образом – у костров, пытаясь пережить холода ядерной зимы.Радиация отравляет землю и скот, что приводит к кризису с продовольствием. Десять лет спустя начала ядерной войны города вроде Шеффилда вымирают, а население Британии сокращается до уровня 4-11 миллионов человек – примерно, как во время Средневековья.Уцелевшие борются друг с другом ручным оружием за еду, не брезгуя трупами дохлых крыс. Или используют для разборок уцелевшее огнестрельное оружие, пытаясь каким-то образом выжить на фоне всеобщего постапокалиптического упадка.Исчезают деньги – потому что главной ценностью является продовольствие, а фунты стерлингов становятся бесполезной бумагой.Образование полностью деградирует – люди начинают изъясняться между собой на примитивном ломанном языке.Отравленная земля, которую пытаются возделывать с помощью примитивных мотыг, больше не родит. Да и новорожденные дети тоже часто появлялись на свет мертвыми и больными.Лента Мика Джексона была снята без большого числа спецэффектов, входивших в моду в западном кинематографе. Однако она произвела на тогдашнее поколение европейцев огромное впечатление.На фоне воинственных выступлений Тэтчер, которая поддерживала Рейгана в решимости разрушить советскую "империю зла", появился реалистичный правдивый фильм, который показал, чем может обернуться для Британии постоянное давление на Москву.Тень ядерной катастрофы легла на Англию.И сейчас, сорок лет спустя, когда британское руководство санкционирует ракетные атаки Украины против России, этот страшный фильм получает новую актуальность.Еще по теме: Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"

https://ukraina.ru/20241122/1059124238.html

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эксклюзив, украина, великобритания, москва, рональд рейган, маргарет тэтчер, нато, кино