Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph - 22.11.2024 Украина.ру
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Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph
Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph - 22.11.2024 Украина.ру
Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph
В Киеве осознали, что потеряли главного союзника в лице США. После президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, Владимир Зеленский заметно изменил свою риторику, демонстрируя, что готов довольствоваться меньшим. К такому выводу пришли журналисты британской газеты The Telegraph
2024-11-22T14:09
2024-11-22T14:23
новости
украина
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крым
владимир зеленский
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Авторы статьи отметили, что недавние слова Зеленского о том, что "мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма, мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем" - "его самое поразительное заявление на данный момент".Издание заострило внимание на том, что Зеленский, хоть и добавил к этому высказыванию привычные ему мантры, вроде "ни за то не признавать потерю территорий", однако "скрытая смена тона была очевидна".The Telegraph также отмечает, что это не первый "звоночек" в изменении курса Зеленского. Например, на прошлой неделе он ясно дал понять, что понимает: время на реализацию его амбиций на победу истекает. Намек на осознание этого факта, уточнили британские журналисты, крылся во фразе Зеленского: "Несомненно, что война закончится быстрее благодаря политике команды, которая теперь будет руководить Белым домом".Наконец, издание резюмирует, что Зеленский, похоже, отражает в своей новой риторике волю большинства украинцев. Недавний опрос показал, что 52% граждан Украины сейчас высказываются за переговоры о прекращении войны, в то время как в прошлом году таких было всего 27%.Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, уже на следующий день стало очевидно, что победу на них одержал уже занимавший эту должность ранее Дональд Трамп.И если еще 5 ноября киевский режим активно поддерживал действующего вице-президента США Камалу Харрис, то сутками позже Владимир Зеленский сменил свою риторику на ровно противоположную. Он поздравил вновь избранного американского лидера с победой, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Между тем, еще в конце сентября мировые СМИ написали, что Зеленский, кажется, "сжег последний мост" с республиканцами, раскритиковав Трампа, находясь на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании.Трамп ответил, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В связи с этим Трамп пообещал сменить риторику относительно Украины и Зеленского в частности.Другие темы: Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово.
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новости, украина, сша, крым, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, США, Крым, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph

14:09 22.11.2024 (обновлено: 14:23 22.11.2024)
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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В Киеве осознали, что потеряли главного союзника в лице США. После президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, Владимир Зеленский заметно изменил свою риторику, демонстрируя, что готов довольствоваться меньшим. К такому выводу пришли журналисты британской газеты The Telegraph

"Он (Зеленский. - Ред.) еще не совсем перешел от “Мы будем сражаться с ними на пляжах” Уинстона Черчилля к “Миру в наше время" Невилла Чемберлена, но Владимир Зеленский смягчил свою воинственную риторику. С тех пор, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США чуть более двух недель назад, [Зеленский], похоже, потихоньку отказался от своих максималистских амбиций победить Россию на поле боя", - говорится в материале издания.

Авторы статьи отметили, что недавние слова Зеленского о том, что "мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма, мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем" - "его самое поразительное заявление на данный момент".
Издание заострило внимание на том, что Зеленский, хоть и добавил к этому высказыванию привычные ему мантры, вроде "ни за то не признавать потерю территорий", однако "скрытая смена тона была очевидна".
The Telegraph также отмечает, что это не первый "звоночек" в изменении курса Зеленского. Например, на прошлой неделе он ясно дал понять, что понимает: время на реализацию его амбиций на победу истекает.
Намек на осознание этого факта, уточнили британские журналисты, крылся во фразе Зеленского: "Несомненно, что война закончится быстрее благодаря политике команды, которая теперь будет руководить Белым домом".
"Мистер Трамп заявил, что хочет скорейшего прекращения войны на Украине, а это означает, что мистеру Зеленскому, скорее всего, придется заключить сделку с Путиным. Это также означает, что президент Украины фактически потерял своего самого сильного союзника в продолжении войны. Его поле для маневра резко сократилось", - отмечается в статье The Telegraph.
Наконец, издание резюмирует, что Зеленский, похоже, отражает в своей новой риторике волю большинства украинцев. Недавний опрос показал, что 52% граждан Украины сейчас высказываются за переговоры о прекращении войны, в то время как в прошлом году таких было всего 27%.
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Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, уже на следующий день стало очевидно, что победу на них одержал уже занимавший эту должность ранее Дональд Трамп.
И если еще 5 ноября киевский режим активно поддерживал действующего вице-президента США Камалу Харрис, то сутками позже Владимир Зеленский сменил свою риторику на ровно противоположную.
Он поздравил вновь избранного американского лидера с победой, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".
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Между тем, еще в конце сентября мировые СМИ написали, что Зеленский, кажется, "сжег последний мост" с республиканцами, раскритиковав Трампа, находясь на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании.
Трамп ответил, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В связи с этим Трамп пообещал сменить риторику относительно Украины и Зеленского в частности.
Другие темы: Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово.
 
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