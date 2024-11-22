https://ukraina.ru/20241122/1059133142.html

Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph

Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph - 22.11.2024 Украина.ру

Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph

В Киеве осознали, что потеряли главного союзника в лице США. После президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, Владимир Зеленский заметно изменил свою риторику, демонстрируя, что готов довольствоваться меньшим. К такому выводу пришли журналисты британской газеты The Telegraph

2024-11-22T14:09

2024-11-22T14:09

2024-11-22T14:23

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Авторы статьи отметили, что недавние слова Зеленского о том, что "мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма, мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем" - "его самое поразительное заявление на данный момент".Издание заострило внимание на том, что Зеленский, хоть и добавил к этому высказыванию привычные ему мантры, вроде "ни за то не признавать потерю территорий", однако "скрытая смена тона была очевидна".The Telegraph также отмечает, что это не первый "звоночек" в изменении курса Зеленского. Например, на прошлой неделе он ясно дал понять, что понимает: время на реализацию его амбиций на победу истекает. Намек на осознание этого факта, уточнили британские журналисты, крылся во фразе Зеленского: "Несомненно, что война закончится быстрее благодаря политике команды, которая теперь будет руководить Белым домом".Наконец, издание резюмирует, что Зеленский, похоже, отражает в своей новой риторике волю большинства украинцев. Недавний опрос показал, что 52% граждан Украины сейчас высказываются за переговоры о прекращении войны, в то время как в прошлом году таких было всего 27%.Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, уже на следующий день стало очевидно, что победу на них одержал уже занимавший эту должность ранее Дональд Трамп.И если еще 5 ноября киевский режим активно поддерживал действующего вице-президента США Камалу Харрис, то сутками позже Владимир Зеленский сменил свою риторику на ровно противоположную. Он поздравил вновь избранного американского лидера с победой, написав в своих соцсетях, что ценит "приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных вопросах. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".Зеленский добавил, что "с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами".Между тем, еще в конце сентября мировые СМИ написали, что Зеленский, кажется, "сжег последний мост" с республиканцами, раскритиковав Трампа, находясь на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании.Трамп ответил, что Украины больше нет, а Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов". В связи с этим Трамп пообещал сменить риторику относительно Украины и Зеленского в частности.Другие темы: Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово.

https://ukraina.ru/20241118/1059006048.html

https://ukraina.ru/20241106/1058670976.html

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новости, украина, сша, крым, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин