После удара "Орешником": назначена встреча представителей Украина - НАТО
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Встреча представителей НАТО и Украины запланирована на следующий вторник в Брюсселе на фоне удара новой российской ракетой, передает агентство Франс Пресс
"Как сообщили дипломаты в пятницу, на следующей неделе НАТО и Украина проведут переговоры в Брюсселе в связи с пуском Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Встреча совета НАТО - Украина пройдет во вторник на уровне послов", - говорится в материале.
Встречу запросила украинская сторона после удара по Днепропетровску.
Накануне президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске (Днепре) был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.