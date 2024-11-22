После удара "Орешником": назначена встреча представителей Украина - НАТО - 22.11.2024 Украина.ру
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После удара "Орешником": назначена встреча представителей Украина - НАТО
После удара "Орешником": назначена встреча представителей Украина - НАТО - 22.11.2024 Украина.ру
После удара "Орешником": назначена встреча представителей Украина - НАТО
Встреча представителей НАТО и Украины запланирована на следующий вторник в Брюсселе на фоне удара новой российской ракетой, передает агентство Франс Пресс
2024-11-22T15:09
2024-11-22T15:09
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"Как сообщили дипломаты в пятницу, на следующей неделе НАТО и Украина проведут переговоры в Брюсселе в связи с пуском Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Встреча совета НАТО - Украина пройдет во вторник на уровне послов", - говорится в материале.Встречу запросила украинская сторона после удара по Днепропетровску.Накануне президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске (Днепре) был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир путин, россия, брюссель, нато
Новости, Украина, Владимир Путин, Россия, Брюссель, НАТО

После удара "Орешником": назначена встреча представителей Украина - НАТО

15:09 22.11.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Встреча представителей НАТО и Украины запланирована на следующий вторник в Брюсселе на фоне удара новой российской ракетой, передает агентство Франс Пресс
"Как сообщили дипломаты в пятницу, на следующей неделе НАТО и Украина проведут переговоры в Брюсселе в связи с пуском Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности. Встреча совета НАТО - Украина пройдет во вторник на уровне послов", - говорится в материале.
Встречу запросила украинская сторона после удара по Днепропетровску.
Накануне президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске (Днепре) был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.
 
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