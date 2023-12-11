https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html

Замена Зеленского, норвежско-британский флот, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 декабря

Замена Зеленского, норвежско-британский флот, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 декабря - 11.12.2023 Украина.ру

Замена Зеленского, норвежско-британский флот, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 декабря

В СВР сообщили о планах Запада заменить президента Украины Владимира Зеленского. Великобритания и Норвегия предоставят Украине военные корабли. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-11T13:00

2023-12-11T13:00

2023-12-11T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщила пресс-служба СВР со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, высокопоставленные западные чиновники всё чаще обсуждают необходимость смены президента Украины,"В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Зеленского", — отмечалось в публикации.У Запада сразу несколько причин для такого шага."Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", — рассказали в спецслужбе.Кроме того, в СВР сообщили, что на Западе считают, что украинский президент зашёл "слишком далеко" в создании себе образа бескомпромиссного сторонника вооружённого конфликта с Россией до победного конца.Из-за этого Зеленский не сможет при необходимости стать стороной переговоров с Россией "в интересах временного "замораживания" конфликта и спасения русофобского киевского режима".Также в СВР сообщили, что по оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на фронте потребность Запада в замене президента Украины может возникнуть уже скоро.Сейчас украинские союзники рассматривают возможных преемников Зеленского, что обсуждалось в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС.Европейские дипломаты отметили, что новым президентом мог бы стать высокопоставленный украинский военный, к примеру, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.Что же до политиков, то возглавить Украины могли бы глава ОП Андрей Ермак, бывший советник ОП Алексей Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) или мэр Киева Виталий Кличко."По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой", - сообщили в СВР.При этом подобный сценарий предусматривает прекращение огня в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.Норвежско-британская помощьВеликобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением ВМС Украины военных кораблей, сообщило на сайте британское министерство обороны."Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море", - указано в заявлении.При этом британцы уже назвали класс кораблей, которые предоставят Украине."Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в вооруженные силы Украины с целью укрепления способности Украины действовать на море", - сообщило Минобороны Великобритании.В заявлении сообщалось, что официально о передаче кораблей класса Sandown (MCMV) объявит в понедельник министр обороны Великобритании Грант Шаппс.Что за корабли передаст Норвегия пока неизвестно.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. Выпущено 19 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: столица г. Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения в Киевском, Кировском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 65 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 65 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 3; Днепряны — 8; Крынки — 32; Алёшки — 12; Казачьи Лагеря — 2; Масловка — 3; Саги — 5", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, Алёшки, Днепряны, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняют.По данным администрации Горностаевского муниципального округа, ВСУ нанесли 15 ударов по территории этого округа."Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры. В частности, повреждена опора ЛЭП на ул. Партизанской в райцентре. <...>. Враг нанёс по нашей территории около 15 ударов. Основные районы обстрелов - южная часть Каир, Горностаевка. Сегодня с 07:15 утра отмечена массированная работа вражеских дронов над западной и центральной частью Горностаевки", - указывала администрация.Утром 11 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...> В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый – установлено 3 прилёта. <...> В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 4 миномётных снаряда", - отмечалось в сводке.Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не было.Также в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилёта. Также на окраине Староселья с БПЛА было сброшено неустановленное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 артиллерийских и 6 минометных снарядов, по хутору Мухин – 3 миномётных снаряда, по селам Середа и Белянка – 1 и 2 миномётных снаряда соответственно. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231211/1051899135.html

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https://ukraina.ru/20231210/1051889854.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив