https://ukraina.ru/20261113/zrada-ekspress-kult-borscha-kak-v-kieve-za-sup-voyuyut-1084487497.html

Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют

Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют - 13.11.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют

В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как обычный суп превратился на Украине в главное "оружие" Банковой и почему пафосные шоу на кухне Украина.ру, 13.11.2026

2026-11-13T17:18

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киев

украина

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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как обычный суп превратился на Украине в главное "оружие" Банковой и почему пафосные шоу на кухне закончились для страны суровой реальностью.Зачем украинские власти переписали календарь, объявили войну словам "пюре" и "суп" и на полном серьезе проталкивали миф о борще в древних трипольских горшках? Почему вместо обещанной "перемоги" на кухне украинцы получили пустые кошельки и повальную мобилизацию — смотрите в видео.

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