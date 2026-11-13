Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют - 13.11.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют
Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют - 13.11.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как обычный суп превратился на Украине в главное "оружие" Банковой и почему пафосные шоу на кухне Украина.ру, 13.11.2026
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киев
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как обычный суп превратился на Украине в главное "оружие" Банковой и почему пафосные шоу на кухне закончились для страны суровой реальностью.Зачем украинские власти переписали календарь, объявили войну словам "пюре" и "суп" и на полном серьезе проталкивали миф о борще в древних трипольских горшках? Почему вместо обещанной "перемоги" на кухне украинцы получили пустые кошельки и повальную мобилизацию — смотрите в видео.
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Видео, Киев, Украина

Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют

17:18 13.11.2026
 
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик вы узнаете, как обычный суп превратился на Украине в главное "оружие" Банковой и почему пафосные шоу на кухне закончились для страны суровой реальностью.

Зачем украинские власти переписали календарь, объявили войну словам "пюре" и "суп" и на полном серьезе проталкивали миф о борще в древних трипольских горшках? Почему вместо обещанной "перемоги" на кухне украинцы получили пустые кошельки и повальную мобилизацию — смотрите в видео.
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