https://ukraina.ru/20261113/eto-katastrofa-ekspert-o-tom-kak-operatsiya-vivaldi-sozhgla-pozharnye-komandy-vsu-1084472767.html

"Это катастрофа": эксперт о том, как операция "Вивальди" сожгла "пожарные команды" ВСУ

"Это катастрофа": эксперт о том, как операция "Вивальди" сожгла "пожарные команды" ВСУ - 13.11.2026 Украина.ру

"Это катастрофа": эксперт о том, как операция "Вивальди" сожгла "пожарные команды" ВСУ

Главная проблема ВСУ – отсутствие резервов. С каждым месяцем ситуация хуже и хуже. Противник больше не может работать методами пожарных команд. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-11-13T18:29

2026-11-13T18:29

2026-11-13T18:29

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Ранее эксперт отмечал, что ВСУ проиграли "Битву за Донбасс-3.0", поскольку сожгли свои резервы в попытках "освободить" Днепропетровскую область и потеряли Константиновку. Однако украинская "Операция Вивальди" не дала войскам занять Красный Лиман, и рывка от Доброполья в подбрюшье Харьковской области тоже не случилось, напомнил в начале беседы журналист."Вивальди" — это оперативно-тактический успех ВСУ. Но с оперативной точки зрения – это катастрофа", — заявил Рамм.Главная проблема киевского режима, по его мнению, — отсутствие резервов. "С каждым месяцем ситуация хуже и хуже. Противник даже не может работать методами пожарных команд", — пояснил эксперт. Причин две: российские войска на всех участках сковывают ВСУ, а везде, за исключением Донбасса, у противника серьёзные проблемы с комплектацией. "В частности, под Ореховом у них работают бригады теробороны, которые по факту представляют собой неполный батальон", — уточнил аналитик, отметив, что единственной боеспособной единицей оставался 3-й армейский корпус, который возглавлял Андрей Билецкий*. "Но его загоняют на другой берег Северского Донца, и он начинает наступать. Планы у них были наполеоновские: прорваться к Сватово и обвалить фронт. Но у них сразу все пошло не так", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

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