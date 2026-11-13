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Маг Ермака попался на мошенничестве
Маг Ермака попался на мошенничестве - 13.11.2026 Украина.ру
Маг Ермака попался на мошенничестве
Богдан Орищенко, которого украинские СМИ связывали с окружением бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, получил подозрение в мошенничестве. Об этом 13 ноября сообщили правоохранительные органы Украины
2026-11-13T17:59
2026-11-13T17:59
2026-11-13T18:03
новости
украина
андрей ермак
офис президента
владимир зеленский
юлия мендель
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По версии следствия, Орищенко обещал матери больного ребёнка исцеление за 60 тысяч гривен ($1,3 тыс.). Кроме того, он продавал статуэтки и свечи, якобы защищающие от порчи. В случае обвинительного приговора ему может грозить до восьми лет лишения свободы.Особый интерес к этой истории добавляет прошлое самого Орищенко. Ранее он рассказывал, что оказывает услуги украинским политикам. А бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждала, что Ермак годами обращался к магическим и эзотерическим практикам. И вот теперь "маг Ермака" попался на мошенничестве — обещал исцелить ребёнка, а на деле торговал статуэтками и свечами. О пристрастии к магии на Украине – в материале Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии
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новости, украина, андрей ермак, офис президента, владимир зеленский, юлия мендель
Новости, Украина, Андрей Ермак, Офис президента, Владимир Зеленский, Юлия Мендель
Маг Ермака попался на мошенничестве
17:59 13.11.2026 (обновлено: 18:03 13.11.2026)
Богдан Орищенко, которого украинские СМИ связывали с окружением бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, получил подозрение в мошенничестве. Об этом 13 ноября сообщили правоохранительные органы Украины
По версии следствия, Орищенко обещал матери больного ребёнка исцеление за 60 тысяч гривен ($1,3 тыс.). Кроме того, он продавал статуэтки и свечи, якобы защищающие от порчи. В случае обвинительного приговора ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Особый интерес к этой истории добавляет прошлое самого Орищенко. Ранее он рассказывал, что оказывает услуги украинским политикам. А бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждала, что Ермак годами обращался к магическим и эзотерическим практикам.
И вот теперь "маг Ермака" попался на мошенничестве — обещал исцелить ребёнка, а на деле торговал статуэтками и свечами. О пристрастии к магии на Украине – в материале Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии