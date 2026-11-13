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Маг Ермака попался на мошенничестве

Маг Ермака попался на мошенничестве - 13.11.2026 Украина.ру

Маг Ермака попался на мошенничестве

Богдан Орищенко, которого украинские СМИ связывали с окружением бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, получил подозрение в мошенничестве. Об этом 13 ноября сообщили правоохранительные органы Украины

2026-11-13T17:59

2026-11-13T17:59

2026-11-13T18:03

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юлия мендель

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По версии следствия, Орищенко обещал матери больного ребёнка исцеление за 60 тысяч гривен ($1,3 тыс.). Кроме того, он продавал статуэтки и свечи, якобы защищающие от порчи. В случае обвинительного приговора ему может грозить до восьми лет лишения свободы.Особый интерес к этой истории добавляет прошлое самого Орищенко. Ранее он рассказывал, что оказывает услуги украинским политикам. А бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель утверждала, что Ермак годами обращался к магическим и эзотерическим практикам. И вот теперь "маг Ермака" попался на мошенничестве — обещал исцелить ребёнка, а на деле торговал статуэтками и свечами. О пристрастии к магии на Украине – в материале Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии

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новости, украина, андрей ермак, офис президента, владимир зеленский, юлия мендель