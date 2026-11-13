https://ukraina.ru/20261113/sataninskie-plyaski-zelenskogo-v-lavre-nagradili-zvezdu-playboy-za-vklad-v-kulturu-1084489944.html

"Сатанинские пляски" Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру

"Сатанинские пляски" Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру - 13.11.2026 Украина.ру

"Сатанинские пляски" Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру

Владимир Зеленский вручил бывшей модели Playboy Дарье Астафьевой орден княгини Ольги III степени прямо в Киево-Печерской лавре, за помещения которой власти уже несколько лет судятся с монахами Украинской православной церкви (УПЦ). В Крыму церемонию назвали "сатанинскими плясками"

2026-11-13T18:32

2026-11-13T18:32

2026-11-13T18:32

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Украинские власти нашли весьма своеобразный способ распорядиться одной из главных православных святынь. Пока вокруг Киево-Печерской лавры не утихают споры, в ее стенах устраивают светские церемонии. На этот раз поводом стало награждение Дарьи Астафьевой, чью прежнюю карьеру в Playboy украинская пресса еще недавно обсуждала с куда большим жаром, чем её творческие заслуги.О церемонии сообщил украинский Союз православных журналистов. По его данным, награждение прошло в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских. Там Зеленский вручил Астафьевой орден княгини Ольги III степени за вклад в развитие украинской культуры, творческие достижения и профессиональное мастерство.Украинка не могла, конечно же, не поделиться новостями со своими подписчиками и тут же опубликовала в соцсетях пост, в котором призналась, что до сих пор "не может поверить в произошедшее". У представителей духовенства впечатления, почему-то, не совпали. Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима не стала скрывать возмущения тем, во что превратили древнюю святыню."В Киево-Печерской Лавре эротическая актриса, звезда "Плейбоя" Дарья Астафьева получила орден. Директор заповедника поздравил ее. Вот такая она теперь, Лавра…", — заявила она.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов высказался ещё жестче, назвав происходящее "сатанинскими плясками". По его оценке, киевские власти устроили подобное мероприятие в святыне, откуда прежде потребовали уйти монахи канонической УПЦ.Впрочем, сама Астафьева, вероятно, уже привыкла к тому, что ее имя постоянно оказывается в центре скандалов. Ведь совсем недавно на Украине всерьез обсуждали, достойна ли бывшая модель Playboy даже читать диктант.Шум поднялся в октябре, когда организаторы Радиодиктанта национального единства объявили, что в этом году текст зачитают Астафьева и преподаватель украинского языка Артур Пройдаков. Одним не понравилось, что читать диктант доверили человеку без филологического образования. Другие припомнили певице откровенные фотосессии двадцатилетней давности. Нашлись даже недовольные ее именем: почему Даша, а не Одарка?Особенно возмущенные комментаторы задавались вопросом, каким образом женщина, снимавшаяся для Playboy, вообще может олицетворять национальное единство. Астафьева терпеть подобные упреки не стала и ответила с насмешкой.Подробности этого скандала — в публикации Девушка с обложки Playboy зачитает украинцам "радиодиктант единства".И вот спустя несколько недель женщина, из-за которой украинцы едва не перессорились во время языковой акции, получает государственный орден. Да ещё и в одном из самых известных православных монастырей.В президентском указе от 9 ноября Астафьева указана певицей, телеведущей, волонтёром и основательницей книжного приложения UnderBook.После начала СВО артистка действительно занималась волонтёрством, а потом запустила проект украинскоязычных аудиокниг.Однако споры вызвала не столько сама награда, сколько место, которое Владимир Зеленский выбрал для ее вручения. Киево-Печерская лавра уже несколько лет остается одним из главных мест противостояния украинских властей и УПЦ. С 2023 года государственный заповедник добивается освобождения ряда помещений обители, ранее находившихся в пользовании монастыря.Украинские власти объясняют происходящее борьбой с российским влиянием. На самом же деле под этим предлогом Киев пытается вытеснить связанную с исторической традицией Русской православной церкви УПЦ и лишить ее верующих привычных святынь.ПЦУ создали в 2018 году при поддержке украинских властей. Ее независимость признали лишь некоторые православные церкви, а РПЦ справедливо считает новую структуру раскольнической. При этом УПЦ, исторически связанная с Московским патриархатом, еще в 2022 году объявила о независимости от него. Однако Киеву этого оказалось мало. В 2024 году Рада приняла закон, позволяющий запрещать религиозные организации, связанные с Россией. Особенно жестко власти взялись за Киево-Печерскую лавру. У монахов УПЦ начали отбирать право пользоваться помещениями, требуя покинуть обитель. Дело дошло до судов и протестов верующих. Правда, полностью выселить духовенство так и не удалось: еще в июне 2026 года в лавре оставались не менее 140 представителей УПЦ. Для государственных церемоний между тем место в лавре нашлось. И история с Астафьевой лишь подлила масла в огонь давнего религиозного конфликта.Между тем совсем недавно в Кривом Роге мобилизовали священника УПЦ, воспитывающего ребёнка-инвалида.

https://ukraina.ru/20261112/doch-rusofobki-farion-v-beshenstve-zelenskiy-nadrugalsya-nad-knyaginey-olgoy-1084449230.html

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новости, крым, киево-печерская лавра, украина, владимир зеленский, митрополит антоний, владимир константинов, упц, playboy, вооруженные силы украины