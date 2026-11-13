https://ukraina.ru/20261113/evropa-vyprosila-sebe-stulchik-na-peregovorakh-a-peregovorschiki-trampa-privezli-zelenskomu-ultimatum-1084482503.html

Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум

Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум - 13.11.2026 Украина.ру

Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум

Главной новостью по итогам челночной дипломатии американских эмиссаров, их переговоров с Путиным и Зеленским стало, пожалуй, согласие Москвы на участие Европы в переговорах

2026-11-13T16:12

2026-11-13T16:12

2026-11-13T16:12

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В Дублине, где 12–13 ноября проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), возникла дискуссия, кто же будет представлять Европу. Обсуждались три варианта: ЕС, евротройка активистов во главе с Францией (Макрон больше всех лично претендует на участие в урегулировании украинского конфликта) или восточноевропейские страны (например, Словения). Была принята "Декларация об основополагающих принципах европейской безопасности", которую подписали 39 стран. Документ закрепляет, что любые решения, касающиеся Украины, должны приниматься с её участием, а вопросы европейской безопасности — с участием самих европейцев.Но несмотря на согласованную декларацию, роль Европы остается неопределенной и разобщенной. Особенно в вопросах финансирования киевского режима. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как крупнейший донор Украины, настаивает на консолидированной финансовой ответственности всех членов ЕС. А вот Словакия, например, вообще не намерена платить Киеву. Тем не менее в Дублине обсуждались новые многомиллиардные пакеты помощи Украине, а также подготовка 22-го пакета санкций против России.Также никуда не делись разногласия внутри ЕС и по глобальным вопросам. Например, по архитектуре безопасности. Некоторые европейские чиновники (в частности, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Жан-Ноэль Барро) выступают против обсуждения новой архитектуры безопасности с Россией до завершения конфликта, что создает логический тупик: урегулирование невозможно без новой архитектуры, а её обсуждение — невозможно до урегулирования.Но декларативно европейцы обозначили свои приоритеты: достижение прекращения огня, восстановление судоходства в Черном море, создание условий для мирного соглашения.Едва ли Москва примет такие условия. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что европейским странам предстоит определиться, хотят ли они мира или продолжения боевых действий. Но начало большой дипломатии положено. И это хорошо.Подробнее разбирали ситуацию эксперты.Политолог Юрий БаранчикПока Брюссель собирается с мыслями, Москва и Вашингтон делят контуры безопасности. 12 ноября Уиткофф и Кушнерпровели в Кремле переговоры с Владимиром Путиным, а на следующий день по пути в Вашингтон остановились в Дублине для встречи с Зеленским и Умеровым. Формат и место этой встречи говорят о многом — Зе привели в комнату для персонала. Даже бутылки со стола специально не убрали — Зе сам стал убирать. (…)Встреча прошла на военном аэродроме Кейсмент в закрытом формате. Судя по антуражу, американцы, очевидно, прилетели в Дублин не для того, чтобы советоваться с Зе, а для того, чтобы сообщить о результатах. Уиткофф и Кушнер провели в Кремле два с половиной часа, после чего сели в самолёт и отправились в Ирландию, причём по пути в Вашингтон, и встретили Зеленского на военном аэродроме, который в этой истории оказался просто удобной транзитной точкой, а не местом для серьёзных разговоров.Всё, что нужно было решить, как нетрудно догадаться, решили в Москве. Обмен пленными, продолжение переговоров и контуры будущей безопасности в Европе были согласованы до того, как самолёт с американскими представителями приземлился в Дублине, и Зеленскому, который к этому моменту провёл в Ирландии несколько дней в ожидании, оставалось лишь выслушать готовый результат. Никаких совместных заявлений о прорыве не последовало, и это, пожалуй, самая красноречивая деталь всей встречи.Теперь про саммит, который открывается 13 ноября. В Дублине собрались лидеры полусотни стран, и обсуждают они, конечно, то, как Европа будет участвовать в переговорах, хотя главный вопрос, который висит в воздухе, звучит несколько иначе. Путин, по словам Кушнера, согласился на участие европейцев в обсуждении урегулирования, но согласился он на это только после того, как американцы доложили ему о готовности Европы, а не наоборот, и в этой последовательности, очевидно, и заключается главная разница. Сначала Москва, потом Брюссель, и никак иначе.Зеленский на саммите, разумеется, говорит правильные слова о том, что Европа должна быть за столом, а не рядом, только вот стол, как известно, накрывают в Москве и Вашингтоне, а в Дублине европейцам лишь объясняют, что их ждут позже, когда всё будет решено, и ничего больше. Песков ещё раньше сказал по этому поводу предельно ясно: "Зачем они там нужны сейчас с таким подходом?" И это, если вдуматься, не дипломатическая формулировка, а прямая констатация расстановки сил. (…)Пока европейские лидеры собираются в Дублине, чтобы обсудить, как им встроиться в процесс, сам процесс уже движется без их участия. Москва и Вашингтон договорились о главном, а Европе оставили то, что осталось. И это, если называть вещи своими именами, и есть новая реальность, к которой Брюсселю придётся привыкать. Европа поставлена перед фактом и теперь должна согласовать от себя фигуру одного переговорщика, который вынужден будет принять то, что ему скажут старшие товарищи. А если будет упираться, то получит по сопатке.Общественный деятель Александр СкубченкоУиткофф и Кушнер переговорили с Зеленским. Практически "на ногах". То есть это были не переговоры, а ультиматум. На следующей неделе должен состояться новый раунд переговоров. По идее, уже с европейцами за столом, а не в прихожей. Так с каждым новым раундом в прихожей, а не за столом окажется уже сама Украина. А пока — США будут проводить консультации по линии НАТО и ЕС, организовывая новый раунд.Политолог Дмитрий ЕвстафьевВизит С. Уиткоффа и Дж. Кушнера в Москву показал предел возможностей администрации Трампа по украинскому вопросу. Большего пока от Белого дома ожидать бессмысленно. Подождём следующей итерации проблем Трампа. Возможно, он будет способен сделать еще пару шагов нам навстречу. Но я бы особо на это не рассчитывал: главные шаги, увы, должны быть сделаны на поле боя. Нами.Никто вместо нас проблему перешедшей к откровенно террористическим методам киевской хунты не решит. Равно как и проблему манипулирования Киевом некоторыми соседями России для осуществления террористических ударов вглубь территории нашей страны. Но, судя по мизансценам встречи, в Кремле это прекрасно понимают. Обращу внимание, что все было вежливо, но существенно более жёстко, чем обычно бывает на таких встречах. Публично (!!!) дезавуированы все предложения, переданные Киевом через визитеров. А особенно – заход Уиткоффа о подключении европейцев к переговорам уже на следующем раунде.Да, Зеленский, по сообщениям западных СМИ, "с гневом отверг" предложения о размене территорий, исходившие от Запада. Включая и идею изменения административных границ Донецкой области, хотя она, как все прекрасно знают, исходила от команды Зеленского на этапе обсуждения "демилитаризованной зоны" в ДНР. Зеленский-то, возможно, и отверг. Тем более что "формат" разменов трансформировался явно не в его пользу.Но постоянное муссирование этой темы в СМИ, причем глобалистских, связанных с евроатлантическим сообществом, означает, что предложения обсуждались, карты примерного размена существуют, а значит, и с политической, и с операционной точки зрения тема вполне легализована. И возможному "сменщику" Зеленского она будет западниками вручена с понятным напутствием. Вопрос — когда.Понятно, что Европа заявляла о горячем желании отфиксировать свое присутствие на переговорах в Абу-Даби. Подозреваю, что не очень-то и хотелось. Конечно, идея сорвать переговоры публичным наездом на Россию в самом их начале была, но быстро стала неактуальной. А дальше начался хаос, когда в Абу-Даби "столпилась" куча европейских людей "второго ряда". И даже после откровенного "паса" Уиткоффа "контактёр" от Европы не появился.Предположу: это отражает нежелание иметь в качестве "контактёра" кого-то, связанного (даже косвенно) с фон дер Ляйен. Но после "дискуссии" в Москве вопрос об участии в переговорах Европы почти закрыт. И приоткрыть его можно только через Москву, а не через Вашингтон. Думаю, Макрон это понимает. И ему как раз нужен не статус переговорщика по Украине, а именно что канал отношений с Москвой.Американист Алексей НаумовСудя по всему, американцы пообещали взять на себя усмирение Европейского союза — "они очень хотят заключить сделку", по словам Уиткоффа, и в их поведении замечена "большая перемена". По словам американской делегации, согласие российского президента на допуск Европейского союза получено.На самом деле главный парадокс всех этих переговоров состоит в том, что Европейскому Союзу необходима та самая архитектура безопасности. Без неё жители европейского континента не только будут жить в постоянном страхе новой войны — без неё рушится сама концепция Европейского союза как общества всеобщего благоденствия. Без российских ресурсов, без низких расходов на армию, без торговли на континенте не будет никакого "сада", который обещают избирателям европейские политики.И вот именно Европейский союз больше всего этой новой архитектуре противится. Сейчас перед Европой в полный рост встает дилемма: или она подключится к решению конфликта на нынешних условиях, или ситуация для нее будет становиться только хуже. Россия и США продолжат экономическое сближение, Украина продолжит терять инициативу, Европейский союз продолжит погружаться во внутренний кризис. А там 2027 год, к власти во Франции, вероятнее всего, придет Ле Пен, и преображение ЕС начнётся на наших глазах. Для него уже будет, однако, поздно.

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https://ukraina.ru/20261113/yuriy-svetov-kiev-i-ssha-pridumali-absurdnyy-tryuk-so-slavyanskom-no-rossiya-ne-ustupit-ni-pyadi-svoey-1084459912.html

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