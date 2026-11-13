https://ukraina.ru/20261113/ukrainskoe-dose-i-konflikt-na-ukraine-svet-v-kontse-tonnelya-est-no-proryva-poka-ne-budet-1084485313.html

"Украинское досье" и конфликт на Украине: свет в конце тоннеля есть, но прорыва пока не будет

"Украинское досье" и конфликт на Украине: свет в конце тоннеля есть, но прорыва пока не будет - 13.11.2026 Украина.ру

"Украинское досье" и конфликт на Украине: свет в конце тоннеля есть, но прорыва пока не будет

На пресс-конференции "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру эксперты обсудили происходящее на Украине и вокруг страны.

2026-11-13T17:05

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Модератор пресс-конференции – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов – начал с актуальной проблемы."Представляется мне, что на линии боевого соприкосновения — патовая ситуация. Как-то всё даже спокойно: Зеленский разъезжает по миру, остальные тоже решают свои задачи, у них всё время коррупционные скандалы, как и было раньше. Но насчёт фронта они проявляют полное спокойствие", – отметил он.По словам главного редактора издания, это может быть связано с новыми вооружениями – дронами, которые делают почти бессмысленным наступление. При этом власти Украины демонстрируют показное равнодушие по поводу мирных соглашений.Политолог-американист Дмитрий Евстафьев, подхватив эстафету, отметил: свет в конце тоннеля украинского конфликта есть."Проблема заключается в том, что мы ещё до конца не понимаем, какой длины этот тоннель. Вот, например, Дональд Трамп считал, что этот тоннель достаточно короткий и только желания Соединённых Штатов и указания из Вашингтона будет достаточно, чтобы выйти на мирное урегулирование", — пояснил политолог.В итоге Трампу потребовалось практически два года, чтобы осознать масштаб проблемы и понять, что Вашингтон имеет дело не с конфликтом на Украине, а с конфликтом вокруг Украины, в который вовлечено очень большое количество групп интересов. И эти группы интересов не всегда являются государствами.По словам Евстафьева, Трамп ещё, вероятно, не сделал второй вывод: однополярного мира больше нет."Указания из "Вашингтонского обкома" уже не очень-то и действуют", — подчеркнул Евстафьев.При этом формат возможного урегулирования конфликта на Украине понятен: он определяется теми целями, которые были определены президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года: денацификация и демилитаризация. При этом предпринимались попытки найти формулу, которая бы смягчала эти фундаментальные и жёсткие задачи. Но за без малого пять лет все пришли к выводу, что без решения этих двух задач разрешение украинского конфликта принципиально невозможно.Американист также отметил, что к середине – ко второй декаде января позиционный тупик закончится. И тогда станет ясно, кто лучше подготовился к эскалации боевых действий."Я думаю, что размораживание фронта может быть достаточно большое и разнонаправленное", – подчеркнул Евстафьев.В то же время, указал он, прорыва в украинском урегулировании не будет, так как политических условий для этого не будет.После Евстафьева слово взял Искандер Хисамов: он попросил принять во внимание войну на истощение, которая сейчас ведётся, и роль в ней новых технологий, которые делают прорыв обороны практически невозможным.Компромисс и истощениеВоенный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов подчеркнул, что совместимости позиций сторон – России и коллективного Запада – нет. При этом любой вооружённый конфликт заканчивается, когда одна из его сторон или все стороны утрачивают возможность вести его военными способами."Запад будет предлагать некие компромиссные условия. Мы будем стараться совместить эти условия с целями, которые мы ставили – с архитектурой новой безопасности в Европе, как бы название она ни имела. Понятно, что Европа будет опираться на какой-нибудь, скажем, Хельсинский акт и говорить: "Давайте, вернёмся к нерушимости границ". Но здесь у нас есть очень интересный контраргумент, что европейские страны первыми нарушили Хельсинские договорённости фактически легализовав ладно там соединение Германии, которое тоже прошло с нарушениями, потому что ГДР была уничтожена в результате этого процесса. Главная мина, которая была заложена под Хельсинский акт – это распад Советского Союза, который был легализован полностью европейскими странами. И – распад Югославии", – подчеркнул Анпилогов.Он указал на парадоксальный факт: СВО является меньшим по интенсивности конфликтом, чем война в Югославии или вторжение США в Ирак, не говоря уже о Второй мировой войне."То истощение, на которое все надеются, идёт не теми темпами, как шло во времена Второй мировой войны, когда у воюющих стран – я опять же привожу здесь исторические данные – начала заканчиваться взрывчатка. Причём, начала заканчиваться у всех. И это при том, что по опыту Первой мировой войны все страны делали запасы взрывчатки", – указал Анпилогов.Эксперт подчеркнул, что "сейчас такого нет" и ни Россия, ни западные страны не работают на истощение своей экономики. Такой конфликт, по его словам, может продолжаться десятилетиями.При этом Анпилогов подчеркнул, что Украина критически истощила собственную экономику. Она продолжает воевать, так как её поддерживают из-за рубежа. Политолог указал, что украинское руководство изначально было к этому готово. Таким образом, продолжил эксперт, главный вопрос, насколько долго сможет поддерживать Украину её главный донор – Европа, где обострились связанные с этой поддержкой противоречия.Анпилогов не верит в ноябрьское урегулирование: на Украине сильна партия войны, которая будет пытаться убедить Евросоюз в продолжении поддержки. В самом ЕС тем временем даже в таких государствах, как Франция и Великобритания, крепнут антивоенные голоса, выступающие за прекращение финансирования Украины.Как долго выдержит УкраинаЭкономическую сторону вопроса, а именно, каковы пределы выносливости Украины, прокомментировал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050", автор издания "Украина.ру" Иван Лизан. Он указал, что украинская экономика трансформировалась и практически лишилась промышленной составляющей."Вне зависимости от того, что происходит в украинском тылу, мы видим, что там практически добита электроэнергетика. В крупных городах мало что осталось от теплоэнергетики, исчезла металлургия, и даже не цветная, а чёрная. Заблокирован сельхозэкспорт, буквально вчера остановились маслоэкстракционные заводы. Денег всё меньше и меньше, но на решимости киевского режима воевать с Россией это никак не сказывается", — заявил Лизан.При этом уничтожен и постиндустриальный каркас. Также уменьшается доля аграрного сектора. А вот доиндустриальные отрасли, позабытые в развитом обществе, снова набирают вес в экономике.Лизан указал, что лидирующая роль в нынешней украинской экономике принадлежит освоению внешней помощи, на втором месте — "работорговля": ТЦК, мобилизация, отсрочки и всё, что с этим связано. На третьем месте, отметил Лизан, находится "экономика порока": мародёрство, производство "спорного контента", а также "наркономика, трансплантономика, коллцентрономика" киевского режима.Как и Анпилогов, он обратил внимание на украинскую партию войны – "влиятельное меньшинство", которое, по словам Лизана, держит в заложниках всё население Украины. Это меньшинство "находится в тылу Украины и без войны из себя ничего не представляет"."Именно это влиятельное меньшинство держит в заложниках всё население Украины. И как бы ни увеличивалось страдание гражданского населения, этому меньшинству становится только легче. Увеличивается его вес", — подчеркнул эксперт.Он также обратил внимание на криминализацию Службы безопасности Украины, превратившейся в "мексиканский картель". Всё это является преградой для переговоров.Террористические методыПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько свою речь начал с упоминания о произошедшем в Санкт-Петербурге и Москве."Мы видим, что на фоне переговоров, которые проводились <…> было совершено два террористических акта: был увит военный, полковник – в Ленинградской области, а сегодня было совершено покушение на Сергея Заворотнего – это кандидат исторических наук, помощник Николая Азарова", – указал Безпалько.Он напомнил и об атаках на регионы России, а также подчеркнул, что России не стоит надеяться на приход "пророссийских политиков" в Европе. Тем более, не раз бывало, что люди, выступавшие с осуждением антироссийского курса, после прихода к власти продолжали политику своих предшественников."Для нас существенной угрозой остаётся война [с Западом] через несколько лет – в 2030 году, может, через какое-то другое время", – указал Безпалько.Он также ответил на вопрос главного редактора издания Украина.ру, заявив, что российские спецслужбы не взрывают украинских высокопоставленных военных и разведчиков потому, что "не умеют"."Наши спецслужбы к этому не готовились <…> Что касается ликвидаций или диверсий, то с этим, к сожалению, у наших спецслужб существует неудача в их работе", – заявил эксперт.Завязалась дискуссия.Журналист и правозащитник, бывший политзаключённый Павел Волков подчеркнул, что российские спецслужбы и "не должны этого делать"."Если мы будем вести себя так же, то наша некая позиция морального превосходства будет потеряна", – подчеркнул Волков.Он также отметил, что подобные акции со стороны США и Израиля по отношению к Ирану не увенчались успехом. Напротив, в руководстве Ирана оказались более непримиримые по отношению к Израилю и США люди."Уничтожив Зеленского или кого-то ещё, мы получим во власти тех людей, о которых ранее говорили – грантовых "соросят" или тех, кто вообще находится на Западе <…> Это – партия войны, которая не заинтересована в её завершении", – подчеркнул Волков.По его словам, в таких условиях завершение конфликта вообще не будет просматриваться. При этом правозащитник похвалил гуманитарную акцию в Алешках, которая, по его словам, показала: стороны могут договориться."Именно этот трек, там, где мы видим практический успех <…> он крайне интересен", – подчеркнул Волков.

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, алексей анпилогов, дмитрий евстафьев, иван лизан, европа, россия, украина, украина.ру, ес, искандер хисамов