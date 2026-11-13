"Экономика войны изуродовала страну": Лизан оценил внутреннее состояние Украины - 13.11.2026 Украина.ру
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"Экономика войны изуродовала страну": Лизан оценил внутреннее состояние Украины
"Экономика войны изуродовала страну": Лизан оценил внутреннее состояние Украины - 13.11.2026 Украина.ру
"Экономика войны изуродовала страну": Лизан оценил внутреннее состояние Украины
Несмотря на разрушенную экономику Украины, это никак не сказывается на решимости киевского режима воевать с Россией. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2026-11-13T15:51
2026-11-13T15:55
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Комментируя внутреннее состояние Украины и отвечая на вопрос, каковы пределы сопротивления и может ли украинское население приказать руководству заканчивать войну, эксперт заявил, что экономика страны трансформировалась и практически лишилась индустриальной составляющей."Вне зависимости от того, что происходит в украинском тылу, мы видим, что там практически добита электроэнергетика. В крупных городах мало что осталось от теплоэнергетики, исчезла металлургия, и даже не цветная, а чёрная. Заблокирован сельхозэкспорт, буквально вчера остановились маслоэкстракционные заводы. Денег всё меньше и меньше, но на решимости киевского режима воевать с Россией это никак не сказывается", — сказал Лизан.Аналитик отметил, что экономика Украины трансформировалась: в ней уже практически нет ничего индустриального, становится всё меньше даже аграрного, а постиндустриальный каркас во многом уничтожен.При этом, по его словам, резко усилилась доиндустриальная компонента — "экономика войны, которая просто изуродовала страну".Лидирующая роль в экономике принадлежит освоению внешней помощи, на втором месте — "работорговля": ТЦК, мобилизация, отсрочки и всё, что с этим связано. На третьем месте, отметил Лизан, находится "экономика порока": мародёрство, производство "спорного контента", а также "наркономика, трансплантономика, коллцентрономика" киевского режима.Он также указал на "влиятельное меньшинство", которое, по его словам, держит в заложниках всё население Украины."И это без учёта того влиятельного меньшинства, тех сотен тысяч человек, которое находится в тылу Украины и без войны из себя ничего не представляет. Именно это влиятельное меньшинство держит в заложниках всё население Украины. И как бы ни увеличивалось страдание гражданского населения, этому меньшинству становится только легче. Увеличивается его вес", — сказал эксперт.По его мнению, СБУ вообще превратилось в мексиканский картель. "Все эти усилившиеся персонажи являются очень большой преградой для переговоров и для результатов этих переговоров. Они будут сопротивляться", — резюмировал Иван Лизан.
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новости, украина, россия, украина.ру, сбу, война, форум, главные новости, главное, экономика, война на украине, сво, дзен сво, переговоры, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, что происходит на украине
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"Экономика войны изуродовала страну": Лизан оценил внутреннее состояние Украины

15:51 13.11.2026 (обновлено: 15:55 13.11.2026)
 
© РИА Новости . Михаил БогачевИван Лизан
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Михаил Богачев
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Несмотря на разрушенную экономику Украины, это никак не сказывается на решимости киевского режима воевать с Россией. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Комментируя внутреннее состояние Украины и отвечая на вопрос, каковы пределы сопротивления и может ли украинское население приказать руководству заканчивать войну, эксперт заявил, что экономика страны трансформировалась и практически лишилась индустриальной составляющей.
"Вне зависимости от того, что происходит в украинском тылу, мы видим, что там практически добита электроэнергетика. В крупных городах мало что осталось от теплоэнергетики, исчезла металлургия, и даже не цветная, а чёрная. Заблокирован сельхозэкспорт, буквально вчера остановились маслоэкстракционные заводы. Денег всё меньше и меньше, но на решимости киевского режима воевать с Россией это никак не сказывается", — сказал Лизан.
Аналитик отметил, что экономика Украины трансформировалась: в ней уже практически нет ничего индустриального, становится всё меньше даже аграрного, а постиндустриальный каркас во многом уничтожен.
При этом, по его словам, резко усилилась доиндустриальная компонента — "экономика войны, которая просто изуродовала страну".
Лидирующая роль в экономике принадлежит освоению внешней помощи, на втором месте — "работорговля": ТЦК, мобилизация, отсрочки и всё, что с этим связано. На третьем месте, отметил Лизан, находится "экономика порока": мародёрство, производство "спорного контента", а также "наркономика, трансплантономика, коллцентрономика" киевского режима.
Он также указал на "влиятельное меньшинство", которое, по его словам, держит в заложниках всё население Украины.
"И это без учёта того влиятельного меньшинства, тех сотен тысяч человек, которое находится в тылу Украины и без войны из себя ничего не представляет. Именно это влиятельное меньшинство держит в заложниках всё население Украины. И как бы ни увеличивалось страдание гражданского населения, этому меньшинству становится только легче. Увеличивается его вес", — сказал эксперт.
По его мнению, СБУ вообще превратилось в мексиканский картель. "Все эти усилившиеся персонажи являются очень большой преградой для переговоров и для результатов этих переговоров. Они будут сопротивляться", — резюмировал Иван Лизан.
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