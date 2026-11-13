https://ukraina.ru/20261113/probivayut-naskvoz-anpilogov-raskryl-kak-iskandery-skladyvayut-mosty-cherez-dnepr-1084459193.html

Пробивают насквозь: Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" складывают мосты через Днепр

Пробивают насквозь: Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" складывают мосты через Днепр - 13.11.2026 Украина.ру

Пробивают насквозь: Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" складывают мосты через Днепр

"Искандер" с полутонной взрывчатки пробивает верхнюю плиту армированной конструкции моста, а если туда прилетает два "Искандера" — пробивается сверху донизу вся конструкция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-13T19:31

2026-11-13T19:31

2026-11-13T19:31

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На прошлой неделе российские военные нанесли удары по Северному и Южному мостам в Киеве. По данным Минобороны РФ, эти переправы использовались для переброски вооружения и техники ВСУ.В результате удара по Северному мосту повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линии электропередачи. Движение по переправе перекрыли в обоих направлениях, автобусы пустили в объезд.Разговор о том, как наносятся удары по украинской военной логистике, эксперт продолжил темой мостов — и объяснил, почему ставка сделана на "Искандеры".Анпилогов подтвердил: тактика ударов по мостам "дырками" оказалось эффективной. "С дыркой ты особо не поездишь. Тем более, если дырка не от "Хаймарса", а от "Искандера", — заявил эксперт.По его словам, у американского "Хаймарса" боевая часть копеечная — меньше 100 килограммов, при этом у российского "Искандера" — полтонны взрывчатки. Именно разница в мощности и определяет результат."На Южном мосту серьезная армированная конструкция. И вся эта конструкция складывается от фугасного заряда, потому что у него бризантное (дробящее) действие", — пояснил Анпилогов. По его мнению, этого заряда достаточно, чтобы пробить верхнюю плиту переправы. "А если прилетает два "Искандера", то пробивается сверху донизу вся конструкция моста", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.

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