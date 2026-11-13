https://ukraina.ru/20261113/smert-idet-za-ukraintsami-vsekh--v-ruzhe-i-na-kladbische-1084489060.html

Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище

Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище - 13.11.2026 Украина.ру

Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище

Сочетание "пятница, 13" действительно страшное, плохо воздействует на неокрепшие мозги и проявляется в абсолютно антигуманных предложениях. В очередной раз в этот день изуверски накрыло народного депутата Украины Марьяну Безуглую.

2026-11-13T17:50

2026-11-13T17:50

2026-11-13T17:50

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украина

россия

запад

марьяна безуглая

владимир зеленский

юлия мендель

слуга народа

вооруженные силы украины

тцк

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Новым заявлениями она подтвердила свое прозвище – «Безумная». К тому же на Украине сегодня обострение усиливается на фоне военных и дипломатических поражений и прокола за проколом, которые сопровождают просроченного главу режима Владимира Зеленского. Он, что называется, по-братски солидарен с Марьяной, мечется по европейским столицам и там оглашает окрестности и разные залы для заседаний криками.И вот результат: по мнению Безуглой-Безумной, сегодня Украине крайне нужны мобилизация женщин и постановка на воинский учет всех граждан Украины. Без каких-либо исключений.В интервью YouTube-каналу агентства РБК-Украина она так и сказала: «Я не скрываю этой позиции с самого начала. Мобилизация, по крайней мере, на тыловые должности. Всегда это в той или иной степени было реализовано, в ключевых больших конфликтах».Как известно, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена с февраля 2022 года и с тех пор только неоднократно продлевалась. Сначала гребли на войну мужчин от 27 до 60 лет. Но уже в апреле 2024 года, когда закончился пшиком летний «контрнаступ-2023», возраст мобилизации в ВСУ снизили до 25 лет, и с 18 мая того же года вступил в силу закон о ее ужесточении.Украинские мужики, видя такую оказию, стараются любыми способами откупиться или, зачастую рискуя жизнью, покинуть страну. Мобилизация на Украине получила хлесткие названия «могилизация» и «бусификация»: сотрудники военкоматов, которые переименовали в территориальные центры комплектации (ТЦК), регулярно проводят рейды и применяют силу к гражданским. Их буквально вылавливают на улицах и в магазинах, в подъездах домов и на работе, ломая конечности, головы и позвоночники, невзирая на возраст и болезни, волоком, как пойманных животных, волокут в автобусы («бусики») и отправляют на сборные пункты и типа учебные центры.Там метелят непокорных до полусмерти и потом в таком виде отправляют в окопы. Но даже эти меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. Постоянно растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления части.Так и появилась идея мобилизации женщин и нового снижения мобилизационного возраста. Марьяну это и впечатлило. И подвигло на новые предложения по «могилизации».Натолкнуло Марьяну на такие шаги видение, в котором к ней явилась Норма Джин Мортенсон-Бейкер. Та самая красивая американка, более известная как Мэрилин Монро, до начала модельной карьеры работавшая на военном заводе.Безуглая уверена, что Украине сегодня нужен реестр военнообязанных, который учитывал бы всех граждан Украины, безо всяких исключений для женщин и прочих, кто еще обретается в несчастной стране. А знаете почему? Да потому что на Украине, говорит Марьяна, «есть Конституция Украины, и там нет двух видов граждан». И потому Безуглая утверждает, что раз Украина ведет войну, то «государство должно понимать, какие профессии и направления деятельности есть среди населения, чтобы видеть свой потенциальный резерв. …Мы фактически не видим, какой у нас резерв».Особенно Марьяну нервируют и настраивают на крайне патриотический лад разгуливающие без военной униформы по городам и весям «разные специальности, в частности инженеры и IT-специалистки».Похоже, длительное пребывание у компьютера вредно не только детям, а неустоявшаяся психика – это действительно бич современности…По словам Марьяны, не выдерживает никакой критики практика, когда на воинский учет ставят только медиков – всех нужно, всех, кого можно утилизировать во имя нэньки.И, конечно же, по Безуглой, верх несправедливости – это возможность у женщин уехать из страны. Мужикам, получается, нельзя, а вот женщины несутся из страны, аж гай шумит. «…У нас настолько восприятие войны у женщин отличается от восприятия войны у мужчин, которых могут забрать в территориальный центр комплектования, которые не могут уехать. Это тоже неконституционно. Почему женщины могут, а мужчины не могут? Тогда нужно закрывать для всех или открывать для всех», – уверена она.Причем впервые Марьяна жестко возмутилась еще 26 октября сего года, когда украинское правительство ужесточило правила освобождения от мобилизации и были снижены до 95% квоты военно-промышленного и энергетического комплексов. Мол, не все эти предприятия такие уж и военные. И такие уж и нужные.Марьяна в тот же день предложила отменить бронирование для всех сотрудников. А теперь, после заочного общения с Мэрилин Монро и провалов Зеленского, который позволил Марьяне вернуться в ряды фракции своей партии «Слуга народа», откуда ее исключали, нашу бескомпромиссную и не поддающуюся лечению героиню опять поволокло по когнитивной нисходящей.Безуглая снова предложила максимально ограничить возможность бронирования от мобилизации на предприятиях. И при этом максимально напирала на коррупционные схемы, что, ясное дело, сейчас модно и касается, увы, и самого Зеленского, и его окружения, которое уже через одного сидит или чисто формально привлечено к уголовной ответственности за мздоимство.«Я выступаю за то, чтобы мы максимально ограничили бронирование. С акцентом, например, на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Но даже там нужно проверять ситуацию, потому что украинцы довольно коррумпированы на разных уровнях. Это не только вопрос больших коррупционных скандалов. Есть схемы на каждом уровне. Когда создают оборонную компанию, которая фактически ничего не производит, а просто торгует должностями для бронирования, это тоже большая проблема», — вскрыла Безуглая то, что действительно имеет место на предприятиях в стране, где люди не хотят идти в армию и воевать.Люди действительно платят последние деньги в любых количествах, чтобы не идти на фронт, и коррупционная составляющая в работе ТЦК уже исчисляется миллиардами долларов. Это уже отдельная отрасль и средство обогащения. Например, экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказывала, что сотрудники ТЦК благодаря взяткам вошли в число наиболее состоятельных людей страны. Потому что, по ее словам, суммы неофициальных платежей за освобождение от мобилизации в отдельных случаях достигают 30 тысяч долларов. А общая сумма взяток, которые граждане Украины платят ТЦК для уклонения от отправки на фронт, может составлять до 5 миллиардов долларов в год. А Мендель можно в этом случае и поверить. Она, во-первых, создавала и украинскую неонацистскую систему, и ее фюрера Зеленского. Во-вторых, сейчас она «своего Вову» ненавидит и хочет правдой максимально укусить. Это и превращает ее в заслуживающий определенного доверия источник. Тем более что говорит она это американцам, а те в откровенную туфту могут и не поверить.Пока неизвестно, что сделают с Безуглой после ее новых откровений и предложений. Устами младенца глаголет истина, а юродивые для того и содержатся при дворе, чтобы говорить неудобную правду и запускать ее, как пробный шар, распахивая окна Овертона.Марьяна по уму – ребенок, но ее правда убийственна. Именно она показывает, что значит поставленная Западом перед Украиной задача – воевать с Россией до последнего украинца. Сначала мужики, потом женщины, потом старики, потом дети.Как сказали на том же Западе, это прекрасные инвестиции – покупать украинцев, чтобы они погибали за американцев и европейцев. На Украине же пока есть Зеленский и такие, как Безуглая, при наличии денег всегда подгонят и товар, который молча пойдет на убой.И это очень актуально сегодня, когда все вокруг, особенно в США и России, заговорили о возможности достижения мира на переговорах. А вот вам и украинский ответ, одобренный в Европе. В сочетании с усилением дроновых атак по регионам России, с новыми смертями в российском тылу во время так называемых мирных переговоров-консультаций это более чем красноречиво.И значит, такую чуму нужно только побеждать.

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https://ukraina.ru/20261104/byvshie-druzya-stali-vragami-zelenskiy-obyavil-okhotu-na-mendel-1084271135.html

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мнения, украина, россия, запад, марьяна безуглая, владимир зеленский, юлия мендель, слуга народа, вооруженные силы украины, тцк