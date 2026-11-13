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"Пути назад нет": Безпалько о том, есть ли свет в конце украинского тоннеля

"Пути назад нет": Безпалько о том, есть ли свет в конце украинского тоннеля - 13.11.2026 Украина.ру

"Пути назад нет": Безпалько о том, есть ли свет в конце украинского тоннеля

Россия должна выработать такую политику, которую впоследствии будет навязывать своим противникам. Об этом в ходе форсайт-форума "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?", организованного изданием Украина.ру, заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько

2026-11-13T16:42

2026-11-13T16:42

2026-11-13T16:48

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Отвечая на вопрос о том, есть ли свет в конце украинского тоннеля и станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва, эксперт заявил, что этого не произойдёт."Нет, не станет. Уже половина ноября прошла, и мы видим, что на фоне переговоров, которые сейчас проводились, в том числе и между президентом России Владимиром Путиным и представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером, было совершено два демонстративных террористических акта: ранее был убит военный полковник ВВС ПВО в Ленинградской области, а сегодня в Москве, в районе Чертаново, было осуществлено покушение на Сергея Заворотнего. Это кандидат исторических наук, помощник Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины Николая Азарова", — сказал Безпалько.Он подчеркнул, по России пытались бить ракетами "Ржавый кинжал" (AGM-188A, англ. "Rusty Dagger". — Ред.), которые поставляются в рамках программы PURL и ERAM."Которые поставляются не европейцами, а американцами", — уточнил эксперт.Безпалько отметил, что в свете того, что переговоры ни к чему не привели, можно говорить о том, что свет в конце тоннеля, возможно, где-то и есть."Только тоннель очень и очень длинный, и нам нужно принимать это как данность, двигаться вместе со всеми. Пути назад здесь, к сожалению, нет", — заявил политолог.Он подчеркнул, что в рамках переговоров России не предлагали главного. По его словам, несколько дней назад Урсула фон дер Ляйен отказалась обсуждать с Россией какую-либо архитектуру безопасности."Нам не предлагают отмену санкций, даже частичную. Даже в тех отраслях, которые являются периферийными. Нам не предлагают вернуть российские замороженные активы. И даже наоборот, активизировались разговоры о том, чтобы их изъять", — сказал эксперт.Он добавил, что на фоне экономического и энергетического кризисов в Европе активизировались разговоры об изъятии активов, чтобы оказать помощь Украине."То есть предпосылок для компромисса нет. Нам не предлагают ничего. России просто предлагают пойти на переговоры ради переговоров. Ради того, чтобы Трамп мог отчитаться об успехах во внешней политике, чтобы он мог противостоять демократам", — заявил Безпалько.По его словам, на этом фоне Россия должна сама выработать политику, которую впоследствии будет навязывать своим противникам."Не быть реактивными, а быть активными, в том смысле, чтобы предвосхищать политическую волю противника и навязывать ему свою собственную волю. Перехватить стратегическую политическую инициативу", — резюмировал Богдан Безпалько.

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