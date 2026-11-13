https://ukraina.ru/20261113/krizis-elitnye-evropeytsy-ischut-rabotu-v-rossii-1084467874.html

Кризис: элитные европейцы ищут работу в России

Кризис: элитные европейцы ищут работу в России - 13.11.2026 Украина.ру

Кризис: элитные европейцы ищут работу в России

Когда Урсула фон дер Ляйен боролась за право представлять ЕС на международной арене с Каей Каллас, — это было смешно, так как драка шла на публике. Но в принципе их противостояние не выходило за рамки стандартной бюрократической борьбы за полномочия.

2026-11-13T09:55

2026-11-13T09:55

2026-11-13T09:55

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Кая представляла европейскую «молодёжь», считавшую, что пора уже «старым перечницам» давать дорогу молодым, а Урсула выступала за команду опыта, пытаясь доказать, что есть ещё порох в пороховницах.Наверное, ту великую женскую драку сейчас в ЕС вспоминают с ностальгией. Она ознаменовала конец «золотой осени» Евросоюза: листва уже массово облетает, жизнь в природе уже остановилась, но ещё радует яркими красками накануне зимней серости. Дамы всё же сражались за полномочия, за своё политическое будущее в ЕС.Не то ныне: теперь европейские политики готовы порвать друг другу глотки за право представлять ЕС на переговорах с Россией. Причём Урсула с Каей хоть и участвуют в гонке, но уже не в качестве фаворитов. Вначале выступили позднее дезавуированные Стубб и Стрёре, позвонившие Путину «от имени ЕС», после чего половина Евросоюза возмутилась и заявила, что данных деятелей никто не уполномочивал представлять Европу.Мерц продвигает собственную кандидатуру в качестве «жёсткого и решительного» «усмирителя России», в Польше кандидатов в переговорщики с Кремлём скоро будет больше, чем активных политиков. Макрон считает, что лучше и опытнее, чем он, Европе переговорщика не найти. Британцы на всякий случай готовятся выйти из-за скандинавской ширмы. Они, конечно, уже не в ЕС, но готовы предложить Евросоюзу «добрые услуги».А сколько ещё пока молчащих, но готовых предложить свою кандидатуру политиков в ЕС?! Только в Восточной Европе «специалистов по России» вагон и маленькая тележка. Греки, болгары, итальянцы, даже испанцы — у всех есть желание представлять Европу на переговорах с Россией.Можно было бы предположить, что каждый из претендентов стремится выступить миротворцем, которому удалось урегулировать разгорающийся конфликт в отношениях со сверхдержавой, но все эти потенциальные «миротворцы» как заклинание повторяют известную позицию ЕС о непризнании территориальных изменений на Украине, а также о вводе европейских войск на Украину сразу после заключения мира в качестве гарантии безопасности Киева.Поддерживается ими и требование Украины сохранить после конфликта и финансировать за счёт ЕС 800-тысячные ВСУ мирного времени. Напомню, что на данный момент воюющая украинская армия едва достигает (если достигает) 2/3 от указанной численности. То есть армию мирного времени предлагается сделать больше армии военного времени, а ещё перевооружить и довооружить современными вооружениями и техникой.Россия такие предложения отвергла давно, почему, собственно, с Европой никто и не ведёт переговоры. Не идут также с европейцами переговоры потому, что ЕС хочет вести переговоры о перемирии на Украине, а Россия — о мире во всём мире, в том числе о преодолении противоречий во взаимоотношениях с Евросоюзом. Получается, добиться успеха на переговорах с Россией, отстаивая европейскую позицию, невозможно — потенциального переговорщика от ЕС ждёт провал. Зачем же они так стремятся занять эту должность?Думаю, косвенно на этот вопрос ответил украинский «волонтёр» Тарас Чмут. Он решил попугать европейцев, чтобы те не прогнулись под давлением США и не заняли более конструктивную переговорную позицию. Тарас пообещал, что в таком случае Украина присоединится к России в походе на Европу. Мол, надо примыкать к сильнейшему.Не будем рассуждать об особенностях украинского мышления, свято верящего, что, как только падёт «украинский барьер», «орды москалей» бросятся на своих танках вывозить микроволновки, унитазы и асфальт из Европы. Поражённый украинством мозг проще усыпить, чтобы не мучился, чем пытаться вылечить неизлечимое. Просто обратим внимание: у Украины ничего не осталось, кроме армии, и она торгует ВСУ. Сейчас они за европейские деньги воюют с Россией, Чмут уверен, что Россия заплатит за войну ВСУ с Европой, и пытается этим пугать европейцев.Готовность украинцев убивать и грабить своих сегодняшних союзников, лишь бы кто-то им платил, конечно, дорогого стоит, но гораздо важнее сам факт торговли своей внешнеполитической позицией: как было замечено выше, кто что имеет, тот тем и торгует.Европейские политики давно продали интересы своих государств евробюрократии. Взамен они получают возможность после окончания национальной карьеры стать высокопоставленными еврочиновниками — людьми, контролирующими огромные бюджеты и абсолютно никому не подотчётными. Раньше решающим при назначении на высокую должность в ЕС был голос США. Но США давно не те, отношения с Европой у них всё хуже, и только самые наивные в ЕС верят в то, что после Трампа что-то наладится. Может быть, крика и публичных оскорблений будет гораздо меньше, но некомфортная для ЕС политика США вряд ли изменится кардинально.В самом Евросоюзе прагматичные сторонники традиционных ценностей и восстановления нормальных отношений с Россией постепенно теснят леволибералов на национальном уровне и в не столь отдалённом будущем готовы начать борьбу за Еврокомиссию. В общем, российское влияние на еврочиновничьи карьеры в обозримом будущем может стать если не решающим, то существенным. Надо ехать знакомиться с будущими хозяевами еврочиновничьей судьбы и пытаться произвести на них хорошее впечатление.Еврочиновникам, поднаторевшим в кулуарных интригах, задача не представляется сложной. Главное — получить статус ведущего переговорщика с Россией. Потом можно, как Кушнер и Уиткофф, таскаться в Кремль едва ли не каждый месяц. Позицию ЕС отстаивать незачем, а договариваться о чём-то нет возможности из-за этой самой позиции ЕС.Главной задачей потенциальные переговорщики видят решение своих личных проблем — надо просто понравиться Путину и русским переговорщикам, произвести впечатление вменяемого, адекватного человека. Для этого следует в нужных местах вздыхать, закатывать глаза, пожимать плечами и всем своим видом давать понять, что ты-то лично против этой глупости, но ты человек подневольный, связан инструкциями. Вот если бы Россия помогла занять в рамках ЕС должность повыше, то тогда ты бы резко всё поменял.Думаете, что Урсуле и Кае, которые забрались в евроиерархии выше некуда, нечего попросить у России? Ошибаетесь: Урсула будет валить вину за конфликт с Россией на Каю и её прибалтийско-польских коллег, а Кая станет вспоминать своё пионерско-комсомольское прошлое, шмыгать носом и убеждать российских коллег, что, если бы не «ведьма Урсула», отношения Россия — ЕС до сих пор были бы образцом конструктивности.Скажете, что так резко переориентироваться невозможно, они столько всего наговорили. Так Чмут с подельниками наговорили ещё больше. Мало того, они пять лет на европейские деньги воюют с Россией и требуют извести русских под корень. Это не мешает ему публично мечтать, как он за русские деньги будет воевать с Европой.Давно известно, что Украина — Европа, а украинцы — европейцы, так почему то, что можно украинскому волонтёру, нельзя европейскому политику? Тем более, что там, где Чмут учился предавать, преподавали по учебникам фон дер Ляйен. Вовремя предать — это предвидеть.

https://ukraina.ru/20261112/opredelites-evrope-pora-vybirat-dialog-ili-voyna-s-rossiey-1084461329.html

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https://ukraina.ru/20261112/evropeyskie-lidery-zhdut-ukhoda-makrona-chtoby-zakryt-ego-antirossiyskiy-forum--politico-1084443528.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, россия, европа, украина, владимир путин, урсула фон дер ляйен, александр стубб, еврокомиссия, вооруженные силы украины, ес