https://ukraina.ru/20261113/podryv-sovetnika-azarova-intrigi-i-otstavka-zamministra-itogi-13-noyabrya-1084491296.html

Подрыв советника Азарова, украинские интриги и отставка замминистра. Итоги 13 ноября

Подрыв советника Азарова, украинские интриги и отставка замминистра. Итоги 13 ноября - 13.11.2026 Украина.ру

Подрыв советника Азарова, украинские интриги и отставка замминистра. Итоги 13 ноября

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил украинские спецслужбы в подрыве машины своего бывшего советника Сергея Заворотного в Москве. Замминистра Украины Руслан Олейник уволился на фоне дела о хищениях в энергетике

2026-11-13T18:00

2026-11-13T18:00

2026-11-13T18:21

эксклюзив

хроники

украина

москва

россия

александр коц

николай азаров

toyota prius

следственный комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0d/1084472435_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_bb180fb6a940547f5e1e7d2cb8c4d5ff.jpg

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинские спецслужбы подорвали его бывшего советника:"Я потрясён! Я знаю Сергея Заворотного много лет – с первого Майдана. Сергей чрезвычайно талантливый журналист, отличающийся аналитическим умом. Очень скромный, публиковался преимущественно под псевдонимом. Ценю его за то, что у него всегда есть аргументированное реалистичное мнение, он отличается трезвостью оценки ситуации. Иногда его точка зрения не совпадала с моей. Но проходило время, и я убеждался в его правоте".По его словам, Заворотный 15-20 занимался Украиной профессионально, он – один из лучших российских специалистов по Украине, который знает ситуацию изнутри"Когда я узнал о совершении против Сергея чудовищного теракта – теракта против мирного человека, журналиста, испытал потрясение и негодование. Сергей как никто другой знает цену этим преступным деятелям из киевского режима, у которых нет сдерживающих факторов и ограничений. С ними нельзя иметь дело", – подчеркнул Азаров.Он пожелал выздоровления Заворотному, "чтобы он как можно быстрее вернулся к своей крайне необходимой для наших народов деятельности".Утром в Москве на улице Кировоградской прогремел взрыв. Автомобиль "Тойота" взорвался во дворе жилого дома. Очевидцы поспешили на помощь водителю, который сам выбрался из машины. Позднее стала известна личность водителя. Им оказался Заворотный."Сергей Заворотный сейчас занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова"", – сообщил телеграм-канал Mash.По его информации, политолог ехал на дачу за город к родственникам — за полчаса до взрыва журналист разговаривал с товарищем по телефону. При этом, как рассказали родственники политолога, никаких угроз ему не поступало."У журналиста ампутирована левая рука, ушиб мозга, перелом рёбер и правой ноги.(...) Организм ослаблен на фоне длительной борьбы с онкологией — наркоз и операция сейчас крайне рискованны", – также отмечалось в публикации телеграм-канала Mash.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц раскрыл подробности произошедшего."Чёрный внедорожник выезжает из чертановского двора и успевает пройти около 200 метров. Под днищем, со стороны водителя, срабатывает самодельная бомба – около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Левую дверь вырывает с мясом… Свидетель ехал навстречу. Он успел заметить, что водитель пристёгнут. Ремень не удержал – человека вынесло через лобовое стекло. Потерявшая управление "Тойота" пошла прямо на свидетеля и встала в метре от его машины. Он вышел, нащупал у лежащего на асфальте пульс. Дышит. Вызвал скорую" – описал военкор то, что случилось утром в Чертаново.Коц напомнил, что Заворотный в своё время работал собственным корреспондентом "Комсомольской правды"."Прежде всего он историк-латиноамериканист с диссертацией о Кубе и бывший собкор "Комсомольской правды" в Латинской Америке", – указал Коц.Он рассказал несколько историй, в частности, о том, как Заворотный общался с Габриэлем Гарсиа Маркесом, Луисом Корваланом, людьми из окружения Аугусто Пиночета, как проводил расследование исчезновения Мартина Бормана.В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего на Кировоградской улице.Увольнение замминистраЗамминистра инфраструктуры Украины Руслан Олейник объявил об отставке на фоне обвинений в свой адрес в провале подготовки защиты энергетики и обвинил своего начальника, министра Николая Калашника, в интригах и манипуляциях.По словам Олейника, Калашник на выходных сообщил ему, что Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Сергей Корецкий якобы хотят его уволить."Я чётко понимал, что эта информация не соответствует действительности. Но продолжать работу в команде руководителя, который интригует, манипулирует и, что самое важное, — хочет сделать меня виновным в своих провалах, я не стал. Именно поэтому и написал заявление", – заявил Олейник.Также Олейник заявил, что непричастен к проектам по защите энергетики. По его словам, их курировал сам Калашник, который тогда был его начальником как глава Киевской областной военной администрации, и другая его заместительница и близкая подруга. А сам Олейник "был лишён каких-либо полномочий давать поручения о заключении договоров"."Как военный я решил отойти в сторону и больше не участвовать в этом", – заявил замминистраРанее с обвинениями в адрес Калашника выступил подрядчик строительства Владислав Соколов, у которого дома уже провели обыски по делу о хищениях. Обыск у него вызвал резонанс в украинских СМИ: в ходе обысков у Соколова нашли автомобиль марки Rolls-Royce и роскошный пентхаус с позолотой, мраморными колоннами и бассейнами. Кроме того, в квартире нашли и живого крокодила в террариуме.Сам Соколов заявил, что приобрёл экзотического питомца в Одессе за две с половиной тысячи долларов, но в самом зоопарке это отрицают. Он также твердит, что ездит на автомобиле марки Toyota, а квартиру, ремонт в которой возмутил украинцев своим отсутствием вкуса, купил ещё в 2009 году.Подробнее о происходящем на Украине – в статье Михаила Павлива "Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности".

https://ukraina.ru/20261113/ukrainskoe-dose-i-konflikt-na-ukraine-svet-v-kontse-tonnelya-est-no-proryva-poka-ne-budet-1084485313.html

https://ukraina.ru/20261113/tikhie-milliony-griven-ukrainskie-kaznokrady-sbezhali-v-derevni-1084460920.html

украина

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, москва, россия, александр коц, николай азаров, toyota prius, следственный комитет