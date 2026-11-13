По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов - 13.11.2026 Украина.ру
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По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов
По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов - 13.11.2026 Украина.ру
По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов
9 ноября 2026 Владимир Зеленский, вопреки протестам профсоюзов, подписал евроинтеграционный законопроект "О безопасности и охране здоровья работников на работе" (БЗР).
2026-11-13T10:04
2026-11-13T10:04
украина
чили
россия
галина третьякова
владимир зеленский
хавьер милей
евросоюз
верховная рада
реформы
мвф
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Верховная рада приняла законопроект "О безопасности и охране здоровья работников на работе" в октябре, исполняя Директиву Европейского Союза 89/391/ЄЕС. Формально он меняет советскую "охрану труда" на европейскую "безопасность работника". Заявленная задача — устранить или минимизировать риски для жизни и здоровья работника. В законодательство вводят новые понятия, в частности инцидента, профессионального риска, оценивания профессиональных рисков и рабочего места. Среди ожидаемых результатов названы: более высокий уровень защиты жизни и здоровья работников; упрощение законодательства в сфере безопасности труда и меньшая административная и регуляторная нагрузка на работодателей; механизмы улучшения условий труда и экономические стимулы; усиление ответственности работодателей за надлежащие условия труда и безопасную рабочую среду; более широкий доступ украинских предприятий к международному рынку. Но за красивым фасадом общих фраз лежит совсем не такая благостная картина.Новый закон о БЗР означает переход от запретов для работодателей и гарантий для работников к рекомендациям для предпринимателей, устанавливаемым государственными инспекторами и коллективными договорами. В частности, работники вредных производств теперь могут лишиться права на льготные пенсии, повышенную оплату труда, сокращённый рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. Документ также отменяет обязательное бесплатное лечение в случае производственной травмы. Эти права могут быть предусмотрены коллективными договорами между предпринимателями и работниками, а могут и нет — зависит от силы профсоюзов. Какова же их сила во время войны и остановки ключевых промышленных предприятий, догадаться несложно.Еще летом 2022 года власти Украины приняли два нормативных акта, которые окончательно превратили профсоюзы в декоративные организации. Во-первых, закон № 5371, согласно которому положения заключаемых профсоюзами коллективных договоров перестали распространяться на компании с числом сотрудников менее 250 человек. По разным оценкам, это затронуло до 70% всех работников в стране. Для них условия труда теперь определяются исключительно индивидуальными трудовыми договорами, а профсоюз больше не может вмешиваться в вопросы увольнений или изменений условий труда. Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) заявили, что закон противоречит конвенциям Международной организации труда (МОТ) № 87 (свобода объединений) и № 158 (прекращение трудовых отношений), но это никого не остановило. Во-вторых, тогда же легализовали так называемые контракты с нулевым рабочим временем. Это форма занятости, при которой работодатель не обязан гарантировать сотруднику постоянную занятость или фиксированную оплату. Сотрудника вызывают на работу только по мере необходимости, что фактически переводит его в статус поденщика. В-третьих, запрет на любые демонстрации и забастовки (видимо, кроме "картонного майдана") сделал невозможным организованный протест против нововведений, тем более что потенциальных протестующих все равно назвали бы "агентами Кремля".В феврале 2023 года Рада в первом чтении проголосовала за законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде об установлении дополнительных оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя". Согласно ему основанием для увольнения работников объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов критической инфраструктуры, должны считаться действия работника, которые "вне всякого сомнения могут относиться к содействию государству-агрессору". В "Пояснительной записке" к законопроекту говорилось, что цель документа — увольнение всех сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые "поддерживают идеологию государства-агрессора". Если говорить проще, это законопроект о запрете на профессию для инакомыслящих. Инакомыслящими же можно объявить не только симпатизирующих России, но и тех, кто отстаивает свои трудовые права. Автор законопроекта — небезызвестная Галина Третьякова из "Слуги народа", которая называла детей безработных и детей из семей, получающих государственные пособия, "детьми очень низкого качества" и привела пример Великобритании, где бывший заместитель министра социальной политики сказал, что "тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован".Из-за международной критики во втором чтении законопроект не приняли, и пока что он завис, но 28 сентября этого года Третьякова вышла с новой инициативой — об изменениях в КЗоТ. Она хочет увеличить рабочее время для несовершеннолетних от 16 до 18 лет с 36 до 38 часов в неделю, а для 14–16-летних — с 24 до 26 часов. Третьякова объяснила необходимость принятия такого законопроекта "дефицитом трудовых ресурсов" и тем, что "многие родители обеспокоены, что подросткам в возрасте 14–18 лет сложно найти работу как на каникулах, так и в случаях, когда они хотят помочь родителям финансово".То, что Зеленский подписал 9 ноября, тоже имеет отношение к КЗоТ. Из Трудового кодекса вычеркнули ст. 160, возлагавшую на работодателя ответственность за контроль за безопасностью труда. Если, согласно отменённым нормам, государственная инспекция автоматически налагала штрафы на работодателя в случае нарушения норм безопасности, то по ст. 32 нового закона инспекторы сами могут решать, применять ли санкции или ограничиться советом либо рекомендацией. Предприниматель больше не может быть привлечён к ответственности, если устранит нарушения в срок, указанный в этих рекомендациях.Для рабочих же новый закон означает, что:Новый закон отменил ст. 190–192 старого КЗоТ, которые запрещали привлекать несовершеннолетних к тяжёлым работам и работам во вредных или опасных условиях, ограничивали подъем и перемещение тяжестей, не позволяли привлекать несовершеннолетних к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные дни.Федерация профсоюзов Украины заявила, что "закон о БЗР ограничивает существующие полномочия профсоюзов по защите прав рабочих, в частности, в осуществлении общественного контроля за соблюдением работодателями требований законодательства о БЗР". Кроме того, закон предусматривает сужение прав и гарантий работников на безопасность и гигиену труда, снижение уровня их защиты по сравнению с действующими нормами, а это противоречит ст. 22 Конституции Украины, положениям "Рамочной" Директивы Совета ЕС №89/391/ЕС и статье 296 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которым при принятии новых законов является недопустимым сужение содержания и объема существующих прав, снижение уровня охраны труда, уже предусмотренного национальным законодательством. Также законопроект не соответствует ратифицированным Украиной конвенциям МОТ.22 октября Федерация профсоюзов обратилась к Зеленскому с просьбой применить вето к законопроекту. Зеленский обращение проигнорировал.Вводимое на Украине трудовое законодательство называется неолиберальным. В совокупности с жесточайшими политическими репрессиями неолиберальная экономика превращает постмайданный режим на Украине в кальку так называемых зависимых или экспортированных фашизмов второй половины XX века.Так, "чикагские мальчики" в Чили при Пиночете в конце 1979 года утвердили "План труда", который запретил отраслевые профсоюзы, дал работодателям право на локаут и временное увольнение сотрудников, а также право на наем штрейкбрехеров, если забастовка длится более 60 дней. В результате к 1983 году безработица в Чили достигла 22%, а реальная заработная плата упала на 40% по сравнению с началом 1970-х. Бенефициарами "чилийского экономического чуда" стали не чилийцы, а крупный бизнес — как местный, так и североамериканский.То же самое произошло и в Турции в результате проамериканского военного переворота в 1980 году. Премьер-министр Тургут Озал при участии МВФ подготовил и ввел пакет неолиберальных экономических реформ, предусматривавший отказ от импортозамещения, отпуск цен и вход в турецкую экономику западных компаний. Левые организации и профсоюзы сопротивлялись, поэтому членов самой активной Конфедерации революционных профсоюзов арестовали и запытали, а организацию закрыли. Турецкая конституция 1982 года поставила забастовки и коллективные договоры под жесткий государственный контроль.Если говорить о современности, экономическая политика Украины больше всего напоминает реформы проамериканского ультраправого либертарианца Хавьера Милея в Аргентине — максимальное освобождение рынка от государственного и профсоюзного регулирования. Для тех же, кто сопротивляется, — дубины и водометы. В начале 2026 года Милей продавил через Конгресс "Закон о модернизации труда", который значительно снизил компенсации при увольнении работников, ограничил право на забастовку, усложнил процесс принятия коллективных договоров, отменил госрегулирование в стратегических сферах и снял барьеры для импорта. В результате пошла волна закрытия аргентинских предприятий (более 32 тысяч компаний), почти полмиллиона работников оказались на улице, уровень бедности в 2026 году вырос до 32,3%. Да, Милею удалось обуздать гиперинфляцию (с 300% в 2023 году до 30–34% сейчас), но потребление населения упало, внутренние перерабатывающие предприятия закрылись, а ВВП только во втором квартале текущего года сократился на 0,6%.Многим это может показаться парадоксальным, но неолиберальная экономика в зависимых странах не имеет никакого отношения к политическим свободам и невмешательству государства. Наоборот, она связана с жесточайшими террористическими действиями государства против оппозиции и профсоюзов в интересах крупнейшего бизнеса, причем чаще всего иностранного. Именно этим сейчас занимаются "реформаторы" на Украине.
https://ukraina.ru/20261017/pod-predlogom-evrointegratsii-ukraina-lishilas-esche-odnogo-nasledstva-sssr-1083857549.html
https://ukraina.ru/20261112/s-osobym-tsinizmom-evropa-pridumala-kak-vykachat-poslednie-mozgi-s-ukrainy-1084431633.html
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украина, чили, россия, галина третьякова, владимир зеленский, хавьер милей, евросоюз, верховная рада, реформы, мвф, федерация профсоюзов украины, профсоюз, эксклюзив
Украина, Чили, Россия, Галина Третьякова, Владимир Зеленский, Хавьер Милей, Евросоюз, Верховная Рада, реформы, МВФ, Федерация профсоюзов Украины, профсоюз, Эксклюзив

По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов

10:04 13.11.2026
 
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Добыча угля на шахте им. Лутугина в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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9 ноября 2026 Владимир Зеленский, вопреки протестам профсоюзов, подписал евроинтеграционный законопроект "О безопасности и охране здоровья работников на работе" (БЗР).
Верховная рада приняла законопроект "О безопасности и охране здоровья работников на работе" в октябре, исполняя Директиву Европейского Союза 89/391/ЄЕС. Формально он меняет советскую "охрану труда" на европейскую "безопасность работника".
Заявленная задача — устранить или минимизировать риски для жизни и здоровья работника. В законодательство вводят новые понятия, в частности инцидента, профессионального риска, оценивания профессиональных рисков и рабочего места.
Среди ожидаемых результатов названы: более высокий уровень защиты жизни и здоровья работников; упрощение законодательства в сфере безопасности труда и меньшая административная и регуляторная нагрузка на работодателей; механизмы улучшения условий труда и экономические стимулы; усиление ответственности работодателей за надлежащие условия труда и безопасную рабочую среду; более широкий доступ украинских предприятий к международному рынку.
Но за красивым фасадом общих фраз лежит совсем не такая благостная картина.
Новый закон о БЗР означает переход от запретов для работодателей и гарантий для работников к рекомендациям для предпринимателей, устанавливаемым государственными инспекторами и коллективными договорами. В частности, работники вредных производств теперь могут лишиться права на льготные пенсии, повышенную оплату труда, сокращённый рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. Документ также отменяет обязательное бесплатное лечение в случае производственной травмы.
Эти права могут быть предусмотрены коллективными договорами между предпринимателями и работниками, а могут и нет — зависит от силы профсоюзов. Какова же их сила во время войны и остановки ключевых промышленных предприятий, догадаться несложно.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
17 октября, 06:04
Под предлогом евроинтеграции: Украина лишилась еще одного наследства СССРНа неделе Верховная Рада приняла закон № 10147 "О безопасности и здоровье работников на работе". Официально его представляют как важный шаг к европейской интеграции, но содержание документа и обстоятельства его принятия показывают: под вывеской "европейских стандартов" последовательно ослабляется защита наиболее уязвимых работников.
Еще летом 2022 года власти Украины приняли два нормативных акта, которые окончательно превратили профсоюзы в декоративные организации.
Во-первых, закон № 5371, согласно которому положения заключаемых профсоюзами коллективных договоров перестали распространяться на компании с числом сотрудников менее 250 человек. По разным оценкам, это затронуло до 70% всех работников в стране.
Для них условия труда теперь определяются исключительно индивидуальными трудовыми договорами, а профсоюз больше не может вмешиваться в вопросы увольнений или изменений условий труда. Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) заявили, что закон противоречит конвенциям Международной организации труда (МОТ) № 87 (свобода объединений) и № 158 (прекращение трудовых отношений), но это никого не остановило.
Во-вторых, тогда же легализовали так называемые контракты с нулевым рабочим временем. Это форма занятости, при которой работодатель не обязан гарантировать сотруднику постоянную занятость или фиксированную оплату. Сотрудника вызывают на работу только по мере необходимости, что фактически переводит его в статус поденщика.
В-третьих, запрет на любые демонстрации и забастовки (видимо, кроме "картонного майдана") сделал невозможным организованный протест против нововведений, тем более что потенциальных протестующих все равно назвали бы "агентами Кремля".
В феврале 2023 года Рада в первом чтении проголосовала за законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде об установлении дополнительных оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя". Согласно ему основанием для увольнения работников объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов критической инфраструктуры, должны считаться действия работника, которые "вне всякого сомнения могут относиться к содействию государству-агрессору".
В "Пояснительной записке" к законопроекту говорилось, что цель документа — увольнение всех сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые "поддерживают идеологию государства-агрессора". Если говорить проще, это законопроект о запрете на профессию для инакомыслящих. Инакомыслящими же можно объявить не только симпатизирующих России, но и тех, кто отстаивает свои трудовые права.
Автор законопроекта — небезызвестная Галина Третьякова из "Слуги народа", которая называла детей безработных и детей из семей, получающих государственные пособия, "детьми очень низкого качества" и привела пример Великобритании, где бывший заместитель министра социальной политики сказал, что "тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован".
"Ли Куан Ю (бывший премьер Сингапура) стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", — добавила Третьякова.
Из-за международной критики во втором чтении законопроект не приняли, и пока что он завис, но 28 сентября этого года Третьякова вышла с новой инициативой — об изменениях в КЗоТ. Она хочет увеличить рабочее время для несовершеннолетних от 16 до 18 лет с 36 до 38 часов в неделю, а для 14–16-летних — с 24 до 26 часов.
Третьякова объяснила необходимость принятия такого законопроекта "дефицитом трудовых ресурсов" и тем, что "многие родители обеспокоены, что подросткам в возрасте 14–18 лет сложно найти работу как на каникулах, так и в случаях, когда они хотят помочь родителям финансово".
То, что Зеленский подписал 9 ноября, тоже имеет отношение к КЗоТ. Из Трудового кодекса вычеркнули ст. 160, возлагавшую на работодателя ответственность за контроль за безопасностью труда. Если, согласно отменённым нормам, государственная инспекция автоматически налагала штрафы на работодателя в случае нарушения норм безопасности, то по ст. 32 нового закона инспекторы сами могут решать, применять ли санкции или ограничиться советом либо рекомендацией.
Предприниматель больше не может быть привлечён к ответственности, если устранит нарушения в срок, указанный в этих рекомендациях.
Для рабочих же новый закон означает, что:
  • за непройденный медосмотр, инструктаж или проверку знаний, их могут отстранить от работы;
  • внеочередной медосмотр при ухудшении здоровья больше не гарантирован;
  • льготы за вредные условия будут зависеть от аттестации или коллективного договора (который с 2022 года запрещен для 70% работников).
Новый закон отменил ст. 190–192 старого КЗоТ, которые запрещали привлекать несовершеннолетних к тяжёлым работам и работам во вредных или опасных условиях, ограничивали подъем и перемещение тяжестей, не позволяли привлекать несовершеннолетних к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные дни.
Федерация профсоюзов Украины заявила, что "закон о БЗР ограничивает существующие полномочия профсоюзов по защите прав рабочих, в частности, в осуществлении общественного контроля за соблюдением работодателями требований законодательства о БЗР".
Кроме того, закон предусматривает сужение прав и гарантий работников на безопасность и гигиену труда, снижение уровня их защиты по сравнению с действующими нормами, а это противоречит ст. 22 Конституции Украины, положениям "Рамочной" Директивы Совета ЕС №89/391/ЕС и статье 296 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которым при принятии новых законов является недопустимым сужение содержания и объема существующих прав, снижение уровня охраны труда, уже предусмотренного национальным законодательством.
Также законопроект не соответствует ратифицированным Украиной конвенциям МОТ.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
Вчера, 08:31
С особым цинизмом: Европа придумала, как выкачать последние мозги с УкраиныВ украинском академическом пространстве стартовала общенациональная кампания по отбору университетских стартапов: платформа TechUkraine вместе с Министерством образования и науки объявила прием заявок в инкубатор Incub8.
22 октября Федерация профсоюзов обратилась к Зеленскому с просьбой применить вето к законопроекту. Зеленский обращение проигнорировал.
Вводимое на Украине трудовое законодательство называется неолиберальным. В совокупности с жесточайшими политическими репрессиями неолиберальная экономика превращает постмайданный режим на Украине в кальку так называемых зависимых или экспортированных фашизмов второй половины XX века.
Так, "чикагские мальчики" в Чили при Пиночете в конце 1979 года утвердили "План труда", который запретил отраслевые профсоюзы, дал работодателям право на локаут и временное увольнение сотрудников, а также право на наем штрейкбрехеров, если забастовка длится более 60 дней. В результате к 1983 году безработица в Чили достигла 22%, а реальная заработная плата упала на 40% по сравнению с началом 1970-х.
Бенефициарами "чилийского экономического чуда" стали не чилийцы, а крупный бизнес — как местный, так и североамериканский.
То же самое произошло и в Турции в результате проамериканского военного переворота в 1980 году. Премьер-министр Тургут Озал при участии МВФ подготовил и ввел пакет неолиберальных экономических реформ, предусматривавший отказ от импортозамещения, отпуск цен и вход в турецкую экономику западных компаний. Левые организации и профсоюзы сопротивлялись, поэтому членов самой активной Конфедерации революционных профсоюзов арестовали и запытали, а организацию закрыли.
Турецкая конституция 1982 года поставила забастовки и коллективные договоры под жесткий государственный контроль.
Если говорить о современности, экономическая политика Украины больше всего напоминает реформы проамериканского ультраправого либертарианца Хавьера Милея в Аргентине — максимальное освобождение рынка от государственного и профсоюзного регулирования. Для тех же, кто сопротивляется, — дубины и водометы.
В начале 2026 года Милей продавил через Конгресс "Закон о модернизации труда", который значительно снизил компенсации при увольнении работников, ограничил право на забастовку, усложнил процесс принятия коллективных договоров, отменил госрегулирование в стратегических сферах и снял барьеры для импорта. В результате пошла волна закрытия аргентинских предприятий (более 32 тысяч компаний), почти полмиллиона работников оказались на улице, уровень бедности в 2026 году вырос до 32,3%.
Да, Милею удалось обуздать гиперинфляцию (с 300% в 2023 году до 30–34% сейчас), но потребление населения упало, внутренние перерабатывающие предприятия закрылись, а ВВП только во втором квартале текущего года сократился на 0,6%.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября 2025, 17:18
"Пророк" неолиберлизма Харари и его двусмысленная поддержка УкраиныЗаявление Дональда Трампа о способности Украины выйти на границы 1991 года было с восторгом воспринято не только на Украине, но и среди его политических противников на Западе. Либеральные СМИ рассыпаются в славословиях – даже такой (…) как Трамп смог осознать нашу историческую правоту! В ход пошла и тяжёлая артиллерия…
Многим это может показаться парадоксальным, но неолиберальная экономика в зависимых странах не имеет никакого отношения к политическим свободам и невмешательству государства. Наоборот, она связана с жесточайшими террористическими действиями государства против оппозиции и профсоюзов в интересах крупнейшего бизнеса, причем чаще всего иностранного.
Именно этим сейчас занимаются "реформаторы" на Украине.
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