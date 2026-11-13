https://ukraina.ru/20261113/po-zavetam-pinocheta-zelenskiy-podpisal-zakon-o-lishenii-prav-rabotnikov-i-profsoyuzov-1084467298.html

По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов

По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов - 13.11.2026 Украина.ру

По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов

9 ноября 2026 Владимир Зеленский, вопреки протестам профсоюзов, подписал евроинтеграционный законопроект "О безопасности и охране здоровья работников на работе" (БЗР).

2026-11-13T10:04

2026-11-13T10:04

2026-11-13T10:04

украина

чили

россия

галина третьякова

владимир зеленский

хавьер милей

евросоюз

верховная рада

реформы

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/10/1056288438_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_d2b5ca92b54107b8acf215e6d35c9c37.jpg

Верховная рада приняла законопроект "О безопасности и охране здоровья работников на работе" в октябре, исполняя Директиву Европейского Союза 89/391/ЄЕС. Формально он меняет советскую "охрану труда" на европейскую "безопасность работника". Заявленная задача — устранить или минимизировать риски для жизни и здоровья работника. В законодательство вводят новые понятия, в частности инцидента, профессионального риска, оценивания профессиональных рисков и рабочего места. Среди ожидаемых результатов названы: более высокий уровень защиты жизни и здоровья работников; упрощение законодательства в сфере безопасности труда и меньшая административная и регуляторная нагрузка на работодателей; механизмы улучшения условий труда и экономические стимулы; усиление ответственности работодателей за надлежащие условия труда и безопасную рабочую среду; более широкий доступ украинских предприятий к международному рынку. Но за красивым фасадом общих фраз лежит совсем не такая благостная картина.Новый закон о БЗР означает переход от запретов для работодателей и гарантий для работников к рекомендациям для предпринимателей, устанавливаемым государственными инспекторами и коллективными договорами. В частности, работники вредных производств теперь могут лишиться права на льготные пенсии, повышенную оплату труда, сокращённый рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. Документ также отменяет обязательное бесплатное лечение в случае производственной травмы. Эти права могут быть предусмотрены коллективными договорами между предпринимателями и работниками, а могут и нет — зависит от силы профсоюзов. Какова же их сила во время войны и остановки ключевых промышленных предприятий, догадаться несложно.Еще летом 2022 года власти Украины приняли два нормативных акта, которые окончательно превратили профсоюзы в декоративные организации. Во-первых, закон № 5371, согласно которому положения заключаемых профсоюзами коллективных договоров перестали распространяться на компании с числом сотрудников менее 250 человек. По разным оценкам, это затронуло до 70% всех работников в стране. Для них условия труда теперь определяются исключительно индивидуальными трудовыми договорами, а профсоюз больше не может вмешиваться в вопросы увольнений или изменений условий труда. Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) заявили, что закон противоречит конвенциям Международной организации труда (МОТ) № 87 (свобода объединений) и № 158 (прекращение трудовых отношений), но это никого не остановило. Во-вторых, тогда же легализовали так называемые контракты с нулевым рабочим временем. Это форма занятости, при которой работодатель не обязан гарантировать сотруднику постоянную занятость или фиксированную оплату. Сотрудника вызывают на работу только по мере необходимости, что фактически переводит его в статус поденщика. В-третьих, запрет на любые демонстрации и забастовки (видимо, кроме "картонного майдана") сделал невозможным организованный протест против нововведений, тем более что потенциальных протестующих все равно назвали бы "агентами Кремля".В феврале 2023 года Рада в первом чтении проголосовала за законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде об установлении дополнительных оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя". Согласно ему основанием для увольнения работников объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов критической инфраструктуры, должны считаться действия работника, которые "вне всякого сомнения могут относиться к содействию государству-агрессору". В "Пояснительной записке" к законопроекту говорилось, что цель документа — увольнение всех сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые "поддерживают идеологию государства-агрессора". Если говорить проще, это законопроект о запрете на профессию для инакомыслящих. Инакомыслящими же можно объявить не только симпатизирующих России, но и тех, кто отстаивает свои трудовые права. Автор законопроекта — небезызвестная Галина Третьякова из "Слуги народа", которая называла детей безработных и детей из семей, получающих государственные пособия, "детьми очень низкого качества" и привела пример Великобритании, где бывший заместитель министра социальной политики сказал, что "тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован".Из-за международной критики во втором чтении законопроект не приняли, и пока что он завис, но 28 сентября этого года Третьякова вышла с новой инициативой — об изменениях в КЗоТ. Она хочет увеличить рабочее время для несовершеннолетних от 16 до 18 лет с 36 до 38 часов в неделю, а для 14–16-летних — с 24 до 26 часов. Третьякова объяснила необходимость принятия такого законопроекта "дефицитом трудовых ресурсов" и тем, что "многие родители обеспокоены, что подросткам в возрасте 14–18 лет сложно найти работу как на каникулах, так и в случаях, когда они хотят помочь родителям финансово".То, что Зеленский подписал 9 ноября, тоже имеет отношение к КЗоТ. Из Трудового кодекса вычеркнули ст. 160, возлагавшую на работодателя ответственность за контроль за безопасностью труда. Если, согласно отменённым нормам, государственная инспекция автоматически налагала штрафы на работодателя в случае нарушения норм безопасности, то по ст. 32 нового закона инспекторы сами могут решать, применять ли санкции или ограничиться советом либо рекомендацией. Предприниматель больше не может быть привлечён к ответственности, если устранит нарушения в срок, указанный в этих рекомендациях.Для рабочих же новый закон означает, что:Новый закон отменил ст. 190–192 старого КЗоТ, которые запрещали привлекать несовершеннолетних к тяжёлым работам и работам во вредных или опасных условиях, ограничивали подъем и перемещение тяжестей, не позволяли привлекать несовершеннолетних к ночным и сверхурочным работам, а также к работе в выходные дни.Федерация профсоюзов Украины заявила, что "закон о БЗР ограничивает существующие полномочия профсоюзов по защите прав рабочих, в частности, в осуществлении общественного контроля за соблюдением работодателями требований законодательства о БЗР". Кроме того, закон предусматривает сужение прав и гарантий работников на безопасность и гигиену труда, снижение уровня их защиты по сравнению с действующими нормами, а это противоречит ст. 22 Конституции Украины, положениям "Рамочной" Директивы Совета ЕС №89/391/ЕС и статье 296 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которым при принятии новых законов является недопустимым сужение содержания и объема существующих прав, снижение уровня охраны труда, уже предусмотренного национальным законодательством. Также законопроект не соответствует ратифицированным Украиной конвенциям МОТ.22 октября Федерация профсоюзов обратилась к Зеленскому с просьбой применить вето к законопроекту. Зеленский обращение проигнорировал.Вводимое на Украине трудовое законодательство называется неолиберальным. В совокупности с жесточайшими политическими репрессиями неолиберальная экономика превращает постмайданный режим на Украине в кальку так называемых зависимых или экспортированных фашизмов второй половины XX века.Так, "чикагские мальчики" в Чили при Пиночете в конце 1979 года утвердили "План труда", который запретил отраслевые профсоюзы, дал работодателям право на локаут и временное увольнение сотрудников, а также право на наем штрейкбрехеров, если забастовка длится более 60 дней. В результате к 1983 году безработица в Чили достигла 22%, а реальная заработная плата упала на 40% по сравнению с началом 1970-х. Бенефициарами "чилийского экономического чуда" стали не чилийцы, а крупный бизнес — как местный, так и североамериканский.То же самое произошло и в Турции в результате проамериканского военного переворота в 1980 году. Премьер-министр Тургут Озал при участии МВФ подготовил и ввел пакет неолиберальных экономических реформ, предусматривавший отказ от импортозамещения, отпуск цен и вход в турецкую экономику западных компаний. Левые организации и профсоюзы сопротивлялись, поэтому членов самой активной Конфедерации революционных профсоюзов арестовали и запытали, а организацию закрыли. Турецкая конституция 1982 года поставила забастовки и коллективные договоры под жесткий государственный контроль.Если говорить о современности, экономическая политика Украины больше всего напоминает реформы проамериканского ультраправого либертарианца Хавьера Милея в Аргентине — максимальное освобождение рынка от государственного и профсоюзного регулирования. Для тех же, кто сопротивляется, — дубины и водометы. В начале 2026 года Милей продавил через Конгресс "Закон о модернизации труда", который значительно снизил компенсации при увольнении работников, ограничил право на забастовку, усложнил процесс принятия коллективных договоров, отменил госрегулирование в стратегических сферах и снял барьеры для импорта. В результате пошла волна закрытия аргентинских предприятий (более 32 тысяч компаний), почти полмиллиона работников оказались на улице, уровень бедности в 2026 году вырос до 32,3%. Да, Милею удалось обуздать гиперинфляцию (с 300% в 2023 году до 30–34% сейчас), но потребление населения упало, внутренние перерабатывающие предприятия закрылись, а ВВП только во втором квартале текущего года сократился на 0,6%.Многим это может показаться парадоксальным, но неолиберальная экономика в зависимых странах не имеет никакого отношения к политическим свободам и невмешательству государства. Наоборот, она связана с жесточайшими террористическими действиями государства против оппозиции и профсоюзов в интересах крупнейшего бизнеса, причем чаще всего иностранного. Именно этим сейчас занимаются "реформаторы" на Украине.

https://ukraina.ru/20261017/pod-predlogom-evrointegratsii-ukraina-lishilas-esche-odnogo-nasledstva-sssr-1083857549.html

https://ukraina.ru/20261112/s-osobym-tsinizmom-evropa-pridumala-kak-vykachat-poslednie-mozgi-s-ukrainy-1084431633.html

https://ukraina.ru/20250929/prorok-neoliberlizma-kharari-i-ego-dvusmyslennaya-podderzhka-ukrainy-1069350009.html

украина

чили

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, чили, россия, галина третьякова, владимир зеленский, хавьер милей, евросоюз, верховная рада, реформы, мвф, федерация профсоюзов украины, профсоюз, эксклюзив