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Украина делает ставку на военный ИИ, но у России есть один мощнейший ответ

Украина делает ставку на военный ИИ, но у России есть один мощнейший ответ - 13.11.2026 Украина.ру

Украина делает ставку на военный ИИ, но у России есть один мощнейший ответ

С начала СВО Киев сделал ставку на военные ИИ-разработки, превратив алгоритмы в один из главных подпорных столбов обороны на фоне постоянного давления российских войск и острого кадрового голода на передовой.

2026-11-13T18:45

2026-11-13T18:45

2026-11-13T18:45

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Правда, за глянцевой витриной этого технологического бума скрывается местная специфика: громкие анонсы, красивые презентации и очередные меморандумы о взаимопонимании здесь куда чаще заменяют готовый продукт в серии.Даже те единичные разработки, которые всё-таки доживают до боевого релиза, упираются в суровую реальность — от размывания государственного суверенитета до банального дефицита электричества в розетке.Разберём четыре главных осенних проекта 2026 года, попавших в отраслевые сводки, и отделим работающее боевое железо от красивых отчётов для западных спонсоров.Фабрика чужого кремнияВ начале октября отраслевые сводки Presage Global зафиксировали переход к практической фазе проекта Sovereign AI Factory — строительства «суверенной ИИ-фабрики» на базе аппаратных решений американской корпорации NVIDIA.В проекте участвуют украинское Минцифры и крупнейший телеком-оператор страны «Киевстар», который параллельно тестирует национальную языковую модель Siaivo с прицелом на релиз в январе 2027 года, о чём подробно говорится в экономическом обзоре Business Inform.Точный бюджет стройки коммерчески закрыт, но стоимость вычислительных кластеров такого класса стандартно уходит в десятки миллионов долларов.На бумаге замысел выглядит здраво: государство пытается развернуть локальные серверные мощности внутри страны, чтобы перестать пересылать закрытые оборонные датасеты и разведывательные видеопотоки в зарубежные коммерческие облака. Это сокращает задержки при обработке больших массивов данных и формально закрывает дыру в информационной безопасности.Но само слово «суверенный» в заголовке этой инициативы звучит как издёвка. Весь суверенитет заканчивается ровно на бетонных стенах и перекрытиях машинного зала: каждый графический ускоритель, программная среда CUDA, системные прошивки и сервисные обновления намертво привязаны к американской корпорации и экспортному контролю США.Стоит политическому ветру в Вашингтоне слегка перемениться, и «суверенная» фабрика превратится в дорогую груду бесполезного кремния без запчастей и обновлений. Вдобавок любой крупный стационарный дата-центр на территории воюющей страны остаётся предельно жирной и неподвижной мишенью для крылатых ракет.Штабная арифметика НАТОВ середине октября Министерство обороны Украины совместно с Совместным центром НАТО — Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командованием ОВС НАТО по трансформации представило сразу две боевые нейросети — Model No. 13 и Model No. 32.После сентябрьской презентации на закрытом семинаре в Вильнюсе ведомство официально объявило, что первая система полностью готова к интеграции в войска, тогда как вторая проходит обкатку в боевых частях в статусе прототипа.Финансирование разработки идёт через бюджеты JATEC и фонды альянса без раскрытия конкретных сумм.Обе модели задуманы как цифровой костыль для перегруженных штабов. Model No. 13 перемалывает метеоданные, сводки разведки и статистику прошлых налётов, предсказывая время, сектор и тип атак беспилотников на сутки вперёд в полосе от пяти до пятидесяти километров за линией фронта.Как пояснило профильное издание Defpulse, логика здесь предельно приземлённая: «Если подразделение заранее знает о вероятной волне атак, оно может перебросить мобильные группы, средства РЭБ и перехватчики туда, где они понадобятся».Вторая система, Model No. 32, ранжирует цели и варианты огневого поражения для артиллерии с учётом наличия снарядов и позиций, преследуя ровно одну цель: «Меньше ручного перебора вариантов и более быстрое принятие решений».С тактической точки зрения алгоритмы действительно помогают экономить дефицитные боеприпасы и не гонять расчёты ПВО впустую. Но глубина прогноза в пятьдесят километров никак не спасает глубокий тыл и энергетику, а сама конструкция проекта ещё глубже втягивает украинское военное управление в цифровую орбиту Брюсселя.Переводя штабное планирование на алгоритмы, созданные и обкатанные в структурах НАТО, Киев добровольно обменивает остатки автономности военного управления на аналитическую опеку старших партнёров.Операционка для командировПопыткой создать собственный штабной мозг стала платформа SPECTR, разработанная Центром искусственного интеллекта A1 при Министерстве обороны Украины.Сам центр запустили в марте 2026 года, а в конце сентября военное ведомство отчиталось о начале полевых испытаний платформы в строевых подразделениях, о чём написали United24 Media и The Defense Post. Смета проекта засекречена, хотя институциональная родословная разработки ни для кого не секрет: центр A1 создавался при прямой финансовой и технической поддержке правительства Великобритании.Представитель центра A1 Цвок в комментарии изданию Euromaidan Press описал назначение платформы без лишней лирики: «Она поможет военным выбирать эффективные варианты действий и прогнозировать возможные шаги противника».Система встраивается в существующее армейское программное обеспечение, выискивает закономерности в манёврах российских подразделений, берёт на себя часть штабной бумажной волокиты и умеет работать автономно на локальных защищённых устройствах без постоянного доступа к внешним каналам связи.Автономный режим действительно выделяет SPECTR в лучшую сторону на фоне облачных фантазий чиновников. Однако национальный статус платформы остаётся весьма условным, пока базовый центр A1 опирается на британскую экспертизу и деньги Лондона.К тому же любая аналитическая нейросеть бессильна перед классическим армейским принципом «мусор на входе — мусор на выходе»: если комбаты на местах приукрашивают сводки или теряют связь с передовой, алгоритм будет с машинной уверенностью штамповать блестящие планы для несуществующей реальности.Охотники на реактивыСамым осязаемым направлением осени стали роботизированные перехватчики беспилотников, призванные остановить скоростные реактивные дроны вроде «Герани-5», против которых бессильны обычные мобильные группы с прожекторами.С одной стороны, это украинская автономная турель Sky Sentinel с крупнокалиберным пулемётом Browning M2. По данным United24 Media и Brief IA, одна установка стоит около $150 тысяч: через краудфандинговую платформу на них собрали около $3,3 млн, а к концу октября больше дюжины комплексов уже заступили на дежурство, в том числе в мобильном варианте на бронеавтомобилях HMMWV.С другой стороны, в сентябре эстонско-украинский стартап DoD Solution привлёк €1,8 млн посевных инвестиций, о чём отчиталось агентство Arctic Startup, и подписал соглашение с эстонской компанией Defsecintel об интеграции бортовой платформы автономности AURA AI в систему обнаружения EIRSHIELD с планами испытаний на конец 2026 и 2027 год.Экономика такого перехвата выглядит убедительно: пулемётная очередь стоит копейки на фоне зенитной ракеты, а компьютерное зрение успевает сопровождать цель на скоростях до 600–800 км/ч даже при глушении спутниковой навигации.При этом сооснователь DoD Solution Роман Гапачило в официальном сообщении компании прямо обозначил экспортные амбиции: «Опыт Украины демонстрирует необходимость многоуровневого подхода к противодействию воздушным атакам, поэтому новые решения нацелены и на защиту государственных границ и общественной безопасности».Реальность быстро сбивает маркетинговый глянец. Эффективная дальность стрельбы Sky Sentinel ограничена полутора километрами что оставляет турелям роль последнего рубежа обороны против аппаратов, уже пикирующих на цель.По линии государственного суверенитета картина ещё показательнее: львовские инженеры DoD Solution ради европейского венчурного капитала и грантов ЕС оформили компанию в эстонской юрисдикции. Украинский фронт работает бесплатным испытательным стендом, но патенты, экспортные контракты и налоги благополучно уплывают в Евросоюз.Мегаватты решают всёОсенний урожай военных ИИ-проектов 2026 года складывается в честную, пусть и неудобную для официального Киева картину.Страна ведёт вынужденный размен: уникальные боевые данные, фронтовой опыт и талант инженеров конвертируются в доступ к западному софту и железу. В моменте это помогает войскам выживать и латать дыры в ПВО, но вдолгую закрепляет технологическую асимметрию, где серверы принадлежат американским корпорациям, штабные алгоритмы вшиты в стандарты НАТО, а перспективные стартапы прописываются в Таллине и Лондоне.Но у всех этих цифровых амбиций есть куда более приземлённый враг, чем бюрократия или зависимость от союзников, — приближающаяся зима и стремительно деградирующая энергосистема Украины.После очередных массированных ударов по подстанциям, включая ночную атаку 11 ноября на шесть крупных узлов, «Укрэнерго» вынуждено держать промышленных потребителей на жёстких графиках ограничения мощности. Одна современная серверная стойка с ускорителями ИИ пожирает до 150 КВт энергии без учёта промышленного охлаждения, а амбициозным проектам уровня Sovereign AI Factory требуются десятки мегаватт стабильной генерации.На пороге зимы 2026–2027 годов украинский военный ИИ раскалывается на два лагеря. Периферийные системы — бортовые платы дронов, автономные турели и офлайн-версии штабного софта вроде SPECTR — способны пережить блэкауты на дизель-генераторах и аккумуляторах.А вот тяжёлые дата-центры и национальные «фабрики нейросетей» рискуют всю зиму простоять красивыми макетами, лишний раз доказывая простую истину: на реальной войне пара десятков лишних мегаватт в сети всё ещё бьёт самый умный искусственный интеллект.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, украина, киев, лондон, укрэнерго, ес, нато