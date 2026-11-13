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Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии

Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии - 13.11.2026 Украина.ру

Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии

Сначала лидеры скандинавских стран инициируют диалог с Москвой, а затем эти государства лишают российских атлетов права на участие в международных соревнованиях на своей территории. Как это вяжется между собой? Вполне логично

2026-11-13T18:40

2026-11-13T18:40

2026-11-13T18:40

эксклюзив

россия

норвегия

финляндия

александр стубб

александр овечкин

спортивный арбитражный суд

спорт

хоккей

фигурное катание

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Пока весь политикум Европейского союза только рассуждает на тему "кто и как будет вести переговоры с Россией и стоит ли вообще?", президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр не входящей в ЕС Норвегии Йонас Гар Стёре взяли и позвонили в Кремль 27 октября, чему предшествовали месяцы тщательной подготовки. Уже после завершения полуторачасовой беседы с президентом РФ Владимиром Путиным они подчеркнули, что говорили от имени своих стран, а не от лица всей Европы.Логично, что обоих политиков записали в число кандидатов на роль единого переговорщика ЕС с Россией – они, в отличие от коллег, сделали первый шаг к диалогу с Москвой. Однако любые слова должны быть подкреплены действиями. И они не заставили себя долго ждать. Вот только в совершенно противоположном направлении.Правительство Финляндии ввело новые ограничения на въезд россиян в страну, включая спортсменов, они вступят в силу с 16 ноября. Власти Финляндии утверждают, что якобы "Россия использует спорт в целях пропаганды и хочет использовать спорт для продвижения целей её незаконной агрессивной войны".Речь не идёт об автоматическом запрете на въезд для всех российских спортсменов: заявления будут рассматривать индивидуально, но с учётом позиции правительства.В тот же день, 12 ноября, и Норвегия объявила о введении аналогичных мер.А ведь уже совсем скоро в обоих скандинавских государствах стартуют международные состязания, где предусмотрено участие россиян. Для многих именно там должно состояться долгожданное возвращение на международную арену, а для кого-то — мировой дебют.3 этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/2027 примет Норвегия: 4–6 декабря в Тронхейме, 13–14 марта в Хольменколлене, 16 марта в Драммене; Финляндия – 2 этапа: 27–29 ноября в Руке (Куусамо), 12–14 февраля в Лахти.На них уже заявлены участники Олимпиады-2026 Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, а также олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира Наталья Терентьева (старшая сестра Дарьи). Все они уже находятся в Финляндии, откуда Коростелёв поделился фотографией с северным сиянием, написав под ней: "Эх, даже Дед Мороз без снега сидит". Основная часть сборной – молодые лыжники, не имеющие опыта выступлений на международной арене. На зимние этапы (куда состав определён) в команду не включены олимпийская чемпионка Вероника Степанова и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — нейтрального статуса у них до сих пор нет.Кроме того, 20–22 ноября в Хельсинки пройдёт этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию Finlandia Trophy, на который получили приглашение сразу 3 российские спортивные пары, причём это топ-3 сборной: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, завоевавшие серебро этапа во французском Анже в конце октября, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, победившие на этапе в Китае в начале ноября, а также Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков. Последние 2 пары точно имеют визы, Александра и Дмитрий заявлений на эту тему не делали, но они совсем недавно въезжали в шенгенскую зону.Как уточнил источник телерадиовещательной компании Yle, введённые законодательные изменения не предусматривают отзыва или аннулирования задним числом виз у тех, кто уже имеет действующий въездной документ в Финляндию. Хотелось бы верить, что никаких проблем у российских фигуристов не возникнет и они покажут высокие результаты на Finlandia Trophy. Впрочем, при желании создать проблемы можно не только посредством виз. Так, 13 ноября на предсезонных соревнованиях в Муонио лыжник Сергей Волков занял второе место и квалифицировался в полуфинал, но его дисквалифицировали якобы из-за создания помехи финну, в итоге судьи признали, что их решение было ошибочным, но ничего уже не исправишь — полуфинал-то спортсмен пропустил.От результатов на Finlandia Trophy напрямую зависит, попадут ли российские фигуристы в Финал Гран-при и на чемпионат мира, который, кстати, пройдёт тоже в Финляндии (16–21 марта 2027 года в Тампере).ISU выступил против наказания спортсменов по политическим соображениям и запросил дополнительные разъяснения у Федерации фигурного катания Финляндии насчёт визового режима россиян.В случае отказа им во въезде Финляндия рискует получить отстранение от ISU, предупредил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. В частности, речь может идти о переносе чемпионата мира в другую страну. Технически это возможно. Например, в 2011 году мировое первенство по фигурному катанию должно было пройти в Токио, но в Японии произошли разрушительные землетрясения и цунами, поэтому соревнования провели в Москве, которая успела всё организовать за 3 недели.Впрочем, почётный вице-президент ISU Александр Лакерник считает, что сейчас так не произойдёт, поскольку всё же перенос чемпионата мира из Тампере — очень сложная история.Как должна работать система визовых ограничений, не понимают даже в самой Финляндии, о чём сказала исполнительный директор национальной Федерации лыжного спорта Марлена Валтасола. С одной стороны — рекомендации международной ассоциации, с другой — национальное законодательство, и тому и другому нужно следовать, а как всё скоординировать — вопрос.В свою очередь четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов уверен, что от участия в международных соревнованиях необходимо отстранить Норвегию."Бывший президент международного биатлона [норвежец] Андерс Бессеберг всё ещё сидит в тюрьме (по обвинению в получении в подарок часов, связях с проститутками, пользовании служебной машиной за счёт компании, занимавшейся телевизионными правами IBU. — Ред.). Это разве не пример? Я скажу, что такие страны, как Норвегия, надо изолировать. Хотя уже глава Норвегии изъявляет желание пообщаться с президентом России. Так пусть задаст вопрос своим гражданам", — заявил он.Возникает некий диссонанс: лидеры Финляндии и Норвегии решаются инициировать первый за несколько лет разговор с президентом РФ, и практически сразу эти государства вводят ограничения против российских спортсменов, наконец получивших допуск на мировую арену.Но нет, никаких противоречий: политический диалог о ситуации вокруг Украины не означает отказа от поддержки Киева со стороны Хельсинки и Осло, соответственно, и отмены ограничений в отношении России. Так что эти треки не взаимосвязаны. К тому же после шквала критики от европейских коллег Стуббу и Стёре нужно было продемонстрировать, что никакие они не "агенты Кремля", а, наоборот, сохраняют жёсткую позицию касательно действий Москвы. Вот об ужесточении визового режима и объявили.Но и это ещё не всё. Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить до соревнований российские сборные, и IIHF разослала национальным федерациям обновлённый план молодёжного чемпионата мира, который пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадской провинции Альберта. Мало того что вообще Россия примет в нём участие, так она ещё и заменит команду Норвегии (по регламенту при вынужденной замене участника освобождается место команды с самым низким рейтингом).Федерация хоккея Норвегии заявила, что продолжает надеяться на участие своей сборной в турнире, учитывая намерение Канады не выдавать визы российским игрокам, а также отказ 7 из 9 стран выходить на лёд, если турнирная сетка сведёт их с Россией. Учитывая, что подобные заявления не делали только США и Словакия, получается, бойкот объявили Чехия, Канада, Швейцария, Латвия (входящие в одну группу со сборной РФ), Швеция, Финляндия и ФРГ.Особого внимания в этой истории заслуживает позиция Германии: она не считает, что ограничения на въезд российских спортсменов "являются решением", соответственно, сама не собирается прибегать к такой мере, но при этом ищет способ, как не пустить сборную РФ на взрослый чемпионат мира по хоккею, который примет в 2027 году.Почему ряд стран отказывается проводить матчи с российскими командами, объяснил президент Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта: "Мы в контакте со многими национальными федерациями. Они объясняют просто: они находятся под давлением своих правительств".Хотя спорт, как неоднократно доказывала история, способен сближать политических и идеологических противников тогда, когда большая дипломатия бессильна. И хоккей занимает в спортивной дипломатии особое место.Самый яркий эпизод XX века — это, конечно же, суперсерии 1972 и 1974 годов сборных СССР и Канады — коммунистической и капиталистической стран в самый разгар холодной войны, — ставшие символом объединяющей силы спорта. А в наши дни такой пример — прославленный российский хоккеист, капитан Washington Capitals Александр Овечкин, у которого армия фанатов в США, в их числе и президент страны Дональд Трамп. Комментируя заявление премьер-министра Канады Марка Карни об отказе в визах российским хоккеистам, Овечкин сказал: "Я не знаю, что из этого выйдет, но я практически уверен, что если вы опросите болельщиков, то они скажут, что хотят видеть лучших игроков. Болельщики хотят видеть молодых игроков, которые станут будущими звездами, будущими игроками НХЛ".Аналогичного мнения придерживается тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев. Игры сборной РФ с соперниками из Канады, США, Чехии, Швеции, Финляндии и других ведущих хоккейных стран всегда были украшением международных турниров, отметил он. К тому же, по его словам, отсутствие России не идёт на пользу ни самим соревнованиям, ни развитию хоккея в целом.Политизация спорта – искусственный процесс. Ведь играет же Овечкин в Capitals Hockey притом что он открыто поддерживает президента и планирует вернуться в Россию после завершения своего последнего сезона в вашингтонском клубе."Александр — выдающийся игрок с впечатляющими достижениями и рекордами. Что он делает у себя на родине — его политические взгляды или какая-то иная деятельность, — не является проблемой НХЛ", — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн 12 ноября в эфире телерадиокомпании Yle.

https://ukraina.ru/20241223/1059891544.html

https://ukraina.ru/20250407/1062346689.html

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эксклюзив, россия, норвегия, финляндия, александр стубб, александр овечкин, спортивный арбитражный суд, спорт, хоккей, фигурное катание, визы