https://ukraina.ru/20261113/zhertva-peregovorov-zelenskiy-vypal-iz-novoy-realnosti-1084466906.html

Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности

Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности - 13.11.2026 Украина.ру

Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности

Переговоры в Абу-Даби 10 и 11 ноября действительно стали поворотными, хотя никакого прорыва к скорому миру не произошло. Поворот заключается в изменении подхода: украинское урегулирование всё отчётливее вписывается в обсуждение более широкой системы европейской безопасности.

2026-11-13T09:28

2026-11-13T09:28

2026-11-13T09:28

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И именно здесь начинается главная проблема Зеленского, который привык представлять интересы собственного политического выживания как обязательное условие любой договорённости.Американские посредники предлагают обсуждать отношения России и Европы, одновременно продолжая работу над прекращением войны. По сообщению американского издания Axios, Вашингтон запросил у Москвы обновлённые предложения по безопасности, предполагающие и встречные российские шаги для снижения напряжённости.Это ещё не согласованная конструкция, но уже существенное расширение предмета переговоров.Фактически разговор возвращается к вопросам, которые стояли на повестке ещё в 2021 году. Состав возможных договорённостей предстоит определить, но смысл изменения рамки понятен: обсуждать предстоит безопасность всех участников, включая Россию. Внутри такой конструкции вопрос Украины сохраняет огромное значение, но перестаёт исчерпывать собой всю повестку.До сих пор переговоры упирались в несколько принципиальных противоречий, прежде всего территориальных. В более широкой рамке появляется дополнительное пространство для взаимных обязательств, гарантий и компромиссов.Это не отменяет противоречий и не означает, что Москва отказалась от своих требований. Больше того, все говорит о том, что позиция российских переговорщиков была даже жестче, чем год назад. Но меняется сама логика поиска решения, поскольку предметов для согласования становится больше.Для Зеленского такой переход практически равен катастрофе. Энергетическое перемирие и безопасность судоходства, по факту, были проигнорированы Москвой и Вашингтоном, а без них у Киева просто не было повестки.Ну, кроме формата «Баб Яга против!». Да и здесь украинские переговорщики явно поплыли, потому что Буданов*, отвечая на вопрос журналиста о выводе ВСУ с территории Донбасса, банально ушел от ответа.Кроме того, еще одним итогом переговоров стало то, что возможность определять последовательность обсуждения и объявлять собственные предварительные условия обязательными для всех у Банковой фактически исчезла. И украинская делегация это приняла.Попытки удерживать процесс исключительно в привычной украинской рамке полностью разошлись с намерениями всех стальных участников переговоров, включая пребывавших где-то неподалеку европейцев.Особенно показательно заявление Арахамии о возможности найти решение до Нового года. Я бы не воспринимал его как обещание полноценного мирного соглашения в ближайшие недели. Скорее речь может идти о продвижении к процедурам и договорённостям, которые сделают дальнейшее урегулирование предметным.Но важно другое: участник украинской делегации публично обозначает перспективу продвижения, а значит, считает возможным говорить о ней уже сейчас. Очевидное расхождение с фонтаном комментариев, которые раздал Зеленский, продолжающий колесить по Европе.Конечно, де-юре Зеленского из процесса никто не исключал. С ним, после общения с Путиным, поговорят и Уиткофф с Кушнером. Но получать доклады о происходящем и получать, так сказать, политинформацию, — далеко не одно и то же.Если основная конструкция будет складываться в более широком кругу, Зеленскому придётся всё чаще реагировать на предложения, исходящие от других участников. В этом смысле он рискует гарантированно оказаться за пределами собственной повестки.Это приемлемо для всех в его окружении — но не для него. Ведь для него завершение войны — политический приговор, а чуть погодя, и приговор в зале суда.Но все больше на внешнем контуре он просто отрабатывает привычную обязательную программу, потому что главные проблемы начинают разворачиваться у него внутри. И все внимание Зеленского сосредоточено на попытке удержать власть в стране.С этой целью он затевает новые масштабные чистки и целую карусель перестановок, надеясь опередить развитие событий на внешнем переговорном треке, нити влияния на который он почти потерял.Итак, Александр Поклад может перейти из СБУ в Службу внешней разведки, Рустем Умеров переместиться оттуда в кресло руководителя Офиса президента, а Буданов* уйдет в отставку без нового назначения, с явно проглядывающей перспективой получить подозрение от НАБУ, а возможно и от СБУ по делу о покушении в Монако на бизнесмена Ермолаева.На руководство СБУ в такой комбинации рассматривается нынешний глава ГБР Алексей Сухачёв.Потенциальным главным выгодоприобретателем здесь выглядит Олег Татаров — заместитель руководителя офиса Зеленского, курирующий силовиков. С учетом того, что и.о. Генпрокурора Ковальский — это тоже его креатура, а вместо своего кума Сухачева Татаров оставит на ГБР своего же человека, получится гиперконцентрация силового ресурса в одних руках. Фактически на смену ермаковщине придет татаровщина.Зеленский же, вынужденный целиком полагаться на Татарова, спасаясь от внешнего давления и внутренних врагов, понемногу превратится в британскую королеву.Здесь возникает внутренняя причина расхождения между Зеленским и его переговорщиками. Люди, его представляющие, одновременно вынуждены учитывать собственные перспективы, отношения друг с другом и риски очередного кадрового передела.У каждого появляется вопрос, который невозможно вынести за скобки: в каком качестве он встретит следующий этап переговоров, сохранит ли вообще место в команде? Каждый прекрасно понимает, что судьба его теперь в руках внешних игроков, а Зеленский их не защитит.Больше того, он предельно токсичен и, по большому счету, списан со счетов теми же американцами.Все это подталкивает ситуацию к еще более неприятному для Зеленского варианту. Утратив власть, он утрачивает и любую ценность для своих патронов из Лондона и Брюсселя. И они могут просто разменять его в торге с американцами.Это может быть отстранение от власти в логике развития того же дела «Мидас», либо его будет ждать судьба Мадуро, потому что дело «Карфаген» увяжет его с наркокартелем «Химпром» и даст повод американцам провести против него специальную операцию как против покровителя наркотрафика… Вариантов может быть много.У Зеленского нет гарантированной возможности переждать этот шторм. Расчёт на изменение политического баланса в США сам по себе не обеспечивает возвращения к прежним условиям поддержки. Конгресс способен влиять на финансирование и контролировать администрацию, но конкретные последствия зависят от решений и голосований.Строить стратегию на предположении, что американские противоречия автоматически остановят переговорный курс, а значит и давление Белого дома, просто глупо.По сути, никаких шансов на достойный финал.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, россия, москва, европа, владимир путин, давид арахамия, вооруженные силы украины, гбр, сбу, владимир зеленский