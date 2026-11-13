Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности - 13.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261113/zhertva-peregovorov-zelenskiy-vypal-iz-novoy-realnosti-1084466906.html
Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности
Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности - 13.11.2026 Украина.ру
Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности
Переговоры в Абу-Даби 10 и 11 ноября действительно стали поворотными, хотя никакого прорыва к скорому миру не произошло. Поворот заключается в изменении подхода: украинское урегулирование всё отчётливее вписывается в обсуждение более широкой системы европейской безопасности.
2026-11-13T09:28
2026-11-13T09:28
мнения
россия
москва
европа
владимир путин
давид арахамия
вооруженные силы украины
гбр
сбу
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084187499_0:94:2903:1727_1920x0_80_0_0_a3da100425e063186e3b7a9c5dcf4e93.jpg
И именно здесь начинается главная проблема Зеленского, который привык представлять интересы собственного политического выживания как обязательное условие любой договорённости.Американские посредники предлагают обсуждать отношения России и Европы, одновременно продолжая работу над прекращением войны. По сообщению американского издания Axios, Вашингтон запросил у Москвы обновлённые предложения по безопасности, предполагающие и встречные российские шаги для снижения напряжённости.Это ещё не согласованная конструкция, но уже существенное расширение предмета переговоров.Фактически разговор возвращается к вопросам, которые стояли на повестке ещё в 2021 году. Состав возможных договорённостей предстоит определить, но смысл изменения рамки понятен: обсуждать предстоит безопасность всех участников, включая Россию. Внутри такой конструкции вопрос Украины сохраняет огромное значение, но перестаёт исчерпывать собой всю повестку.До сих пор переговоры упирались в несколько принципиальных противоречий, прежде всего территориальных. В более широкой рамке появляется дополнительное пространство для взаимных обязательств, гарантий и компромиссов.Это не отменяет противоречий и не означает, что Москва отказалась от своих требований. Больше того, все говорит о том, что позиция российских переговорщиков была даже жестче, чем год назад. Но меняется сама логика поиска решения, поскольку предметов для согласования становится больше.Для Зеленского такой переход практически равен катастрофе. Энергетическое перемирие и безопасность судоходства, по факту, были проигнорированы Москвой и Вашингтоном, а без них у Киева просто не было повестки.Ну, кроме формата «Баб Яга против!». Да и здесь украинские переговорщики явно поплыли, потому что Буданов*, отвечая на вопрос журналиста о выводе ВСУ с территории Донбасса, банально ушел от ответа.Кроме того, еще одним итогом переговоров стало то, что возможность определять последовательность обсуждения и объявлять собственные предварительные условия обязательными для всех у Банковой фактически исчезла. И украинская делегация это приняла.Попытки удерживать процесс исключительно в привычной украинской рамке полностью разошлись с намерениями всех стальных участников переговоров, включая пребывавших где-то неподалеку европейцев.Особенно показательно заявление Арахамии о возможности найти решение до Нового года. Я бы не воспринимал его как обещание полноценного мирного соглашения в ближайшие недели. Скорее речь может идти о продвижении к процедурам и договорённостям, которые сделают дальнейшее урегулирование предметным.Но важно другое: участник украинской делегации публично обозначает перспективу продвижения, а значит, считает возможным говорить о ней уже сейчас. Очевидное расхождение с фонтаном комментариев, которые раздал Зеленский, продолжающий колесить по Европе.Конечно, де-юре Зеленского из процесса никто не исключал. С ним, после общения с Путиным, поговорят и Уиткофф с Кушнером. Но получать доклады о происходящем и получать, так сказать, политинформацию, — далеко не одно и то же.Если основная конструкция будет складываться в более широком кругу, Зеленскому придётся всё чаще реагировать на предложения, исходящие от других участников. В этом смысле он рискует гарантированно оказаться за пределами собственной повестки.Это приемлемо для всех в его окружении — но не для него. Ведь для него завершение войны — политический приговор, а чуть погодя, и приговор в зале суда.Но все больше на внешнем контуре он просто отрабатывает привычную обязательную программу, потому что главные проблемы начинают разворачиваться у него внутри. И все внимание Зеленского сосредоточено на попытке удержать власть в стране.С этой целью он затевает новые масштабные чистки и целую карусель перестановок, надеясь опередить развитие событий на внешнем переговорном треке, нити влияния на который он почти потерял.Итак, Александр Поклад может перейти из СБУ в Службу внешней разведки, Рустем Умеров переместиться оттуда в кресло руководителя Офиса президента, а Буданов* уйдет в отставку без нового назначения, с явно проглядывающей перспективой получить подозрение от НАБУ, а возможно и от СБУ по делу о покушении в Монако на бизнесмена Ермолаева.На руководство СБУ в такой комбинации рассматривается нынешний глава ГБР Алексей Сухачёв.Потенциальным главным выгодоприобретателем здесь выглядит Олег Татаров — заместитель руководителя офиса Зеленского, курирующий силовиков. С учетом того, что и.о. Генпрокурора Ковальский — это тоже его креатура, а вместо своего кума Сухачева Татаров оставит на ГБР своего же человека, получится гиперконцентрация силового ресурса в одних руках. Фактически на смену ермаковщине придет татаровщина.Зеленский же, вынужденный целиком полагаться на Татарова, спасаясь от внешнего давления и внутренних врагов, понемногу превратится в британскую королеву.Здесь возникает внутренняя причина расхождения между Зеленским и его переговорщиками. Люди, его представляющие, одновременно вынуждены учитывать собственные перспективы, отношения друг с другом и риски очередного кадрового передела.У каждого появляется вопрос, который невозможно вынести за скобки: в каком качестве он встретит следующий этап переговоров, сохранит ли вообще место в команде? Каждый прекрасно понимает, что судьба его теперь в руках внешних игроков, а Зеленский их не защитит.Больше того, он предельно токсичен и, по большому счету, списан со счетов теми же американцами.Все это подталкивает ситуацию к еще более неприятному для Зеленского варианту. Утратив власть, он утрачивает и любую ценность для своих патронов из Лондона и Брюсселя. И они могут просто разменять его в торге с американцами.Это может быть отстранение от власти в логике развития того же дела «Мидас», либо его будет ждать судьба Мадуро, потому что дело «Карфаген» увяжет его с наркокартелем «Химпром» и даст повод американцам провести против него специальную операцию как против покровителя наркотрафика… Вариантов может быть много.У Зеленского нет гарантированной возможности переждать этот шторм. Расчёт на изменение политического баланса в США сам по себе не обеспечивает возвращения к прежним условиям поддержки. Конгресс способен влиять на финансирование и контролировать администрацию, но конкретные последствия зависят от решений и голосований.Строить стратегию на предположении, что американские противоречия автоматически остановят переговорный курс, а значит и давление Белого дома, просто глупо.По сути, никаких шансов на достойный финал.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20261111/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-stanet-li-ukraina-nemnogo-drugoy-formy-1084425509.html
https://ukraina.ru/20261112/opredelites-evrope-pora-vybirat-dialog-ili-voyna-s-rossiey-1084461329.html
https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html
россия
москва
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Михаил Павлив
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084187499_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_8d8375f17828ade0ff201ba25c7fffcc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, москва, европа, владимир путин, давид арахамия, вооруженные силы украины, гбр, сбу, владимир зеленский
Мнения, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, ГБР, СБУ, Владимир Зеленский

Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности

09:28 13.11.2026
 
© REUTERS / Stephanie Lecocq
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© REUTERS / Stephanie Lecocq
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Переговоры в Абу-Даби 10 и 11 ноября действительно стали поворотными, хотя никакого прорыва к скорому миру не произошло. Поворот заключается в изменении подхода: украинское урегулирование всё отчётливее вписывается в обсуждение более широкой системы европейской безопасности.
И именно здесь начинается главная проблема Зеленского, который привык представлять интересы собственного политического выживания как обязательное условие любой договорённости.
Американские посредники предлагают обсуждать отношения России и Европы, одновременно продолжая работу над прекращением войны. По сообщению американского издания Axios, Вашингтон запросил у Москвы обновлённые предложения по безопасности, предполагающие и встречные российские шаги для снижения напряжённости.
Это ещё не согласованная конструкция, но уже существенное расширение предмета переговоров.
Фактически разговор возвращается к вопросам, которые стояли на повестке ещё в 2021 году. Состав возможных договорённостей предстоит определить, но смысл изменения рамки понятен: обсуждать предстоит безопасность всех участников, включая Россию. Внутри такой конструкции вопрос Украины сохраняет огромное значение, но перестаёт исчерпывать собой всю повестку.
До сих пор переговоры упирались в несколько принципиальных противоречий, прежде всего территориальных. В более широкой рамке появляется дополнительное пространство для взаимных обязательств, гарантий и компромиссов.
Это не отменяет противоречий и не означает, что Москва отказалась от своих требований. Больше того, все говорит о том, что позиция российских переговорщиков была даже жестче, чем год назад. Но меняется сама логика поиска решения, поскольку предметов для согласования становится больше.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
11 ноября, 17:23
Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"От переговоров в Абу-Даби мало кто ждал прорывов. Возможно, уже состоявшаяся договоренность о крупном обмене военнопленными и будет единственным практическим решением этого раунда. Главным же можно назвать то, что в повестку включены гарантии безопасности для России, поданные в виде создания нового формата европейской коллективной безопасности
Для Зеленского такой переход практически равен катастрофе. Энергетическое перемирие и безопасность судоходства, по факту, были проигнорированы Москвой и Вашингтоном, а без них у Киева просто не было повестки.
Ну, кроме формата «Баб Яга против!». Да и здесь украинские переговорщики явно поплыли, потому что Буданов*, отвечая на вопрос журналиста о выводе ВСУ с территории Донбасса, банально ушел от ответа.
Кроме того, еще одним итогом переговоров стало то, что возможность определять последовательность обсуждения и объявлять собственные предварительные условия обязательными для всех у Банковой фактически исчезла. И украинская делегация это приняла.
Попытки удерживать процесс исключительно в привычной украинской рамке полностью разошлись с намерениями всех стальных участников переговоров, включая пребывавших где-то неподалеку европейцев.
Особенно показательно заявление Арахамии о возможности найти решение до Нового года. Я бы не воспринимал его как обещание полноценного мирного соглашения в ближайшие недели. Скорее речь может идти о продвижении к процедурам и договорённостям, которые сделают дальнейшее урегулирование предметным.
Но важно другое: участник украинской делегации публично обозначает перспективу продвижения, а значит, считает возможным говорить о ней уже сейчас. Очевидное расхождение с фонтаном комментариев, которые раздал Зеленский, продолжающий колесить по Европе.
Конечно, де-юре Зеленского из процесса никто не исключал. С ним, после общения с Путиным, поговорят и Уиткофф с Кушнером. Но получать доклады о происходящем и получать, так сказать, политинформацию, — далеко не одно и то же.
Если основная конструкция будет складываться в более широком кругу, Зеленскому придётся всё чаще реагировать на предложения, исходящие от других участников. В этом смысле он рискует гарантированно оказаться за пределами собственной повестки.
Это приемлемо для всех в его окружении — но не для него. Ведь для него завершение войны — политический приговор, а чуть погодя, и приговор в зале суда.
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
Вчера, 19:50
"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с РоссиейПереговоры по украинскому урегулированию, которые 10 и 11 ноября начались в Абу-Даби, 12 ноября продолжились в Москве. Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер из столицы ОАЭ направились в столицу России, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным
Но все больше на внешнем контуре он просто отрабатывает привычную обязательную программу, потому что главные проблемы начинают разворачиваться у него внутри. И все внимание Зеленского сосредоточено на попытке удержать власть в стране.
С этой целью он затевает новые масштабные чистки и целую карусель перестановок, надеясь опередить развитие событий на внешнем переговорном треке, нити влияния на который он почти потерял.
Итак, Александр Поклад может перейти из СБУ в Службу внешней разведки, Рустем Умеров переместиться оттуда в кресло руководителя Офиса президента, а Буданов* уйдет в отставку без нового назначения, с явно проглядывающей перспективой получить подозрение от НАБУ, а возможно и от СБУ по делу о покушении в Монако на бизнесмена Ермолаева.
На руководство СБУ в такой комбинации рассматривается нынешний глава ГБР Алексей Сухачёв.
Потенциальным главным выгодоприобретателем здесь выглядит Олег Татаров — заместитель руководителя офиса Зеленского, курирующий силовиков. С учетом того, что и.о. Генпрокурора Ковальский — это тоже его креатура, а вместо своего кума Сухачева Татаров оставит на ГБР своего же человека, получится гиперконцентрация силового ресурса в одних руках. Фактически на смену ермаковщине придет татаровщина.
Зеленский же, вынужденный целиком полагаться на Татарова, спасаясь от внешнего давления и внутренних врагов, понемногу превратится в британскую королеву.
Здесь возникает внутренняя причина расхождения между Зеленским и его переговорщиками. Люди, его представляющие, одновременно вынуждены учитывать собственные перспективы, отношения друг с другом и риски очередного кадрового передела.
У каждого появляется вопрос, который невозможно вынести за скобки: в каком качестве он встретит следующий этап переговоров, сохранит ли вообще место в команде? Каждый прекрасно понимает, что судьба его теперь в руках внешних игроков, а Зеленский их не защитит.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 08:31
План Лондона по спасению Зеленского провалилсяТрамп продолжает комментировать действия и бездействие Зеленского. 20 октября президент США заявил: "Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку". На следующий день, 21 октября, посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, а Зеленский остался в Осло ждать результатов.
Больше того, он предельно токсичен и, по большому счету, списан со счетов теми же американцами.
Все это подталкивает ситуацию к еще более неприятному для Зеленского варианту. Утратив власть, он утрачивает и любую ценность для своих патронов из Лондона и Брюсселя. И они могут просто разменять его в торге с американцами.
Это может быть отстранение от власти в логике развития того же дела «Мидас», либо его будет ждать судьба Мадуро, потому что дело «Карфаген» увяжет его с наркокартелем «Химпром» и даст повод американцам провести против него специальную операцию как против покровителя наркотрафика… Вариантов может быть много.
У Зеленского нет гарантированной возможности переждать этот шторм. Расчёт на изменение политического баланса в США сам по себе не обеспечивает возвращения к прежним условиям поддержки. Конгресс способен влиять на финансирование и контролировать администрацию, но конкретные последствия зависят от решений и голосований.
Строить стратегию на предположении, что американские противоречия автоматически остановят переговорный курс, а значит и давление Белого дома, просто глупо.
По сути, никаких шансов на достойный финал.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинДавид АрахамияВооруженные силы УкраиныГБРСБУВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:32Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко
10:08"Закладка" в ТЦ Ставрополя: ФСБ повязала иностранца, готовившего взрыв в час пик
10:04По заветам Пиночета. Зеленский подписал закон о лишении прав работников и профсоюзов
10:00Хакеры взломали производителя дронов для ВСУ и Германии
09:59Киев посетовал на срыв всех миссий дронов из-за ограничений Starshield - Axios
09:55Кризис: элитные европейцы ищут работу в России
09:28Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности
09:25Украинский нардеп разнес работу премьера и сравнил Раду с перепуганным щенком
09:00Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября
08:55Силы ПВО отразили ночью крупнейшую атаку украинских БПЛА на Москву
08:28"Мы достигли предела унижения": в ЕС оценили визит послов Трампа к Путину
08:00Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией
07:28Ни воды, ни света: командование ВСУ отказало администрации Конотопа в помощи
07:20Тихие миллионы гривен: украинские казнокрады сбежали в деревни
07:00Юрий Светов: Киев и США придумали абсурдный трюк со Славянском, но Россия не уступит ни пяди своей земли
06:21"За пять минут прилетело всё": Анпилогов про рекордный удар по украинским ТЭС
06:08На третий день ограничений Starshield ВСУ проваливают 100% операций — Axios
06:06"Еще 10 лет бусификации": что Зеленский готовит украинцам
05:39"Дырки замечательные": Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" рвут мосты через Днепр
05:10"Для наступательных действий": эксперт о том, зачем НАТО собирает силы в Прибалтике
Лента новостейМолния