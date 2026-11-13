Жертва переговоров: Зеленский выпал из новой реальности
© REUTERS / Stephanie Lecocq
© REUTERS / Stephanie Lecocq
Переговоры в Абу-Даби 10 и 11 ноября действительно стали поворотными, хотя никакого прорыва к скорому миру не произошло. Поворот заключается в изменении подхода: украинское урегулирование всё отчётливее вписывается в обсуждение более широкой системы европейской безопасности.
И именно здесь начинается главная проблема Зеленского, который привык представлять интересы собственного политического выживания как обязательное условие любой договорённости.
Американские посредники предлагают обсуждать отношения России и Европы, одновременно продолжая работу над прекращением войны. По сообщению американского издания Axios, Вашингтон запросил у Москвы обновлённые предложения по безопасности, предполагающие и встречные российские шаги для снижения напряжённости.
Это ещё не согласованная конструкция, но уже существенное расширение предмета переговоров.
Фактически разговор возвращается к вопросам, которые стояли на повестке ещё в 2021 году. Состав возможных договорённостей предстоит определить, но смысл изменения рамки понятен: обсуждать предстоит безопасность всех участников, включая Россию. Внутри такой конструкции вопрос Украины сохраняет огромное значение, но перестаёт исчерпывать собой всю повестку.
До сих пор переговоры упирались в несколько принципиальных противоречий, прежде всего территориальных. В более широкой рамке появляется дополнительное пространство для взаимных обязательств, гарантий и компромиссов.
Это не отменяет противоречий и не означает, что Москва отказалась от своих требований. Больше того, все говорит о том, что позиция российских переговорщиков была даже жестче, чем год назад. Но меняется сама логика поиска решения, поскольку предметов для согласования становится больше.
11 ноября, 17:23Итоги переговоров в Абу-Даби: станет ли Украина "немного другой формы"От переговоров в Абу-Даби мало кто ждал прорывов. Возможно, уже состоявшаяся договоренность о крупном обмене военнопленными и будет единственным практическим решением этого раунда. Главным же можно назвать то, что в повестку включены гарантии безопасности для России, поданные в виде создания нового формата европейской коллективной безопасности
Для Зеленского такой переход практически равен катастрофе. Энергетическое перемирие и безопасность судоходства, по факту, были проигнорированы Москвой и Вашингтоном, а без них у Киева просто не было повестки.
Ну, кроме формата «Баб Яга против!». Да и здесь украинские переговорщики явно поплыли, потому что Буданов*, отвечая на вопрос журналиста о выводе ВСУ с территории Донбасса, банально ушел от ответа.
Кроме того, еще одним итогом переговоров стало то, что возможность определять последовательность обсуждения и объявлять собственные предварительные условия обязательными для всех у Банковой фактически исчезла. И украинская делегация это приняла.
Попытки удерживать процесс исключительно в привычной украинской рамке полностью разошлись с намерениями всех стальных участников переговоров, включая пребывавших где-то неподалеку европейцев.
Особенно показательно заявление Арахамии о возможности найти решение до Нового года. Я бы не воспринимал его как обещание полноценного мирного соглашения в ближайшие недели. Скорее речь может идти о продвижении к процедурам и договорённостям, которые сделают дальнейшее урегулирование предметным.
Но важно другое: участник украинской делегации публично обозначает перспективу продвижения, а значит, считает возможным говорить о ней уже сейчас. Очевидное расхождение с фонтаном комментариев, которые раздал Зеленский, продолжающий колесить по Европе.
Конечно, де-юре Зеленского из процесса никто не исключал. С ним, после общения с Путиным, поговорят и Уиткофф с Кушнером. Но получать доклады о происходящем и получать, так сказать, политинформацию, — далеко не одно и то же.
Если основная конструкция будет складываться в более широком кругу, Зеленскому придётся всё чаще реагировать на предложения, исходящие от других участников. В этом смысле он рискует гарантированно оказаться за пределами собственной повестки.
Это приемлемо для всех в его окружении — но не для него. Ведь для него завершение войны — политический приговор, а чуть погодя, и приговор в зале суда.
Вчера, 19:50"Определитесь!" Европе пора выбирать: диалог или война с РоссиейПереговоры по украинскому урегулированию, которые 10 и 11 ноября начались в Абу-Даби, 12 ноября продолжились в Москве. Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер из столицы ОАЭ направились в столицу России, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным
Но все больше на внешнем контуре он просто отрабатывает привычную обязательную программу, потому что главные проблемы начинают разворачиваться у него внутри. И все внимание Зеленского сосредоточено на попытке удержать власть в стране.
С этой целью он затевает новые масштабные чистки и целую карусель перестановок, надеясь опередить развитие событий на внешнем переговорном треке, нити влияния на который он почти потерял.
Итак, Александр Поклад может перейти из СБУ в Службу внешней разведки, Рустем Умеров переместиться оттуда в кресло руководителя Офиса президента, а Буданов* уйдет в отставку без нового назначения, с явно проглядывающей перспективой получить подозрение от НАБУ, а возможно и от СБУ по делу о покушении в Монако на бизнесмена Ермолаева.
На руководство СБУ в такой комбинации рассматривается нынешний глава ГБР Алексей Сухачёв.
Потенциальным главным выгодоприобретателем здесь выглядит Олег Татаров — заместитель руководителя офиса Зеленского, курирующий силовиков. С учетом того, что и.о. Генпрокурора Ковальский — это тоже его креатура, а вместо своего кума Сухачева Татаров оставит на ГБР своего же человека, получится гиперконцентрация силового ресурса в одних руках. Фактически на смену ермаковщине придет татаровщина.
Зеленский же, вынужденный целиком полагаться на Татарова, спасаясь от внешнего давления и внутренних врагов, понемногу превратится в британскую королеву.
Здесь возникает внутренняя причина расхождения между Зеленским и его переговорщиками. Люди, его представляющие, одновременно вынуждены учитывать собственные перспективы, отношения друг с другом и риски очередного кадрового передела.
У каждого появляется вопрос, который невозможно вынести за скобки: в каком качестве он встретит следующий этап переговоров, сохранит ли вообще место в команде? Каждый прекрасно понимает, что судьба его теперь в руках внешних игроков, а Зеленский их не защитит.
22 октября, 08:31План Лондона по спасению Зеленского провалилсяТрамп продолжает комментировать действия и бездействие Зеленского. 20 октября президент США заявил: "Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку". На следующий день, 21 октября, посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, а Зеленский остался в Осло ждать результатов.
Больше того, он предельно токсичен и, по большому счету, списан со счетов теми же американцами.
Все это подталкивает ситуацию к еще более неприятному для Зеленского варианту. Утратив власть, он утрачивает и любую ценность для своих патронов из Лондона и Брюсселя. И они могут просто разменять его в торге с американцами.
Это может быть отстранение от власти в логике развития того же дела «Мидас», либо его будет ждать судьба Мадуро, потому что дело «Карфаген» увяжет его с наркокартелем «Химпром» и даст повод американцам провести против него специальную операцию как против покровителя наркотрафика… Вариантов может быть много.
У Зеленского нет гарантированной возможности переждать этот шторм. Расчёт на изменение политического баланса в США сам по себе не обеспечивает возвращения к прежним условиям поддержки. Конгресс способен влиять на финансирование и контролировать администрацию, но конкретные последствия зависят от решений и голосований.
Строить стратегию на предположении, что американские противоречия автоматически остановят переговорный курс, а значит и давление Белого дома, просто глупо.
По сути, никаких шансов на достойный финал.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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