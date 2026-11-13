https://ukraina.ru/20261113/shagi-k-miru-provaly-vsu-vzyatochnichestvo-i-repressii-khronika-sobytiy-na-utro-13-noyabrya-1084465169.html

Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября

Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября - 13.11.2026 Украина.ру

Шаги к миру, провалы ВСУ, взяточничество и репрессии. Хроника событий на утро 13 ноября

Кушнер назвал прошедшие переговоры с Путиным продуктивными и анонсировал следующие. ВС РФ наносят удары по тылам и выбивают ВСУ с позиций. Мендель рассказала о коррупции и репрессиях против обычных украинцев

2026-11-13T09:00

2026-11-13T09:00

2026-11-13T09:00

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Спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели серию интенсивных консультаций по урегулированию украинского конфликта. После трехсторонних встреч России, США и Украины в Абу-Даби американские дипломаты в четверг утром прилетели в Москву, где встретились с Владимиром Путиным, а затем отправились в Дублин на переговоры с Владимиром Зеленским и советниками по нацбезопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и ЕС. По итогам трех дней работы Кушнер заявил о "значительном прогрессе в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед". Беседу с российским лидером в Кремле он охарактеризовал как "очень подробную и продуктивную". Помощник президента РФ Юрий Ушаков также назвал разговор Владимира Путина с американскими посланниками "весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным".По словам Джареда Кушнера, новый раунд многосторонних переговоров состоится уже на следующей неделе, а точный график и треки он пообещал опубликовать в соцсети X в ближайшее время. Стив Уиткофф после встречи с Зеленским в Ирландии подтвердил журналистам, что в расписании уже запланирована еще одна встреча, однако не стал уточнять, с кем и когда она пройдет. При этом Вашингтон настаивает на расширении круга участников за счет стран Евросоюза. Он пояснил, что подключение ЕС позволит параллельно обсудить будущую систему европейской безопасности, хотя окончательные решения по этим вопросам примут только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения.Комментируя роль Евросоюза, Ушаков заявил, что нынешняя система безопасности в Европе не работает, и Москва надеется на готовность европейцев вместе с Россией и США согласовывать параметры новой архитектуры мира. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу указал на противоречивость позиции Брюсселя. По его словам, Европа на словах "из последних сил пытается демонстрировать настрой к миру", но при этом в первый же день переговоров в Абу-Даби объявила о подготовке к отправке военного контингента на Украину. Песков предупредил, что размещение западных военных будет означать дальнейшее продолжение войны в еще более широких масштабах. Кроме того, представитель Кремля добавил, что Москва пока не слышала от европейцев конкретных фамилий их возможных участников будущих переговоров.Отдельным важным итогом контактов стала подготовка самого масштабного обмена пленными за все время конфликта. Как отметил Кушнер, эта инициатива "потенциально может воссоединить тысячи людей с их семьями". Песков в комментарии Первому каналу подтвердил работу в этом направлении, уточнив, что детали обмена сторонам еще предстоит проработать. Ушаков, в свою очередь, выразил надежду на то, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению новой договоренности, которая была достигнута в Абу-Даби.Провалы ВСУВ ночь на пятницу в Киеве и большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице сирены зазвучали в 02:55 по московскому времени. Предупреждения об опасности с воздуха также действовали в Киевской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях. Российские силы нанесли серию комбинированных ударов по тыловым объектам противника. Беспилотники поразили цели в Киеве и его окрестностях, в Ладыжине и самой Виннице, в Ровно, Хмельницком и Днепропетровске. Взрывы также прогремели в Здолбунове Ровенской области, поступали сообщения о прилетах в районе Конотопа, а в Чугуеве Харьковской области был нанесен ракетный удар по назначенным целям.На земле российские войска развивают наступление сразу на нескольких участках. В Новониколаевском районе Запорожской области подразделения группировки "Восток" освободили село Воскресенку — небольшой населенный пункт с довоенным населением около 50 человек на восточном берегу реки Верхняя Терса, примерно в трех километрах западнее Зеленой Дибровы. Взятие этого рубежа укрепляет фланги и открывает возможности для дальнейшего движения к Орехову. На самом Ореховском направлении активизировались подразделения группировки "Днепр". Российские бойцы взяли под контроль около 90 процентов территории Степногорска, оставшаяся часть поселка пока находится в серой зоне. По сообщениям военных журналистов, украинские формирования полностью выбиты из Плавней, а в самом Степногорске и Приморском бои продолжаются.Интенсивные столкновения на этом участке также идут у Лукьяновского, Новояковлевки, Малой Токмачки и Новоданиловки — здесь российские силы ослабляют ореховскую группировку ВСУ и создают угрозу ее флангам. В самом Орехове бои идут в южной части города, где российские подразделения удерживают занятые позиции. Одновременно на восточном фланге сражения развернулись в районе Омельника, Широкого, Васильевского и Червоного Яра. Российские части расширяют зону контроля возле Воскресенки и Васильевского, продвигаясь в сторону Зарницы и Барвиновки, а расчеты беспилотников наносят удары по позициям противника в Малокатериновке и Кушугуме.На Добропольском направлении российская армия действует через фланговые охваты в районе Доброполья и Белозерского. По имеющимся данным, заняты Мировое и Боковое, а передовые группы закрепились в северной части Доброполья, при этом большая часть города уже находится под стабильным контролем. Параллельно подразделения выходят к линии реки Грузской — в направлении Грузского, Андреевки и Роганского, чтобы обезопасить правый фланг. Тем временем на Сумском направлении, как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ отодвинули украинские войска от государственной границы примерно на 30 километров с востока на запад и на 25 километров с севера на юг. Значительная часть местных лесов остается зоной неустойчивого контроля, где небольшие российские группы свободно перемещаются между позициями. Такая тактика мешает ВСУ выстроить сплошную линию обороны, поскольку украинским подразделениям приходится постоянно ждать атаки с разных направлений.Взяточничество и репрессииУкраинские офицеры, отвечающие за мобилизацию, за счет взяток стали одними из самых богатых людей в стране, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в беседе с основательницей немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сарой Вагенкнехт и сопредседателем этой партии, европарламентарием Фабио Де Мази. По словам Мендель, ей известны случаи, когда сумма откупа от призыва достигала 30 тысяч долларов. Ранее в интервью газете Berliner Zeitung она отмечала, что жизнь на Украине сегодня зависит от возможности заплатить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), а в сентябрьском разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном оценила общий объем таких взяток за отказ от отправки на передовую в сумму до 5 миллиардов долларов ежегодно.Одновременно в стране разворачиваются масштабные репрессии против несогласных.Ранее глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко отмечал, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским перешли к откровенному террору собственного населения, стараясь любой ценой подавить инакомыслие и нежелание участвовать в боевых действиях.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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