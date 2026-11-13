https://ukraina.ru/20261113/rabota-kievskikh-spetssluzhb-azarov-raskryl-zakazchikov-podryva-mashiny-zavorotnogo-1084484739.html
"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного - 13.11.2026 Украина.ру
"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
Подрыв автомобиля, за рулём которого находился Сергей Заворотный, организовали украинские спецслужбы и их агентура на территории России. Об этом 13 ноября заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Вестям"
2026-11-13T16:25
2026-11-13T16:25
2026-11-13T16:25
новости
россия
москва
украина
николай азаров
князев сергей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_0:7:3001:1695_1920x0_80_0_0_afaa62b96ce30524d3766b742f96f4a3.jpg
По его мнению, главный мотив покушения — публицистическая деятельность Заворотного, направленная на разоблачение действий киевского режима."Сергей — это блестящий специалист по Украине, блестящий журналист. Он практически чуть ли не каждый день публиковал мощные аналитические материалы, разоблачающие киевский режим", — цитирует Азарова "Вести".Напомним, сегодня произошёл взрыв в Москве на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительным данным, взорвался Lexus. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Подробнее – в материале В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
россия
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_130:0:2769:1979_1920x0_80_0_0_4736c48cf845727e2822a0dffa02c5a7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, украина, николай азаров, князев сергей
Новости, Россия, Москва, Украина, Николай Азаров, Князев Сергей
"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
Подрыв автомобиля, за рулём которого находился Сергей Заворотный, организовали украинские спецслужбы и их агентура на территории России. Об этом 13 ноября заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Вестям"