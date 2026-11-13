"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного - 13.11.2026 Украина.ру
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"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного - 13.11.2026 Украина.ру
"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
Подрыв автомобиля, за рулём которого находился Сергей Заворотный, организовали украинские спецслужбы и их агентура на территории России. Об этом 13 ноября заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Вестям"
2026-11-13T16:25
2026-11-13T16:25
новости
россия
москва
украина
николай азаров
князев сергей
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По его мнению, главный мотив покушения — публицистическая деятельность Заворотного, направленная на разоблачение действий киевского режима."Сергей — это блестящий специалист по Украине, блестящий журналист. Он практически чуть ли не каждый день публиковал мощные аналитические материалы, разоблачающие киевский режим", — цитирует Азарова "Вести".Напомним, сегодня произошёл взрыв в Москве на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительным данным, взорвался Lexus. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Подробнее – в материале В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
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новости, россия, москва, украина, николай азаров, князев сергей
Новости, Россия, Москва, Украина, Николай Азаров, Князев Сергей

"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного

16:25 13.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Подрыв автомобиля, за рулём которого находился Сергей Заворотный, организовали украинские спецслужбы и их агентура на территории России. Об этом 13 ноября заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Вестям"
По его мнению, главный мотив покушения — публицистическая деятельность Заворотного, направленная на разоблачение действий киевского режима.
"Сергей — это блестящий специалист по Украине, блестящий журналист. Он практически чуть ли не каждый день публиковал мощные аналитические материалы, разоблачающие киевский режим", — цитирует Азарова "Вести".
Напомним, сегодня произошёл взрыв в Москве на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительным данным, взорвался Lexus. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Подробнее – в материале В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины
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