https://ukraina.ru/20261113/rabota-kievskikh-spetssluzhb-azarov-raskryl-zakazchikov-podryva-mashiny-zavorotnogo-1084484739.html

"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного

"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного - 13.11.2026 Украина.ру

"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного

Подрыв автомобиля, за рулём которого находился Сергей Заворотный, организовали украинские спецслужбы и их агентура на территории России. Об этом 13 ноября заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью "Вестям"

2026-11-13T16:25

2026-11-13T16:25

2026-11-13T16:25

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По его мнению, главный мотив покушения — публицистическая деятельность Заворотного, направленная на разоблачение действий киевского режима."Сергей — это блестящий специалист по Украине, блестящий журналист. Он практически чуть ли не каждый день публиковал мощные аналитические материалы, разоблачающие киевский режим", — цитирует Азарова "Вести".Напомним, сегодня произошёл взрыв в Москве на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительным данным, взорвался Lexus. Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть. Подробнее – в материале В Москве при взрыве машины пострадал бывший советник экс-премьера Украины

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новости, россия, москва, украина, николай азаров, князев сергей