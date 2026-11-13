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Иосафат (Кунцевич) – униатский святой с топором в руках

Иосафат (Кунцевич) – униатский святой с топором в руках - 13.11.2026 Украина.ру

Иосафат (Кунцевич) – униатский святой с топором в руках

В базилике святого Петра в Ватикане, которую ещё называют Собором святого Петра, за декоративной решёткой стоит неприметный стеклянный гроб с мумией святого. "Святой" этот весьма специфический. Во-первых, он не совсем католик, он греко-католик. А во-вторых… руки у него при жизни были по локоть в крови

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О детстве и юности будущего святого известно немного. Родился он в 1580 году в православной семье Кунчичей в городе Владимире, который в наше время называется Владимиром-Волынским. Мальчика крестили Иоанном. Кем был его отец Гаврила Кунчич, точно неизвестно – то ли небогатым купцом из разорившейся шляхты, то ли сапожником, то ли портным. Иван с детства отличался экзальтированностью и влечением к молебнам. При кафедре во Владимире он окончил церковную школу.19 октября 1596 на церковном соборе в Бресте пять епископов и киевский митрополит Михаил Рогоза заявили о переходе из подчинения Константинопольскому патриарху в юрисдикцию Римского престола. Однако ряд других православных епископов отверг решение униатов. В результате православная церковь в Киевской митрополии раскололась. Началась кровавая борьба за церкви, монастыри, прихожан. Где-то сразу после Брестской унии юный Иоанн Кунчич переехал вместе с родителями в Вильно. Там он стал прихожанином униатской церкви, а в 1604 году постригся в монахи с именем Иосафат.Уже тогда в своих сочинениях он писал о необходимости объединения католической и православной церквей под единой рукой Папы Римского. Благодаря богословским работам Кунчич попал под протекцию настоятеля Виленского униатского монастыря Иосифа Рутского. Тот был потомком русского рода Вельяминовых – московских тысяцких, чьи предки бежали в Речь Посполитую от гнева Ивана Грозного. Этот персонаж за свою жизнь успел два раза сменить веру – сначала православную на протестантскую (кальвинистскую), а потом из кальвинистов перекрестился в униата. Кунчича он ценил за то, что тот активно проповедовал, и обратил в униатство значительное число людей. За это в среде православных его прозвали "душехватом".Польским властям были нужны люди с "активной жизненной позицией", которые бы быстро, не брезгуя даже силовыми мерами, превращали православных русинов-схизматиков в добрых католиков. Настоятель Виленского монастыря Иосиф Рутский и его монах Иосафат Кунчич были именно такими.Кунчич в 1609 году стал священником. 8 августа 1613 года умер Ипатий Поцей – второй униатский киевский митрополит. С разрешения короля Сигизмунда III Вазы третьим стал покровитель Кунчича – Иосиф Рутский. Он тут же сделал своего протеже игуменом униатского Жировичского Успенского монастыря, отобранного у православных за четыре года до этого, а затем архимандритом и настоятелем Виленского монастыря.В 1614 году новый митрополит взял Кунчича с собой в Киев для помощи в обращении православных в унию. Где-то во время этой поездки Иосафат стал употреблять шляхетский вариант своей фамилии – так из православного юноши Ивана Кунчича он окончательно превратился в униатского проповедника Иосафата Кунцевича. В Печерском монастыре, где он произносил перед иноками пламенную речь о преимуществах унии, его стащили с амвона и сильно избили. Но рвения в обращении схизматиков у него от этого меньше не стало, скорее наоборот.В 1617 году, в возрасте 37 лет, Кунцевич стал Полоцким архиепископом. Он активно практиковал насильственную запись мещан и крестьян в униаты, что вызывало злобу и ненависть у них и одобрение у монарха. Параллельно с насильственным окатоличиванием на рубеже XVI-XVII веков польские короли развязали борьбу против самоуправления восточнославянских городов. Так, например, в начале XVII века горожане Могилёва могли самостоятельно решать кому разрешать въезд в город, а кому нет. 9 октября 1618 года они не пустили Кунцевича, прекрасно понимая, что тот прибыл, их окатоличивать и забирать церкви и монастыри.При приближении епископа и его свиты зазвонил вечевой колокол. Городские ворота закрылись, на стенах появились вооружённые люди. Городская знать вместе с толпами народа вышли навстречу Кунцевичу. Его проклинали, грозились убить. Тогда неугомонный епископ отправился в Краков и лично пожаловался королю Сигизмунду III, призывая расправиться с несогласными. Горожан в глазах монарха он выставил восставшими, причём не против насильственного окатоличивания, а против его королевской власти.В результате 20 зачинщиков бунта король приговорил к смертной казни, Могилёв оштрафовал на крупную сумму, все православные церкви и монастыри с их имениями и доходами передал в подчинение Кунцевичу. Без его разрешения теперь запрещалось строить в городе новые церкви. В королевском универсале цинично отмечалось, что такие меры приняты в ответ на "оскорбление короля", хотя никакого оскорбления не было.На Кунцевича посыпались многочисленные жалобы. Права православных в Сейме защищали православные магнаты и шляхта. О методах действия этого униатского архиепископа даёт представление текст выступления на Сейме Лаврентия Древинского – королевского секретаря и защитника православия:"В Беларуси Полоцкий архиепископ 5 лет уже держит запечатанными православные церкви Орши и Могилёва. Горожане полоцкие и витебские, которые не могут иметь в городе из запрета того же архиепископа ни церкви, ни даже дома для отправления своего богослужения, принуждены по воскресным и праздничным дням выходить для того за заставы в поле, да и то без священника, так как ни в городе, ни вблизи города им не позволено иметь своего священнослужителя. Наконец, вот дело ужасное, невероятное, варварское и свирепое: в прошлом году, в том же белорусском городе Полоцке, тот же апостат*-епископ, чтобы еще больше досадить горожанам, намеренно приказал выкопать из земли христианские тела, недавно погребённые в церковной ограде, и выбросить из могил на съедение псам, как некую падаль".Нужно понимать, что в то время люди свято верили, что если человек не крещён, если жил в браке без венчания, а умер без исповеди и отпевания, то в рай он не попадёт и вечной жизни лишится. Дошло до того, что даже сами защитники греко-католицизма, например, канцлер Лев Сапега, стали писать Кунцевичу и указывать, что его методы недопустимы и несут государству угрозу:"Когда насилуете совести людские, когда запираете церкви, чтобы люди без благочестия, без христианских обрядов, без священных треб пропадали, как неверные, когда своевольно злоупотребляете милостями и преимуществами, от короля полученными, то дело обходится и без нас; когда же по поводу этих беспутств в народе волнение, которое надобно усмирять, тогда нами дыры затыкать хотите!..."Однако никаких кардинальных шагов в отношении Кунцевича королевская власть не предпринимала и тот продолжал действовать в том же русле. В 1623 году он стал наводить свои порядки в Витебске. Приехал туда не один, а с целым отрядом головорезов, набранных из шляхты, униатских монахов или просто солдат удачи. 12 ноября они арестовали православного священника Илью Давыдовича, который, вопреки запретам совершал богослужения за пределами города в курене. Его приволокли на подворье к архиепископу и заперли на кухне. Католические защитники Кунцевича теперь утверждают, что, дескать, сделано это было без его ведома, и де он потом приказал священника отпустить.Так или иначе, но на этот раз народ встал на дыбы. Горожане ударили в набат. Разъярённая толпа с боем ворвалась в покои архиепископа и разорвала его. Окровавленное тело протащили через весь город и швырнули в Западную Двину.Король Сигизмунд III ответил репрессиями. Около 100 человек он приговорил к смертной казни. Витебск лишили магдебургского права, с ратуши и церквей сняли колокола. Фактически с этого времени белорусские города окончательно лишились своих былых вольностей.После гибели униаты и католики стали делать из Кунцевича святого. Уже в 1641 году папа Урбан VIII подписал беатификационный декрет, провозглашавший его блаженным. 29 июня 1867 года папа Пий IX причислил Иосафата к лику святых, провозгласив покровителем Руси и Польши. Его стали изображать в католических храмах и на иконах, как правило с топором, символизирующих его борьбу против православия. Повсеместно стал распространяться миф, что схизматики-православные убили Кунцевича ни за что, ни про что – в силу присущей им звериной жестокости. А сам он ни в чём не виноват.Любопытное путешествие совершили останки архиепископа. Сначала они покоились в Полоцке, где тело окончательно мумифицировалось. В 1655 году к Полоцку приблизились русские войска, и тело Кунцевича срочно увезли в монастырь в Жировичах. После возвращения Полоцка Речи Посполитой, его вернули обратно. Затем перевезли в Витебск. Но в 1705 году к этому городу приблизились войска Петра I. Останки увезли от греха подальше город в польский Бела-Подляска. В 1874 году их там замуровали в церковном склепе униатской церкви св. Варвары, но в 1917 году размуровали и эвакуировали в Вену, подальше от революционных событий, а в 1946-м перевезли в Рим, в Базилику святого Петра.Теперь этот кровавый "святой" вдохновляет на новые "подвиги" новых униатских проповедников-конкистадоров нашего времени. Начиная с 90-х годов униаты снова отбирают православные храмы и монастыри. Теперь там висят лики этого святого с топором в руках. Изгоняются православные священники и монахи. Многих из них насильно, с побоями, отправили на фронт, где они погибли. Других просто убивают, как монаха Святогорского монастыря Варсонофия. Боевики-нацисты из "Азова"** 23 августа 2026 года зарезали его ножом. Митрополия униатов при полной поддержке их римских хозяев снова с 2011 года переехала в Киев. Совершив 400-летний цикл, история вернулась вспять.* Отступник от веры.** Террористическая организация запрещённая в России.

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